Лаборатория навыков

Главная идея STEM-образования – практика и теория не могут существовать друг без друга. Свои идеи и полученные знания c февраля 2017 года участники реализуют на практике в цифровой лаборатории Fab Lab Atyrau (fabrication laboratory). С марта 2019 года она располагается на базе Высшего колледжа APEC Petrotechnic. На момент открытия Лаборатория была единственной в Казахстане. Но спустя полгода аналогичная мастерская появилась в столичном Назарбаев Университете, а не так давно и в Алматы на базе КазНИТУ имени Сатпаева.

– На STEM-курсах ребята от 15 до 22 лет изучают процесс инженерного дизайна и технологий для решения реальных проблем, а курсы быстрого прототипирования дают возможность в Fab Lab Atyrau ребятам от 10 до 14 лет производить на специальных станках все, что душа пожелает, - рассказывает Амангосов. – Ребята совершенно бесплатно в лаборатории учатся 3D-моделированию, осваивают инженерные дисциплины, азы робототехники.

Как навыки могут начать приносить деньги

У некоторых участников проекта получается не только создавать, но и продавать свои работы.

– Как-то у жителя Атырау сломалась электрическая мясорубка, 14-летний участник нашей Лаборатории смог сделать необходимые запчасти на 3D-принтере, - делится Амангосов. – Был случай, когда ребята сумели собрать сам 3D-принтер и продать его. Участникам мастерской, конечно, становится еще интереснее работать на станках, если они знают, что смогут оказать реальную услугу тем, кто в ней нуждается, да еще и какие-то деньги заработать. Следует отметить, что коммерциализация созданных решений в лаборатории не является задачей проекта – это больше естественный процесс работы Fab Lab во всем мире.