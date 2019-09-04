Лаборатория навыков

В Атырау примером эффективного дополнения к школьной и студенческой программам обучения стал проект «Зангар», в котором участвуют молодые люди до 22 лет. Здесь они получают разнообразные навыки, необходимые в том числе для будущей карьеры, и развивают свои научные способности.
Навыки для жизни и карьеры
«Зангар» – часть Программы развития молодежи Атырау, которая была разработана в 2015 году Международным молодежным фондом (ММФ) в партнерстве с акиматом Атырауской области. Программа действует при поддержке компании «Шеврон».
– У проекта два основных направления, - рассказывает программный менеджер ММФ Нуржан Амангосов. – Первое – развитие жизненных навыков у ребят в возрасте от 14 до 22 лет благодаря программе мирового класса ММФ «Паспорт к успеху», состоящей из более 100 уроков. Они объединены в такие разделы как «Личностные компетенции», «Решение проблем и конфликтов», «Здоровый образ жизни», «Элементы успеха на работе», «Навыки для профессионального роста», «Финансовое образование» и «Реализация социального проекта». Для Казахстана было отобрано более 50 уроков на основе опросов и фокус-групп с целевой аудиторией и работниками учебных заведений. Так, на уроках участники учатся навыкам управления стрессом, эмоциями, решения проблем, работе в команде, составления собственного бюджета, как эффективно подготовиться и пройти собеседование и многому другому. Второе – это площадка STEM-образования (Science, Technology, Engineering, Mathematics), где молодежь получает знания и практические навыки в области естественных наук, технологий, инженерии и математики посредством проектно-ориентированного подхода.
Главная идея STEM-образования – практика и теория не могут существовать друг без друга. Свои идеи и полученные знания c февраля 2017 года участники реализуют на практике в цифровой лаборатории Fab Lab Atyrau (fabrication laboratory). С марта 2019 года она располагается на базе Высшего колледжа APEC Petrotechnic. На момент открытия Лаборатория была единственной в Казахстане. Но спустя полгода аналогичная мастерская появилась в столичном Назарбаев Университете, а не так давно и в Алматы на базе КазНИТУ имени Сатпаева.
– На STEM-курсах ребята от 15 до 22 лет изучают процесс инженерного дизайна и технологий для решения реальных проблем, а курсы быстрого прототипирования дают возможность в Fab Lab Atyrau ребятам от 10 до 14 лет производить на специальных станках все, что душа пожелает, - рассказывает Амангосов. – Ребята совершенно бесплатно в лаборатории учатся 3D-моделированию, осваивают инженерные дисциплины, азы робототехники.
Как навыки могут начать приносить деньги
У некоторых участников проекта получается не только создавать, но и продавать свои работы.
– Как-то у жителя Атырау сломалась электрическая мясорубка, 14-летний участник нашей Лаборатории смог сделать необходимые запчасти на 3D-принтере, - делится Амангосов. – Был случай, когда ребята сумели собрать сам 3D-принтер и продать его. Участникам мастерской, конечно, становится еще интереснее работать на станках, если они знают, что смогут оказать реальную услугу тем, кто в ней нуждается, да еще и какие-то деньги заработать. Следует отметить, что коммерциализация созданных решений в лаборатории не является задачей проекта – это больше естественный процесс работы Fab Lab во всем мире.
Студенты могут также получать гранты, участвуя в различных конкурсах благодаря своим умениям, полученным при работе в Лаборатории.
Ребятам даже удалось создать прибор, который позволяет незрячим людям определять цвет. Способ применения прибора следующий: человек подносит прибор к предмету, устройство называет цвет. Можно выбрать язык – казахский или русский. Таких социально ориентированных идей у участников на сегодняшний день немало, а процесс воплощения задумок, уверены организаторы проекта, не заставит долго ждать.
«Мы не говорим, что ребята создают действительно уникальные приборы, которых нельзя найти в стране или мире. Они прототипируют уже созданные устройства, но при этом имеют возможность собрать и создать те, которые на сегодняшний день стоят очень дорого и не имеют широкого распространения», - говорит Нуржан Амангосов.
Свобода – лучшая мотивация к успеху
Помимо курсов Fab Lab Atyrau, которые проводятся напрямую ММФ, STEM-обучение в рамках проекта «Зангар» проходит под руководством местных тренеров-учителей организаций образования, обученных и сертифицированных по программе Bolashak Engineering.
Нуржан Амангосов в числе тех, кто создавал пул местных тренеров STEM. Он несколько лет назад окончил один из вузов в США по специальности «Электротехника». Вернувшись в Казахстан, в октябре 2015 года начал с волонтерской деятельности в Международном молодежном фонде, а уже через месяц стал постоянным сотрудником проекта.
«Мне очень нравится, что проект «Зангар» предусматривает большие возможности для творчества, креатива, дает свободу мысли. Для меня это лучшая мотивация для работы», - отмечает Нуржан.
Помимо работы над проектом, он преподает для студентов атырауского филиала Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) предмет «Автоматизация и управление».
По его словам, сегодня к основным тренерам подключаются и те ребята, которые окончили курсы и захотели передать полученные знания новичкам в качестве волонтеров Лаборатории.
– Мы можем отметить такую преемственность, и этот факт очень радует нас, - поделился Нуржан. – В нашем проекте мы не даем специальных знаний, а делаем упор на самоэффективность и создание необходимых условий – ребята сами способны понять, что им нужно делать. В этом случае делается выбор не в пользу «удочки» или «рыбы», здесь уже идет речь о целой «рыболовной сети».
На сегодняшний день Fab Lab Atyrau работает бесплатно для школьников и студентов, проходящих STEM-образование. В недалеком будущем организаторы проекта хотят активно подключать студентов колледжа, где находится Лаборатория, к активной работе над созданием своих проектов.
«Для студентов обязательным предметом в колледже должен стать урок проектирования в Fab Lab Atyrau, за работу в которой они будут еще и оценки получать, - говорит Нуржан Амангосов. – Такие проекты должны идти рука об руку со школьным и профессиональным образованием, создавая все условия для развития будущих специалистов в технических областях науки».