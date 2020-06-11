«Тяжело - не то слово»

В паре метров от меня – женщина (молодая, не больше 35) нервно рассказывает кому-то по телефону, что ее до сих пор не положили в больницу, хотя направление у нее есть. Рядом - коричневый чемодан из кожзама с наклейкой «Досмотрено».

Ворота открываются. Оттуда, куда так стремится попасть незнакомка с чемоданом, на инвалидном кресле вывозят ее сверстницу. Та сутулится и улыбается смущенно. Ошалевшие от счастья родственники берут ее в кольцо.

- Химиотерапию сделали… Препараты я… Питаться может… - доносятся до меня обрывки разговора с врачом. – Дальше…

Что дальше, - не разбираю. В этот момент с территории института выезжает машина мобильной бригады паллиативной помощи, которую мы ждем. Краем глаза вижу, как растерянную женщину поднимают с коляски и пытаются усадить в старенькую «мазду».

«Только за ручку не беритесь!»

В машине, кроме нас, - шестеро. Лидер команды и самая опытная из мобильной бригады - врач-онколог Толганай Ансатбаева представляет по порядку:

- Вот наши девочки-медсестры Жадыра Бердыгулова и Шакизат (Шаки, как ее называют коллеги) Абишева, онкопсихолог Захидам Усманова, социальный работник Анара Жарылкасын и водитель Санди-ага Алтыбаев.

- Святой человек. Никогда не скажет: «Мне надо домой!», - по ходу хвалит Толганай. - Хоть до одиннадцати вечера будет с нами ездить. Надо – значит надо. Мы вместе, поэтому все и получается. Без команды - это не работа.

В день мобильная бригада паллиативной помощи обслуживает до двадцати больных с последней стадией онкологии. В месяц не меньше 300-350 вызовов. Все абсолютно бесплатно – с пациентов здесь денег не берут. Заявки поступают от районных онкологов или на «горячую» линию паллиативной помощи. На одного человека – не меньше часа, на первичного пациента – два, а то и больше. Расспросить о состоянии, проверить заключения врачей, назначать паллиативную помощь, оценить обстановку (нужна ли функциональная кровать, противопролежневый матрац, кислородный концентратор). А еще (и это тоже очень важно) подробно объяснить близким, что делать, чтобы родному человеку было не так больно…