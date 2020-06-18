«Скорее бы все это закончилось…»

«Ты себя сжигаешь»

- Вы сейчас дома? – спрашиваю участковую медсестру поликлиники №1 Кокшетау Зауреш Кожанову.

- Дома. Одна. С 1 июня вышла на карантин, через несколько дней сдам повторный тест на COVID и, если все будет нормально, наконец-то смогу обнять Динмухамеда. Это мой сын. Мой Димоша. Не виделись мы почти два месяца. 15 апреля я уехала работать в Акмолинский противотуберкулезный диспансер (там организовали инфекционное отделение), а вернулась в город 31 мая. Сын все это время с няней был. У нас маленькая семья – я и он. Видела его издалека. Когда после второго захода (так Зауреш называет двухнедельное дежурство в «грязной» зоне) нам разрешили остаться на карантине не в санатории, а дома. Няня его в наш двор приведет, Димоша гуляет, а я смотрю в окно и плачу. Хочется обнять его, но стекло между нами.

- Как вы попали в инфекционное отделение?

- Когда пандемия только началась, руководителей всех медорганизаций попросили составить списки желающих работать в инфекционных отделениях. Я сразу записалась. Всегда хотела попробовать себя именно в стационаре. Но раньше туда не рвалась - из-за дежурств приходилось бы часто оставлять сына на ночь. А сейчас он подрос, и я решилась. Сказала: «Димоша, я записалась. Может быть, придется уехать». Он ответил: «Поезжай. Для чего ты белый халат надела?». Сын и сам такой - всем готов помочь: носит монетки в кармане, чтобы милостыню подавать. А когда мы идем гулять, в сумке должны быть хлеб или печенье, - птиц кормить.

И не держал он меня, но все равно, как же я скучала! Хотя и привыкли расставаться – я много работаю. Днем на своем участке в поликлинике, по ночам (там у меня смена через сутки) дежурю в центре адаптации несовершеннолетних, и еще - в частной клинике (туда я хожу на четыре часа).

- Тяжело, три работы…

- У меня ипотека. Хочется, чтоб и у ребенка все было. А я одна – помощи ни от кого нет. У мамы не прошу – взрослая уже.

- Не жалели о том, что записались в добровольцы?

- В первые дни было. Думала: зачем я пошла на такое? Сына оставила. Потом, когда чуть-чуть поработала, поняла, что много пользы приношу. Успокаивала себя: я ведь не буду все время рядом с ним, иначе вырастет маменькин сынок. Динмухамед вообще очень домашний. Няня мне рассказывала. Когда они приходили к нам в квартиру, чтобы вещи кое-какие забрать, и он просил: «Давай дома побудем. Я хотя бы на своем родном диване полежу». Слушаю – и слезы на глазах. Как он скучал, но мне об этом не говорил, скрывал эмоции, наверное, чтоб не расстраивать. И я все в себе держала. Иначе еще тяжелее было бы. Там ребенок, здесь - пациенты. Как выбрать?

Когда я в первом заходе работала, в реанимацию поступила бабушка – тогда было… не то что страшновато… но вот чувство это – мало ли что случится. Позже женщина лет пятидесяти. Когда они под аппаратом искусственной вентиляции легких лежали, пробивало до слез. Жалко их было. Потом они пошли на поправку. И вот когда ты работаешь и видишь результат, - крылья вырастают. Это ни с чем несравнимое чувство. Хочется всем помочь. Мне порой говорят: «У тебя большое сердце. Ты себя сжигаешь». Но вот такая я. И няня ворчит: «Ты даже про сына забываешь. Закончился рабочий день – отключай телефон». Не могу.