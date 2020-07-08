«Наверное, что-то со мной не так»…

История вторая: лапша быстрого приготовления

- Обычно мы семьи не берем - только детей, но из-за коронавируса пришлось сделать исключение. Нас попросили приютить женщину. Работала уборщицей в одной из парикмахерских. Когда начался карантин, ее уволили, осталась без денег, не смогла заплатить за съемную квартиру и ее попросили съехать. Несколько дней она ночевали на улице с двумя детьми. Их нашли и привезли к нам. Обычная семья, сын-школьник (потом мы с ним вместе на дистанционке учились), сама женщина – простая, стала активно нам помогать. Но запал быстро прошел. Ожидаемо - чаще всего так и бывает. Поэтому мы долго не держим взрослых - иждивенчество. Человеку нужно совсем чуть-чуть. Он же видит, что в центре есть уборщица. Она придет и помоет комнату - значит, самому ее можно не убирать. Делаешь первое замечание – опускает голову, второе – молчит, а в третий раз ты видишь недовольное лицо.

- Так было и с этой женщиной?

- Да. Детей мы одели, собрали деньги на аренду и на первое время - отправили их в свободное плаванье. Через месяц она звонит мне: «Меня снова выгнали». «Почему?», - спрашиваю. «Я не смогла вовремя устроиться на работу». Опять принять к нам? У нас из-за карантина и так было слишком много детей – больше, чем обычно. Да и у этой женщины был месяц на то, чтобы решить проблему – взрослая же. Ее детей мы поместили в санаторий, а она работает и ищет жилье. Вот сижу и жду, когда получит зарплату, и все, наконец, устаканится.

- На какие деньги живет центр? – спрашиваю. – Государственные, международные гранты?

- У нас есть один грант от управления образования Карагандинской области на оказание психологической помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации. Это телефон доверия, если можно, укажите номера в статье. Мы ведь и с его помощью проблемные истории выявляем. Больше никакой поддержки нет – сами ищем деньги. Мебель для центра и одежду для детей привозят люди, деньги на еду сами ищем. Сейчас, честно сказать, трудно: в центре живет 16 детей - это для нас много. Приходится некоторых отправлять в центр адаптации несовершеннолетних. Но ничего, пока выкручиваемся.

Больше всего Карина переживает за маленьких - тех, чья судьба решается у нее на глазах. Опомнятся родители, заберут их в семью или им придется привыкать к порядкам в детском доме? Рассказывает мне некоторые истории. Сказать честно, даже слушать их страшно.

- Весной к нам привозили девочку, которая видела, как папа убил и расчленил человека – своего собутыльника. Ей семь лет. И все это происходило на ее глазах. Мама в тот момент тоже была рядом – она проходила по уголовному делу, как свидетель. Когда девочку привезли к нам, она была скована. О том, что произошло, рассказывала нашему психологу. В комнате, кроме них, никого нет, а девочка вслух не говорит, подходит и на ушко шепчет: «Мой папа»…

Она ела и ее рвало. Мы не могли понять, почему. Дети, которые к нам попадают, не могут насытиться – это бывает. А здесь – ничего не понимали. Потом сама рассказала: в последнее время ела один раз в день и одно и то же - пачка лапши быстрого приготовления. Закуска родителей.

- Что с ней сейчас?

- Мама и бабушка ее забрали…

Потом к нам привозили мальчика, крики которого постоянно слышали соседи. Выяснилось, что его била мама. И сильно била. Был такой ребенок: мама уехала в столицу, его оставила у сестры. Тетя привела его к нам: «Забирайте! Он мне не нужен». И мальчик жил у нас.

- Вы после такого в людей не перестали верить?

- Не перестала. Что-то со мной не так, раз я до сих пор верю. У всех бывают проблемы, просто человеку нужно помочь. К тому мальчику, которого привела тетя, недавно приехала мама: «Люблю! Хочу забрать!». Сейчас восстанавливает документы. Смотришь, вроде, человек старается. Как ей не верить? И осуждать их мы не должны – каждый имеет право на второй шанс. Да, есть те, кто и его не использует. Но…

- Вы привязываетесь к этим детям?

- Привязываюсь, не получается соблюдать дистанцию. Вот как? Привозят к нам новеньких, а они зубы чистить не умеют. И мы их учим. Сначала долго выбираем цвет зубной щетки (я красный не буду, а мне синий не нравится), вместе встаем возле умывальника и давай…

- Расставаться тяжело?

- Чаще всего они все-таки возвращаются в свои семьи – и это радость. Но некоторые родители за ними не приходят, если дети им не нужны. Наверное, тогда лучше в детский дом, чем туда, где тебя будут бить или даже насиловать.