«Всем хотелось почувствовать себя сопричастными»

«Я же не улыбнулась…»

- Что вам писали врачи?

- Благодарили, - коротко отвечает Ажар.

- Мы сами с ними редко контактировали – когда привозили продукцию, оставляли их в безопасной зоне, откуда их и забирали сотрудники больниц. Виделись с ними немного: да, они нас благодарили. Им сложно было выражать эмоции – они ведь в масках, у них дикий стресс. Еще весной нам признавались: «Надеюсь, что в ближайшие недели это закончится, я высплюсь, наконец, увижу свою семью». Поверьте, мы не можем оценить весь груз, который свалился на них. Когда ты видишь их, понимаешь, как это тяжело, и еще больше их уважаешь.

- Я вспомнила, - улыбается Ажар. - Им пироги понравились. Мы как-то решили отойти от традиционного меню и заказали пироги с курицей. Потом медики нам писали и благодарили – это был сюрприз для них. Нам хотелось внести долю тепла.

- Вы тоже это тепло чувствовали?

- Конечно. На самом деле, это было очень трогательно получать такие сообщения. В клиниках нельзя было фотографировать, а нам снимки нужны были для отчетов - люди должны были видеть, на что уходят их деньги. Врачи и медсестры сами присылали нам фотографии, сделанные во время обеда, и мы видели, что они довольны… Благодарны за то внимание и тепло, которое им передавали вместе с едой.

- Помню фельдшера «скорой» помощи, который благодарил именно не за еду, а за психологическую поддержку. Это было очень важно, - говорит Тимур. – Был еще такой случай. Мы привезли конфеты в БСНП, я делал фотографии, чтобы выложить их в соцсети для отчета «AqJurek». Одна из медсестер меня спрашивает: «Зачем вы сейчас фотографируете?». «Вы против?», - уточняю. «Нет, но я же хотела улыбнуться!». Это было забавно – передо мной стояла девушка в маске. Но я не стал возражать. Она поправила волосы, посмотрела в камеру, и улыбнулась – это было видно по уголкам ее глаз. «Как хорошо, что в этом мире еще есть место для таких моментов, - подумал я тогда, - а девушки всегда остаются девушками».

- Сколько человек помогали «AqJurek»?

- Вот справка, я ее для вас распечатала, - Ажар протягивает мне лист бумаги. – Здесь указано все, вплоть до мелочей. 458 человек – они перечислили около 7,5 миллионов тенге. И гранты от спонсоров и благотворительных фондов на сумму более 17 миллионов тенге.

- Ожидали, что так много людей откликнется?

- Наверное, нет. В первые дни деньги скидывали друзья и знакомые - мои подруги собрали около миллиона меньше, чем за сутки.

- Очень помогала Майя Акишева (известный журналист, публицист – V.), если можно, упомяните ее. Когда Майя делала репосты в своем Instagram, мы замечали, что много людей переводили деньги, - припоминает Тимур.

- У нас все прозрачно, мы готовы пригласить независимую аудиторскую комиссию, чтобы специалисты проверили все суммы и их расходование, - добавляет Ажар. - Вдруг у кого-то возникнут вопросы? Хотя напрямую у нас никто об этом не спрашивал. Я еще раз поняла, насколько недооценен труд тех людей, от которых зависят наши жизни. Обычно мы об этом не задумываемся. Раздражаемся, когда нам кажется, что что-то не так. Это должна быть самая уважаемая и хорошо оплачиваемая профессия.

Тимур согласно кивает:

- Важно говорить и про учителей - их роль тоже недооценена. От них зависит будущее каждого из нас – и это не просто патетика. Все наши проблемы не только из-за пандемии. Мы видим, что люди не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски, верят в фейки - все это последствия низкого образования. Приоритетная задача – сделать так, чтобы врачи и учителя стали элитой общества, а не аутсайдерами. А медики... В последнее время у меня было две истории, после которых стал еще больше их ценить. В феврале, после кордайских событий, я был в аулах, которые пострадали от погромов. Жертв могло быть больше, если бы не врачи (об этом мне рассказывали местные жители). Потом началась пандемия. И снова на переднем краю люди в белых халатах...