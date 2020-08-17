«Нужно привыкать жить с COVID»

В соседней комнате живут три инфекционистки, которые еще в феврале работали медсестрой, педиатром и терапевтом. Они еще не выписали последних больных, лечением которых занимаются, поэтому еще несколько дней планируют провести в лагере. Они прощаются с терапевтом и надеются, что в ближайшее время тоже увидятся со своими семьями, после чего вернутся к прошлому режиму работы. Увидев меня, девушки просят не забывать о социальной дистанции в три метра, и между нами завязывается диалог «на расстоянии»:

Vласть: Как вам удалось буквально в течение нескольких дней сменить специализацию и начать работать в новом режиме?

Терапевт: Так у нас и не было времени привыкать к новой жизни.

Педиатр: Мы все делали быстро, оперативно, потому что от нас зависит жизнь пациентов. Времени, чтобы думать и переживать о чем-то, не было. Мы пришли с первого числа, первый поток пациентов привезли – все, мы работаем и не отвлекаемся.

Терапевт: Мы своими глазами видели, как умирают люди. Но все переживания и сомнения мы оставляли за порогом больницы.

Педиатр: Здорово, что нам дали возможность безопасно отдыхать после смен. Здесь хорошо – кормят вкусно, можно в бассейне поплавать. Перед работой я наконец-то чувствую себя отдохнувшей, как будто выехала на пару дней на свежий воздух.

Vласть: В какой из месяцев поступало больше всего больных?

Педиатр: Пик был в июле, сейчас стало намного легче. Первого июля поступило 60 человек, на следующий день – 20, потом – 20 и 30. После мы утвердили график, что пациентов с коронавирусом принимаем каждое воскресенье, потому что все койки были заняты. В первое воскресенье поступило вначале 73 пациента, через неделю – 47, через три потихоньку пошло на спад – 20, 13, 10, 15 пациентов в день. Тяжелых больных тоже стало меньше, но они, к сожалению, все еще есть, как и крайне тяжелые.

Vласть: Как вам кажется, возможна ли новая вспышка коронавирусной инфекции в ближайшее время?

Педиатр: Будущие вспышки зависят от людей в первую очередь. От того, как они будут относиться к вирусу, как будут соблюдать меры предосторожности, как будут относиться к своей жизни. Время покажет.

Терапевт: Нужно проводить профилактику – пить противовирусные препараты, обязательно носить маски, причем менять их надо каждые два часа, а не одну носить неделями. Питаться правильно, больше пить, заниматься спортом.

Педиатр: При этом нельзя думать, что если вы занимаетесь спортом и ведете здоровый образ жизни, то коронавирус обойдет вас стороной. Это так не работает – заболеть может каждый из нас. Болезнь проходит у всех по-разному – все зависит от организма человека. Нет никаких гарантий по тому, как не заразиться или как легче перенести коронавирус.

Терапевт: Тем более если у человека есть сопутствующие заболевания – сахарный диабет, лишний вес, проблемы с сердцем – с ними болезнь протекает тяжелее. И все равно многие выздоравливают – могут приехать пациенты с поражением легких на 75-80 процентов. Все зависит от человека – как он относится к своей жизни, так он ее и проведет. Сейчас самое важное правило – по максимуму соблюдать самоизоляцию. Если же такой возможности нет, то всегда и везде нужно находиться в масках и соблюдать дистанцию.