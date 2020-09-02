«Нас ждет непростой период…»

- Когда на месторождении появился первый заболевший?

- В начале апреля. В стране в тот момент уже фиксировались случаи коронавируса, был введен режим ЧП и жесткий карантин. Но в самом начале люди не верили ни в вирус, ни в серьезность ситуации - приходилось снова и снова их убеждать. На первом этапе именно это было самым сложным. К сожалению, вирус не обошел нас стороной.

Первые заражения начали фиксироваться в поселках, которые принадлежат бизнес-партнерам «Тенгизшевройл». Никто не стал дожидаться, пока болезнь расползется по другим вахтовым городкам – в срочном порядке заезд и выезд с месторождения были закрыты. Чтобы минимизировать риск распространения вируса, приняли решение о временной демобилизации персонала. Об этом я еще расскажу подробно. После первого случая, заболевшие стали выявляться и в других вахтовых поселках. Конечно, готовились, планировали, но нельзя было предугадать все варианты развития ситуации. В то время не только Тенгизу, но и всему миру, пришлось учиться жить по новым правилам, ориентируясь буквально на ходу. Всякое было: к примеру, выявляют на заводе случай коронавируса. Изолируют заболевшего, всех контактных с ним, но производство останавливать нельзя - нужно срочно решать вопрос замены персонала. Определение близких контактов, изоляция и все другие аспекты выполнялись сотрудниками нашей компании.

- В один из дней нам сообщили, что коронавирус обнаружили у одного из сотрудников нашей столовой, - вспоминает собеседник. - Столовую в срочном порядке закрыли. В марте на крайний случай заказали военные пайки - вот они-то как раз и пригодились, когда мы остались без горячего питания. Жизнь тогда вообще кардинально изменилась. Раньше я ехал на вахту и знал, что вечером могу сходить в спортзал, провести время с друзьями, выйти на вечернюю прогулку. А сейчас – режим работы и жизни совсем другой, все на полной изоляции. Из комнаты, если и выходишь, то только на работу, все остальное в режиме онлайн. Мне кажется, это сильно влияло на людей. Весной еще прохладно было, а сейчас жара под пятьдесят градусов – тоже непросто. Работа была напряженная, осознание ответственности за людей такое, что отдых отходил на второй план. Задачи перед нами стояли глобальные. Но если меня спросить, жалею ли я об этом, отвечу: «Нет, это был уникальный опыт». Мне кажется, подобное бывает раз в жизни. Очень сильная команда, коллеги рядом с тобой, которые пытаются помочь компании – приятно было осознавать себя частью этого.

- Чего тогда больше всего хотели?

- Просто выйти на улицу и погулять. О близких думал. Да, трудно было: они в Алматы, а ты - здесь. Но с другой стороны: сидеть в четырех стенах и ничего не делать - многие из моих коллег, наоборот, рвались на работу.

- Когда в конце июня, после трехмесячной вахты вы вернулись домой, что сделали в первую очередь?

- Я спал. Мне неделя понадобилась, чтобы отойти немного. Но все равно оставался на связи.

- Чуть не оговорилась, хотела спросить: «Когда домой возвращаетесь?».

- Тенгиз – это и есть второй дом. Уникальное место, которое собрало большое количество талантов со всех уголков Казахстана и мира.

«Навсегда это запомню...»

Инженер-технолог Марат Мураталин сходу меня спрашивает:

- Вы, наверное, уже поняли, что большинство моих коллег, которые были частью штаба, выполняли совершенно несвойственные для себя функции?

- Поняла, - отвечаю.

- И я не стал исключением. Заехал на вахту по обычному графику в феврале. Работал на своей позиции. А в средине марта меня привлекли к работе в штабе. Пришлось остаться на продленную вахту – домой я вернулся 15 мая.

- Группа, в которой я работал, занималась изоляцией критического персонала. Это те люди, без которых производство попросту бы встало: операторы установок, пульта, сотрудники центральной заводской лаборатории, пожарно-аварийная служба, медики - более 500 человек. В какой-то момент мы поняли, что очень важно развести этих людей: работаете вы вместе, общаетесь, живет в соседних комнатах – но ни с кем больше не пересекаетесь. На нескольких наших заводах действовало определенное разделение, например, сотрудники установки секции газа никак не взаимодействуют с персоналом секции нефти. И не только на работе. Мы возили людей на разных автобусах, за каждой группой был закреплен личный водитель – даже он больше ни с кем не контактировал. И все это ново: до карантина люди были перемешаны, вместе уезжали на работу и возвращались в общежития, общались, и на работе могли контактировать. Мы быстро убедились в том, что такой подход значительно снижает риск заражения. И пошли дальше – освободили один из домов в вахтовом городке и начали туда заселять людей из каждой группы. Но предварительно тестировали их – это был принцип обратной изоляции, то есть мы отделяли от всех остальных здоровых людей и минимизировали их контакты. Этот дом мы называли чистым. Идея возникла после ряда вспышек, когда в конце апреля - начале мая мы теряли из-за болезни целые бригады работников. И она оказалась удачной, процесс стал намного более контролируемым.