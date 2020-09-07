Мухагали Ильясов - супервайзер отдела взаимодействия и планирования проектов и эксплуатации «Тенгизшевройл». Проще говоря, оператор, который работает непосредственно на заводе.

- Как я попал в штаб? Это было в конце апреля. Вообще-то у меня был выходной, отдыхал в своей комнате и не предполагал, что в ближайшее время мне придется заниматься чем-то совершенно новым, - рассказывает Мухагали. - В тот момент выяснилось, что вирус дошел до наших операторов и штабу нужен был человек, который хорошо знает отдел эксплуатации. Я как раз был свободен, и меня попросили помочь урегулировать ситуацию с обнаруженным случаем коронавируса.

- Нам нужно было определить контактных, которых мог заразить заболевший оператор. Когда нашли всех, оказалось, что это большая группа людей. Мы не могли оставить завод без такого количества сотрудников, это было невозможно с точки зрения производственной безопасности. Срочно нужно было найти им замену. Параллельно разрабатывали план: как изолировать оперативный персонал, как выявлять контактных. Тенгиз был на всех обложках, когда у нас произошла вспышка коронавируса. Но мы знали ее объективные причины: высокая плотность населения, массовое тестирование. И все мы работали, чтобы выявить все случаи, остановить распространение вируса и взять его под контроль. Нам пришлось стать эпидемиологами.

- Сколько человек было в вашей группе?

- Нас было шестеро. Все талантливые ребята, инженеры, в основном, которые быстро могли адаптироваться к новым условиям и новому виду деятельности.

- Как вы действовали?

- Я никогда не читал столько медицинской литературы и постановлений, которые выпускает минздрав и санврачи – мы тогда все изучали, чтобы понимать, что нужно делать, чтобы разорвать цепочку заражения. В первую очередь максимально ограничивали физические контакты. Сотрудника с положительным анализом на КВИ срочно эвакуировали в стационар, где оценивали состояния его здоровья, а после проводили с ним интервью, чтобы выявить контактных. У нас есть перечень вопросов, составленных согласно протоколам минздрава, их и задавали. Созванивались с начальником - он лучше всех знает, кто с кем работает, чай пьет, общается. Так и выясняли круг близких и потенциальных контактных и на работе, и вне ее. Потом обзванивали этих людей, объясняли, что один из коллег заразился, что нужно будет сдать тест и пройти изоляцию.

Сложнее всего было в те моменты, когда мы выявляли случаи заражения на производстве. Нельзя просто так взять и убрать сотрудника, каждый из которых выполняет определенную функцию. В кратчайшие сроки приходилось находить ему замену, чтобы и производство не останавливалось, и персонал был в безопасности. Вот и балансировали все время между этими двумя задачами, а людей постепенно становилось все меньше – количество заразившихся росло. Были и такие ситуации, когда мы не могли остановить заражение вплоть до третьего или даже четвертого случая в одном отделе – это было связано со спецификой работы. Есть участки, где работники вынужденно контактируют – это невозможно ограничить. Но настороженность росла. Мы тоже делали все, чтобы максимально ограничить контакты групп, которые не работают вместе. Если раньше вместе ездили на работу, то теперь - отдельно, мы и по блокам их расселяли, хотя до карантина все жили вперемешку. Случалось, что весь блок, в котором оказывались контактные, брали на двухнедельную изоляцию. Люди оставались в своих комнатах, они даже в столовую не ходили – еду им оставляли возле двери.

- Много было тех, кто не шел на контакт, отказывался сдавать тест, не хотел самоизолироваться?

- В основном, все реагировали адекватно, понимали, что это важно, что нужно остановить распространение вируса. Был человек, выдержке которого мы все удивлялись. Мы отправляли его на изоляцию три или четыре раза - он все время оказывался в числе близких контактных. И представляете, ни разу не заболел. Сколько тестов ПЦР не сдавал, все оказались отрицательными. И поразительно то, с какими пониманием и даже юмором он этому относится. Никакого недовольства, никаких претензий. В общей сложности этот мужчина провел в карантине около трех недель. Когда мы отправили его домой с Тенгиза, совершенно здорового, мы за него радовались, как за родного.

Конечно, были и те, кто возмущался. Спрашивали, почему так долго жать. Мы объясняли, что это не наша прихоть, что мы действуем согласно постановлениям регулирующих органов. А еще не все и не всегда (особенно в стрессовой ситуации) помнили, где были за последние 14 дней, с кем именно общались – приходилось по крупицам восстанавливать события. Иногда мы выявляли длинные цепочки: в самом начале был случай, когда в одном из блоков человек заразил пять или шесть (точно уже не помню) коллег. Весной были и те, кто не верил в существование вируса. Немного, но были - приходилось объяснять, что вирулентность у вируса очень высокая, что он опасен. Кто-то слушал, кто-то игнорировал - в таком случае приходилось выходить на начальство, после этого вопросы решались.

Мне кажется, сейчас неверующих почти нет – у большинства переболели знакомые или родственники. Но тогда сложно было убеждать – все ведь разные. К концу мая понимание начало меняться, когда полным ходом шла демобилизация, никто не хотел увозить этот вирус домой – чувствовалась совершенно другая степень ответственности.