«Нам нужно было вывезти тысячи людей…»

15 апреля сформировалась команда по демобилизации персонала, а 27-го с Тенгиза начали отправлять домой первых сотрудников. ТШО никогда не доводилось заниматься такой масштабной эвакуацией людей. Я – экономист по специальности, многие коллеги из команды – нефтяники и инженеры, у нас совершено разный опыт работы. Однако, именно потому что у нас был такой разносторонний опыт, приверженность общей задаче, и, что немаловажно, большая поддержка со стороны генерального директора ТШО Имер Боннер, поставленная задача была выполнена.

- Каким был первый день в новой команде?

- В памяти отложилось то, что из штаба мы вышли поздно ночью. Сразу же приступили к работе, составили план, пытались понять все риски и процедуры. Конечно, по ходу приходилось переориентироваться и перестраиваться много раз, ведь ситуация с COVID-19 стремительно менялась, так же, как и предписания санврачей и принимающих акиматов.

За две недели нам предстояло эвакуировать 15 тысяч человек (но и это была не окончательная цифра: в общей сложности, с марта по июнь с Тенгиза эвакуировали 27 тысяч сотрудников - V.).

Чтобы наша операция получилась, нужно было решить несколько тактических задач: получить разрешение на перемещение людей, составить списки тех, кого, когда и куда нужно вывезти, и продумать детальный логистический план с соблюдением всех требований от государственных органов.

«Мы никого не оставим в беде…»

Всему персоналу, который должны были демобилизовать, делали ПЦР-тест и на несколько дней помещали в изоляционные блоки, чтобы они ни с кем не контактировали. Именно тогда на Тенгизе своевременно развернули лаборатории и началось массовое тестирование сотрудников. Я думаю, мы первые в Казахстане начали делать это среди работников. Компания смогла наглядно увидеть динамику заболеваемости. Большинство из тех, кого выявляли, были бессимптомными носителями. Чтобы изолировать заболевших на Тенгизе переоборудовали несколько зданий под больницы, наняли медперсонал, закупили необходимое оборудование и тесты. Тяжелых пациентов отправляли в инфекционную больницу в Атырау. Домой уезжали только те, чьи тесты были отрицательными. Допустим, 500 человек сдают ПЦР - 480 попадают на эвакуационные рейсы, потому что оказались здоровы, а остальные лечатся, и только по выздоровлению – едут домой.

Людей отправляли не только во все регионы Казахстана, но и за границу. Всего было совершено 40 коммерческих авиарейсов, 16 поездов и 170 автобусных по договорам с «Эйр Астана», «КТЖ» и транспортными компаниями. Кроме этого, 211 рейсов сделал собственный самолет ТШО. С Тенгиза вывезли более 27 тысяч человек – и без единого происшествия.

- Это огромное достижение нашей компании, - уверена Гилимова. - Я не знаю, была где-то еще на территории СНГ подобная и настолько детально продуманная логистическая операция.

- Чтобы вывезти людей с Тенгиза, каждый раз нужно было получать согласование в Атырауском областном штабе и принимающей области, - рассказывает о тонкостях Айтжанов. – Мы вели четкий учет всех людей, выезжавших с Тенгиза. Усложнялось все тем, что не все области были сразу готовы принять большое количество людей - ведь их нужно было размещать на изоляцию, а это места в стационарах, персонал… Как правило, раз в два дня тот или иной город мог принять только 200 человек. Нет ни одного крупного населенного пункта в Казахстане, куда бы мы не вывозили сотрудников. В Атырауской области доставляли их до дома, в другие регионы отправляли чартерными рейсами, поездами, автобусами, где прибывшими занималась принимающая сторона – такой была договоренность. Всякое бывало: в какой-то момент люди на Тенгизе стали волноваться. Были недовольные, которые требовали, чтобы их срочно вернули домой. «Почему мой коллега уехал, а я нет?» - спрашивали они. Приходилось объяснять, что все не так просто, нужно чуть-чуть подождать, пройти все необходимые перед отправкой процедуры. Бывало, жаловались на задержки зарплаты: кто-то из сотрудников подрядных организаций получил ее, а кто-то нет. По большей части это были технические моменты, которые возникали по вине самих компаний. Но все это решали оперативно. Более того, с марта по июнь мы всем сотрудникам выплачивали оклад в двойном размере. Наш генеральный директор четко дала понять: мы никого не оставляем в беде.

- Абзал, что вам запомнилось особенно?

- К нам обратилась руководитель сервисной компании (она видела в новостях, что мы демобилизуем своих сотрудников), которая вообще не имеет никакого отношения к ТШО. Их четыре работника (они находились на соседнем месторождении, примерно в часе езды от Тенгиза) по окончании своей вахты не могли выбраться оттуда из-за сложившейся ситуации в стране. Люди жили там уже полтора месяца, и было непонятно, сколько еще им там пришлось бы находиться. Нас попросили помочь. Это письмо попало ко мне. До Актау эти люди добрались сами, и в условиях, когда повсюду стояли блок-посты и нужны были разрешения, мы своими силами привезли их в Атырау и через два дня с группой наших сотрудников на чартере «Эйр Астаны» отправили в Алматы и Уральск. Не было такого: это наши, а это не наши - наше руководство никого не делит.

- В конце июня началась перевахтовка – это другие задачи, и другие трудности. На месторождении постоянно должны находиться 13 800 человек – это количество персонала, необходимое для поддержания безопасного бесперебойного производства. Перед тем, как завести людей на месторождение, мы размещаем их в изоляционных блоках для дальнейшего ПЦР-тестирования. На первых этапах у 20-30 процентов результат оказывался положительным. Постепенно данный показатель снизился, скорее всего, благодаря второму карантину, введенному по всей стране. Мы все больше говорили про работу, а мне хотелось узнать и жизнь. Ведь была же и она, пусть и не такая, к какой мы привыкли.