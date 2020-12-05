«Мы лечим не лекарствами, а смехотерапией»

О диагнозе Вячеслав узнал, когда начал собирать необходимые документы для договора на один год с китайским цирком. Ему нужно было пройти медицинское обследование. Тогда эта новость выбила его из колеи.

Первые признаки

Вячеслава с детства привлекал мир искусства. Первые воспоминания, которые приходят ему на ум, это воспоминания о пятилетнем возрасте. Тогда, поздним вечером, он выглянул из-за решетки своей кроватки и впервые увидел на экране Чарли Чаплина. Он начал так весело смеяться, что родители на мгновение испугались. Он уже не помнит, сказали ли они ему вести себя тише или выключили телевизор, но он знает, что сильно смеялся. Тогда, наверное, все и началось. «Раньше я слышал, что для того, чтобы стать хорошим клоуном, нужно таким родиться. Может быть это правда», – размышляет он сейчас.

Он родился в Кишиневе, в роддоме по улице, которая сейчас названа в честь поэта Григория Виеру. Родился в семье рабочих, у которых не было ничего общего с артистами. Отец работал на заводе, и там же, на токарном станке, позднее работал Вячеслав в течение 8 лет. Тем временем росла его страсть к танцам. С 79-ого он всегда был на репетициях, концертах и спектаклях. Он состоял в ансамбле «Mărțișor», а потом, в 1989 году, создал танцевальный театр, в котором на сцене исполнялись разные хореографические миниатюры. Он может повторить их даже сейчас. «Они запечатлелись в моем уме. Не зря говорят, что бывших танцоров не бывает», – отмечает Вячеслав.

Родители никогда не препятствовали тому, что его интересовало. Напротив, ему разрешали танцевать, плавать и заниматься всем тем, что пробуждало в нем любопытство. Танцы ему очень нравились, и когда-то руководитель ансамбля, который он посещал, спросил его, не хочет ли он танцевать в ансамбле «Joc». Конечно же ему хотелось присоединиться к этому ансамблю, и он пошел на прослушивание, на котором присутствовал балетмейстер Владимир Курбет. Тот сказал ему приходить на репетиции. Но в то время у высоких танцоров было мало шансов быть замеченными, а рост Вячеслава был 1,93 м. «Парни сказали мне, что я буду участвовать в одном, максимум двух танцах, но о поездках за границу не могло быть и речи. А ведь тогда мечтой каждого танцора было выехать из страны. Так что я не пошел. И очень хорошо, что я тогда не решился на это. Я прошел через другую школу. И я до сих пор на сцене», – смеется он.