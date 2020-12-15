«Принимать все на форму…»

«… Они нам отдавали честь»

- Давайте весну вспомним, - все-таки возвращаемся к тому, ради чего собрались. – Страны одна за другой закрывали границы. Нужно было успеть вывезти оттуда своих граждан. И страшно: мы тогда толком не понимали, что происходит. Что дальше будет. И вот в этой ситуации нужно куда-то лететь. Когда был ваш репатриационный рейс?

- 13 марта. Рейс № 1373 Алматы - Лондон, Лондон - Петропавловск, Петропавловск – Нур-Султан, Нур-Султан – Алматы, - на автомате выдает Гулим Маханова.

- Маршрут ведь не всегда такой сложный?

- Ой, рейс не в марте был, в апреле. Да, 13 апреля. Почему был такой маршрут? Тогда же всех прибывающих из-за границы закрывали на двухнедельный карантин, а в больницах Алматы уже не было столько мест, чтобы всех разместить. Из Лондона мы вывозили наших студентов и дипломатов. Прилетели в Петропавловск, где они и остались на карантин. Потом мы пригнали борт на санобработку в столицу, а оттуда улетели на базу в Алматы.

- Апрель. Далеко не первый репатриационный рейс. Вы наверняка с коллегами общались. Знали, что и как это. Не сомневались: лететь - не лететь. Или вам просто сказали: «Гулим, надо!»

- Нет, летали только волонтеры. Никто никого не заставлял. Почему я отозвалась? Переживала за компанию, за страну, за своих соотечественников. Кто-то же должен был их забрать. Понимала, что это опасно, но в такие моменты нужно проявить ответственность. И вот если про дресс-код говорить, с которого мы начали. Нам выдавали костюмы, маску-щит, которая лицо закрывает. Волосы должны быть закрыты – это требования санслужбы. Естественно, маска и перчатки. Мы снимали эту экипировку перед выходом из самолета, складывали в спецпакет и передавали службе уборки для утилизации.

- Непривычно было?

- Да. Очень дискомфортно. Воздух разряжен. В небе ты и так испытываешь гипоксию, а здесь ты еще и в маске, щит на лице, костюм. И без того трудные условия усложняются. И ты мечтаешь об одном: снять все это - и в душ. Я понимаю, когда о наших врачах говорят, как о героях. Им ведь все время приходится работать в защитных костюмах.

- Как тогда себя вели пассажиры?

- Тогда всем было страшно. Никто не понимал, что это за болезнь. Кто-то верил, кто-то нет. И атмосфера была напряженная. Люди боялись лишний раз касаться каких-либо предметов, не ели и не пили в течение всего полета. До сих пор есть пассажиры, не позволяют даже разговаривать с ними: «Мне ничего не надо. У меня все хорошо. Мне лишь бы долететь». Понимаем, каждый оберегает себя так, как может. Все по-максимуму ограждали себя от окружающих. Да и потом со стороны руководства было указание поменьше контактировать. Честно, чувствовала себя солдатом на фронте - ты не видишь своего врага, не знаешь, где он на тебя нападет. Когда мы вернулись из Лондона в Казахстан, нас, как всегда встречали сотрудники пограничной службы – и они нам отдавали честь. Это было очень приятно…

- В полете были другие ощущения?

- Это был кардинально другой рейс. Огромный стресс. Ты все шесть часов в этом состоянии. Страх. Но при этом ответственность, о которой я говорила.

- Хочешь, не хочешь, а мысли о «короне» в подкорке, несмотря на то, что ты переключаешься на работу?

- Так и было. В обычной жизни у нас все процедуры, которые мы должны во время рейса выполнить, отработаны до автоматизма. Тогда же все менялось по несколько раз за день. Каждая страна предъявляла свои правила. Все нужно было держать под контролем, много читать, изучать, запоминать.