Два мира: выше проспекта Абая и ниже проспекта Рыскулова

«Я чувствую себя виноватым…»

- Почему ничего качественно не меняется? – спрашиваю я Багдаша. – Мы годами говорим о поддержке малообеспеченных, в стране куча программ, дорожных карт, а людей, которые нуждаются в помощи, не меньше, если не больше.

- Мы все время работаем с последствиями. Нужно погружаться глубже, искать корень проблемы. Если мы этого не сделаем, поток людей, которые будут просить, станет только больше. Потом вырастут их дети и повторят картину жизни своих родителей. Поэтому важно здоровое детство: счастливый человек создаст счастливое общество. Но для нашего общества не это вопрос первостепенной важности – оно выживает. Мы вспоминаем про такие семьи, когда их проблемы выливаются в очередную громкую трагедию. В отчетах чиновников свой мир, существующий только на бумаге. Круг замкнулся. А мы видим проблемы, знаем решение, у нас есть эффективная модель социального сопровождения. Мы работает и с детьми и с родителями: занятия с психологами, педагогами, с работой помогаем, если нужно, секции и кружки оплачиваем, подсказываем, как восстановить документы, оформить пособия. Такой подход нужно масштабировать. Но для этого нужна политическая воля. Мне говорят: «Багдаш, ты романтик!». Это невозможно. Ты веришь в концепцию: идеальный город - идеальный человек. Да, я верю!

- Ну, ведь и, правда, - романтик. Таким людям, как вы, больно разочаровываться и их идеалы часто предают. Кого больше: тех, кто просит, или сам стремится что-то изменить?

- Положительных примеров больше. Но я понимаю, что может быть по-разному, и не жду чуда. Наша программа-максимум - сделать так, чтобы человек и его жизнь изменились. Минимум? Мы хотя бы проговорим с ним те вещи, которые он никогда раньше ни с кем не обсуждал. Если у нас не получается расшевелить человека, не хватает у него ресурса, мы ставим его на определенные рельсы, а дальше он двигается без нас.

- Багдаш, почему вы стали этим заниматься? Ведь благотворительность, работа с малоимущими – это почти всегда женская история. Когда я встречаю вас на каких-то мероприятиях, посвященных этой теме, вы часто оказываетесь единственным мужчиной в большой женской аудитории.

- Все верно, но этой сфере нужны и мужчины, и они есть. Почему я этим занимаюсь? Я сам задавал себе этот вопрос. Но если вспомнить, всегда был связан с благотворительностью. В 90-х, когда в городе отключали газ и электричество, мы готовили еду для детских домов. Позже я жил в Мекке и Медине – и там тоже был волонтером. Оттуда планировал переезд в другую страну. Встретил старого приятеля, и он спросил: «Почему ты не вернешься в Казахстан?». Вы знаете, я верю в судьбу. Когда жил за границей, чувствовал, что получаю, но не отдаю столько, сколько мог бы. А вернувшись сюда, понял, что мое присутствие играет роль, я могу что-то изменить. И остался. В Bereke City вложены мои силы, время, душа. Здесь весь я. Это моя жизнь! Если я им не занимаюсь, начинаю болеть. Я будто рыба, выброшенная на берег.