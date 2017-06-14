Фильм недели: «Очень плохие девчонки»

Мади Мамбетов, специально для Vласти Вслед за феминистическим кинокомиксом «Чудо-женщина» в казахстанский прокат выходит феминистическая комедия «Очень плохие девчонки». Впрочем, такое определение не должно отпугивать зрителя – картина вышла забавная, временами даже гомерически смешная. Оригинальное название: Rough Night Жанр: комедия, драма Бюджет: (не разглашается) Хронометраж: 101 минута Режиссер: Люсия Аньело Актеры: Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои Кравиц, Кейт Маккинон, Илана Глэйзер, Пол Даунс, Дэн Уинтерс, Колтон Хэйнс Четыре закадычные университетские подруги, проведшие вместе бурные годы юности, воссоединяются через десять лет после выпуска, чтобы провести девичник одной из них. Именно сдержанная, серьезная и немного неловкая трудоголичка Джесс (Йоханссон, «Мстители», «Трудности перевода») собирается замуж за своего бойфренда. Помимо предстоящей свадьбы, Джесс ожидают выборы в сенат – и забот у нее хватает и без девичника. В конце концов, ее оппонентом на выборном участке является персонаж, который регулярно «случайно» выкладывает в твиттер фото своего пениса – к восторгу избирателей. Суровой Джесс такие методы манипуляции с аудиторией и не снились.

Фоточки члена (непоказанные) задают тон последующим событиям. Уже у входа в аэропорт Джесс встретит ее ближайшая подруга Элис (Белл, «Мачо и ботан-2»), главная устроительница девичника, с полной сумкой всякий фаллонесущих аксессуаров. В Майами к ним присоединятся безработная гражданская активистка Фрэнки (Глэйзер) и разводящаяся с богатым мужем Блэр (Кравиц), которых в прошлом, кажется, связывало нечто большее, чем дружба, и девицы отправятся в арендованный особняк – вспоминать былое и веселиться. Доведет состав героинь до квинтета появление подруги Джесс по магистратуре, австралийки Пиппы (Маккинон, «Охотницы за приведениями»), после чего начнется ночь, наполненная алкоголем, кокаином и множеством неправильных решений. В какой-то момент веселящимся дамочкам придет в голову пригласить для подруги стриптизера – с его неловкого танца и преждевременной кончины и стартуют самые интересные события. Будущему сенатору, двум матерям семейств, имеющей непростую историю взаимоотношений с полицией активистке и туристке с Зеленого континента придется срочно решать, что делать с трупом.

«Очень плохие девчонки» на первый взгляд представляют собой вполне стандартную черную комедию про вечеринку, пошедшую не так. Тут имеются все необходимые элементы: и приличные на первый взгляд люди, у которых под воздействием алкоголя и наркотиков срывает тормоза; и закон Мерфи в действии, когда все, что могло пойти плохо, идет еще хуже; и непременные соседи, которых всегда появляются в самый ненужный момент (здесь это звезда «Американской семейки» Бёрелл и шикарная Деми Мур в маленьких, но прекрасных ролях). На второй взгляд фильм представляет собой типичную «женскую» картину, исследование дружбы между женщинами – ее принято рисовать в каких-то либо совсем благолепных красках, либо отрицать существование таковой в принципе. А она есть и показана здесь во всей палитре: и ревность старой подруги к новой, и сложности примирения с изменяющимися жизненными обстоятельствами друг друга, и соперничество, и нежность, и умение держаться вместе даже в самых грустных или идиотских ситуациях. Что-то очень знакомое мы наблюдали не так давно в «Девичнике в Вегасе», откуда «Очень плохие девчонки» наверняка черпали вдохновение. Вообще, в новой комедии есть много отсылок на самые разные фильмы-предшественники: и, учитывая, что многие из них - это фильмы, снятые женщинами про женщин, такое заимствование выглядит учтивым поклоном в адрес предшественниц. Написанные блестящей комедианткой Тиной Фей «Дрянные девчонки» учили школьниц быть добрее друг к другу. Написанный такой же блестящей Кристен Уиг «Девичник в Вегасе» обращался к той же предсвадебной теме и состязанию между подружками невесты. Спродюсированная могущественной голливудской матроной Сьюзан Тодд комедия «Очень плохие мамочки» внятно растолковывала современным женщинам, что быть неидеальной – нормально. «Очень плохие девчонки» идут даже дальше.