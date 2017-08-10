Возвращение Терминатора

29 августа 1997 года один из самых важных фильмов в истории кино обещал наступление судного дня. Корпорация «Скайнет» должна была обрушить ядерную войну на человечество и устроить восстание роботов, - и только трюки с путешествиями во времени и героизм людей остановили грядущий апокалипсис. За четыре дня до своеобразного юбилея Джеймс Кэмерон выпустит в прокат 3D-версию «Терминатора-2», а неделей раньше, 19 августа, группа алматинских энтузиастов покажет в одном из кинотеатров первого «Терминатора» в озвучке Леонида Володарского, который приедет для этого в Алматы. К такому скоплению значимых дат и событий колумнист Мади Мамбетов не мог не вдохновиться и не написать колонку.

Дети восьмидесятых годов имели в своем распоряжении книги про детство Ленина, три-четыре телевизионных канала, из которых днем отключались все, кроме одного (вполне логично, поскольку основное население в эти часы работало, а дети и пенсионеры за людей не считались), - и свои дворы, где можно было играть в «выше земли» или «казаков-разбойников». Поэтому, когда перестройка, а затем крушение Советского Союза внезапно открыли для юного зрителя мир зарубежного кино, эффект был подобен взрыву ядерной бомбы. Мир неожиданно оказался бесконечным, шумным, ярким, красочным и многомерным. Через центральное телевидение, коммерческие телеканалы, домашние просмотры у более обеспеченных сверстников или видеосалоны в сознание вчерашних пионеров и октябрят хлынул новый поток информации. Выяснилось, что абстрактный «Запад» состоит из тысячи разных деталей – и порой весьма фантастических. В этом цунами новых знаний о мире оказались перемешаны события «далекой-далекой галактики», разборки в монастыре Шаолинь, страдания рабыни из бразильских фазенд XIX века, интриги семейства Кэпвелл из Санта-Барбары и целый космоc других сильных впечатлений. «Санта-Барбара» «Санта-Барбара»

Дети посходили с ума. От радости. Они все еще бегали по двору, но играли уже не в разбойных «казаков», а в плантации, на которых злодей Леонсиу приказывал бичевать безропотную Изауру, в сражения джедаев, пытались инсценировать сцены из бесконечного потока ужастиков и боевиков, вдруг ставших доступными. Дворы и школьные коридоры превратились в поля бесконечных интеллектуальных дискуссий, в ходе которых третьеклашки пытались выяснить «кто кого». Лундгрен - Ван Дамма? Сталлоне – Чака Норриса? Никто не сомневался, что непобедимым мастером был бы Брюс Ли. Но второе место неизменно занимал железнотелый австриец с непроницаемым лицом. Никто не знал тогда, что этот суровый качок изъясняется на английском с ужасающим акцентом, поскольку в видеосалонах или на кассетах он говорил нарочито гнусавыми голосами доморощенных переводчиков, которые в переходный период промышляли и озвучкой. Это вообще не имело значение – Арнольд Шварценеггер был action hero number one.

Слава Шварца зиждилась на его киноролях, которые пришли в постсоветское пространство скопом, - никто не разбирался, какая роль следовала за какой. Для нас он сразу был чуваком из «Вспомнить все», Конаном-варваром и Конаном-разрушителем, смешным близнецом коротышки ДеВито и суровым коммандос из «Хищника». Но одна роль выделяла его из череды подобных – он был Терминатором. Мускулистый убийца из будущего, безжалостный, беспощадный, бесчувственный. Машина-киллер, охваченная одной задачей – уничтожить юную официантку, которой суждено стать матерью спасителя человечества. Скупая от природы мимика Арнольда помогала ему создать этот чудовищный образ. Его мышечная масса ужасала. На поздних стадиях фильма его лицо наполовину исчезало, обнажив красный механический глаз; в какой-то момент сама плоть спадала с каркаса и зритель видел металлический эндоскелет. Спасение могли принести только неудержимая жажда жизни – и тяжеленный металлический пресс.

Так «Терминатор» вошел в нашу жизнь, - и в наши кошмарные сны.



А ведь с кошмарного сна все и началось тридцать пять лет назад. Посетители видеосалонов ранних 90-х не заморачивались именами режиссеров, - запоминались имена только главных актеров, которые акцентировал гнусавый голос озвучки на титрах. А ведь первый «Терминатор», вышедший в допотопном 1984 году, стал первой серьезной работой режиссера, которого знает сейчас каждый – Джеймса Кэмерона. Именно ему во время съемок недодебюта «Пираньи-2» приснился кошмар про робота-убийцу, выползающего из пламени, - и этот сон вызвал к жизни одну из самых прибыльных кинофраншиз современности. Именно он, этот гений, показал миру опасного работа – не деликатного C3PO или комичного R2D2, а настоящего убийцу, и открыл дорогу целой плеяде кинообразов, включающих Робокопа. Кэмерон, создавший Терминатора, открывший Шварценеггеру дорогу к плеяде нетипичных образов, новатор и визионер, всегда обладал умением снимать фильмы инновационные с технической точки зрения, с безупречной драматургией, шикарными спецэффектами, отличной актерской игрой, - но именно робот из будущего открыл ему дорогу в большой Голливуд и позволил стать тем человеком, который формирует будущее «Фабрики грез».

Через семь лет после выхода первого «Терминатора», в июле 1991 года вышел сиквел – «Судный день», перевернувший шахматную доску и превративший бездушную машину в трогательного защитника подростка-сироты. «Терминатор-2» поразил мир невиданными ранее спецэффектами, - но еще больше поразил человечной и пронзительной историей, поднявшей уровень франшизы с высококлассного боевика до эталонного кинопроизведения. Это фильм, новое явление которого в кинотеатрах следует ждать на исходе лета, произвел революцию в кинопроизводстве и по-настоящему запустил франшизу, насчитывающую уже пять фильмов и принесшую в прокате три миллиарда долларов. Подумать только, а ведь в свое время Кэмерон продал все права на нее за 1 доллар! И все для того, чтобы получить возможность снять первый фильм. Но это была хорошая сделка. Спасибо, Джеймс!

