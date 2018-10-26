Фильм недели: «Отвергнутые»

Впереди возможны спойлеры, но это не страшно: любой, кто знаком хотя бы с парой трагедий Шекспира или греческими мифами хотя бы и в изложении Куна, поймет с первых кадров, каким будет повествование. Да и Исабаева – не Шьямалан, и на сюжетные твисты никогда не полагалась. «Отвергнутые» очень умело сочетают две очень редко встречающиеся вместе вещи – детализированное бытописание, вроде как свойственное «низкому жанру», и практически мифологическую эпичность, когда за героями вполне просвечивают архетипы. Умение видеть в персонажах и яркую индивидуальность Жанне было присуще всегда – ярчайшим образом это видно в трагикомедии 2009 года «Ойпырмай». Но до такого высокого пафоса художник может подняться только в зрелом возрасте. Видимо, он наступил.

«Отвергнутые» рассказывают историю обычную. К сожалению, обычную. Это история про то, как ошибки юности (если это вообще «ошибки») могут стоить жизни. Как нужда заставляет людей не то, что бы терять человеческий облик – не позволяет его обрести. Это рассказ про роль женщины в казахстанском социуме. И про то, как то, что сейчас в крупных городах называется «токсичной маскулинностью», губит всех – включая носителей этой самой маскулинности. Фильм не впадает в нарочито эстетские образы и метафоры; но все равно ты понимаешь, что река здесь – и источник жизни, и купель очищения, и дорога в мир иной. А последние кадры вообще выкидывают чудесную штуку: воды несут Офелию, но какова тут Офелия! Вообще, по гендерному вопросу в Казахстане здесь дана масса ответов – и многие из них парадоксальные.