Что в имени тебе моем?

В фильме спортивная хроника, хорошая известная поклонникам бокса, перемежается с яркими публичными выступлениями Мохаммеда. В молодости он очень много и бесстрашно говорил обо всем, был первоклассным шоумейкером. Каждое его появление на телевидении привлекало внимание, потому что он был красив, обаятелен и остроумен. А его истории были смешными, но вместе с тем делали видимыми более серьезные вещи:

«Когда мы ходили с мамой в церковь, я спрашивал:

— Мама, почему все вокруг белое? Почему Иисус белый с голубыми глазами? Почему на „Тайной вечере“ одни белые? Ангелы — белые. Когда мы умрем, мы точно попадем в рай?

Мама ответила:

— Конечно!

— А где были черные ангелы, когда писали картины? Я знаю: если в раю были белые, значит, черные ангелы на кухне готовили молоко с медом».

Фукуа подчеркивал, что хотел сделать фильм, где Мохаммед Али сам бы рассказывал про свою жизнь. Чтобы не было стороннего нарратора, причесывающего сложную человеческую судьбу своей гребенкой. Чтобы нельзя было резюмировать кино каким-либо ярлыком: ага, это про становление великого спортсмена, или про борьбу за права чернокожих, или про духовные искания. Архивные источники (в их числе есть редкие и долгое время пролежавшие на полке) создают образ Али как противоречивого персонажа: в один день он мог быть чрезвычайно скромным, а в другой — называть себя «королем мира» и «величайшим». И все-таки за этим «отсутствием фигуры повествователя» сложно не разглядеть восхищение нонконформизмом героя, для которого собственные убеждения были всегда важнее, чем общественное мнение или закон. Будь то отказ от службы во Вьетнаме или просто выбор своего имени. «Как меня зовут?» — выкрикивал Мохаммед во время боя против Эрни Террелла, упорно называвшего соперника Кассиусом Клеем.