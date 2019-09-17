Almaty film festival. День второй. В поисках работы

Так как в главной конкурсной программе все фильмы являются результатами копродукции, то в данных о них всегда значатся одновременно несколько стран. Это, собственно, является одной из концептуальных идей алматинского мероприятия. В показанном утром фильме «Адам» женщины-режиссера из Марокко Марьям Тузани, участвовавшей с этой своей дебютной картиной в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, например, были задействованы продюсеры не только из ее родной страны, но и из Франции, Бельгии. Пока что этот фильм главный претендент если не на Гран-при, то на приз за лучшую женскую роль. Все действия происходят в Касабланке. У рядового кинолюбителя сразу же всплывает в голове тот легендарный, классический фильм с Хамфри Богартом, но в картине «Адам» все действия происходят на периферии города, возле базара. Правда географические данные для режиссера не так уж и важны, тут главное человеческие лица. Абла управляет небольшой местной пекарней из своего дома, где она живет с 8-летней дочерью Вардой. Однажды, в поисках работы, к ней домой приходит беременная Самия и жизнь всех троих меняется. Встречаются две женщины - одна немолодая, гордая и суровая, с веселой и милой дочерью, муж у которой давно погиб, другая - молодая, но без жилья, без работы и что самое страшное в мусульманской стране - неизвестно от кого беременная, тоже без мужа - но уже про другой причине. Они начинают работать вместе и постепенно преображаются, пытаясь преодолеть свои внутренние страхи и забыть призраков прошлого. Замечательно, тонко и элегантно, с еле заметными штрихами и мазками сделанная картина заставляет еще раз подумать о том, что все-таки в арабских странах делаются немало отличных фильмов. Главные преимущества кинематографистов этого региона, в частности, иранских, например, Джафара Панахи и Асгара Фархади, это умение плести искусный драматургический узор и невероятно естественная актерская игра. В «Адаме» соблюдается главная формула сценарного искусства, когда главный герой меняется по ходу фильма и в конце приобретает новые жизненные ценности. Абла становится более мягкой, жизнелюбивой и менее суровой по отношению к себе и к остальным, Самия же, изначально хотевшая отказаться от своего ребенка, забирает его с собой. Герои достигают гармонии с собой и с другими. Простая история двух одиноких женщин своей легкостью и многозначностью временами возвышается до уровня притчи. Можно полюбить и уважать этот фильм уже по двум фразам, сказанным главными героинями в тяжелый период: «Смерть не принадлежит женщинам», - говорит Абла. На что ей Самия отвечает: «Женщинам мало что принадлежит». Появление ребенка на свет утяжеляет конец фильма — режиссер словно начинает любоваться новорожденным мальчиком и забывает про зрителя, тратя много кинематографического хронометража на нового героя. Однако это ничуть не отменяет приятного впечатления от марокканской картины.