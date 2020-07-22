«Мы попытаемся снова когда-нибудь»

Когда мне предложили написать рецензию на документальную картину о датской семейной паре с синдромом Дауна, я сначала согласилась, а потом пожалела. Пожалела, потому что недели две не могла заставить себя посмотреть этот фильм и потом еще неделю пыталась сесть за текст. Инклюзия — очень больная для меня тема, потому что у моей младшей сестры синдром Дауна. Ей почти 26 лет и она «вечный» ребенок.

Я не буду в этом тексте сравнивать, как интегрированы в обычную жизнь люди с ментальными особенностями в Казахстане и Дании, просто потому что сравнение бессмысленно. Казахстан еще в самом начале пути под названием «какой должна быть инклюзия в жизни, а не в отчетах чиновников». Но честно признаюсь, меня начали душить слезы еще на первых минутах фильма, просто потому что я не могла не думать о своей сестре и ее друге. О том, что они вряд ли смогут пойти вдвоем в супермаркет или кафе и уж, тем более, поехать в путешествие. Просто потому что последние 10 лет, пока мы, семьи с особенными детьми, доказывали, что наши ребята могут появляться в общественных местах, ребята в Европе доказывали, что они могут там работать.

Но когда я начала смотреть ленту во второй раз, чтобы зафиксировать отдельные моменты, то осознала, что она и не про инклюзию вовсе, а про семейные отношения, как они есть. И выбор пары с синдромом Дауна для такого документального фильма — это просто 100% попадание.