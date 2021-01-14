И придет Кассандра!

Это история Кассандры (Кэccи), которая мстит за свою близкую подругу Нину. Это не просто про месть, которое, как блюдо, нужно подавать холодным. И не про торжество справедливости, хотя этого и добьется Кэсси. Это про то, как вообще легко и просто рождается ложь, клевета, обесценивание, оправдание насилия даже если вы становитесь его свидетелем_ницей, даже если вы работаете доктором и спасаете детей, поощряющими потом вас милыми и наивными рисунками.

Таким фильмам и место, и время. Нам нужны правдивые, яркие и провокационные киноработы в массовом прокате в Центральной Азии, в Казахстане о том, что происходит и о том, как бы мы могли это менять.

Режиссерка показывает нам, как Кэсси ведет свой специальный блокнот (почти ее выживания), в котором она зачеркивает, как нам сначала кажется дни, но это особые метки. Если героине удается не оправдать хищнические притязания мужчин, она зачеркивает палочку. Когда мы видим на экране первую I, мы принимаем это за главы, что почти верно. Кэсси встречается с бывшей подругой (I), с совершим насилие экс-одногруппником Александром Монро (II), адвокатом Александра (III), месть Кэсси (IIII) и свадьба (IIII и еще палочка по диагонали, которая перечеркивает остальные четыре). Вот когда мы видим символический номер четвертой главы, мы понимаем, что это план героини, который она с уверенностью осуществляет. Запись в дневнике продолжается. Причем, Кэсси готова была отказаться от мести, если бы не ее подруга в прошлом, что отдала ей сотовый телефон с видео изнасилования Нины. Кассандру уже не остановить ни уговором родственницы, ни переживаниями родителей, ни даже новой влюбленностью, которая, казалось бы, принесет героине небольшое облегчение, забвение. Самое шокирующее, что об изнасиловании знали все – бывшие подруги, бывшие сокурсники_цы и даже деканка Уолкер. Все тогда они не поверили, что такое могло произойти с таким хорошим студентом Александром Монро, ведь девушка была пьяна. И снова перед нами классическое непризнание вины или ответственности того, кто совершил насилие, потому что кто-то в этой ситуации признается в измененном состоянии и почему-то желающей насилие (удивительная логика!). Когда мы пьем алкогольные напитки, неважно крепкие или нет, вдрызг или культурно, не важно, с кем и в каком помещении или баре, неважно, что в это время на нас надето, это не приглашение к изнасилованиям и домогательствам. Если это все еще приходится объяснять, значит ситуация все еще критичная.