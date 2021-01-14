И придет Кассандра!

С 14 января в кинотеатрах Казахстана можно увидеть новый фильм режиссерки и сценаристки Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», отмеченный двумя премиями Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Кинокомпания «Вольга Казахстан» выпустила фильм в кинопрокат.
Сокрушительно жаль, что для того чтобы восстановить справедливость, нужно умереть. И оставить после себя сообщения, которые придут по расписанию после смерти. Это не пафосное утверждение и не подведение итогов, к которому мы обычно бросаемся под Новый Год, это наша реальность. С поправкой лишь на то, что в жизни случается немного или намного по-другому.
«Девушка, подающая надежды» режиссерки Эмеральд Феннел (Emerald Fennel) настраивает до начала действа лишь своим заглавием действительно на что-то обнадеживающее. Но когда мы видим бар, полный танцующих мужчин, обсуждающих коллегу-женщину не просто с иронией, но и мизогинией, становится тревожно. Еще более не по себе становится, когда мы видим героиню (в исполнении Кэри Маллиган (Carey Mulligan)), одну в этом переполненном, наполненном тестостероном, баре, и которая, судя по языку телу, испытывает сильное алкогольное опьянение и потерянность. Я не знаю, испытываете ли вы, когда идете ночью по неосвещенным улицам и переулкам, какие-то чувства? Ищите ли вы судорожно ключи или вдруг делаете походку более быстрой или походку, которая бы сошла за мужскую? Вообще вам бывает страшно от того, что вы понимаете свою беззащитность? Режиссерка переворачивает ситуацию и обманутыми вдруг оказываются мужчины, которые намеревались воспользоваться тем, что женщина пьяна и не может сопротивляться (Кассандра притворялась опьяненной). Выворачивание ситуации нисколько не уравнивает уровень насилия, который совершается именно мужчинами. Переворачивание будто заостряет нелепость, невозможность обратной ситуации. Бывает все, скажете вы, и это тоже правда. Однако статистика показывает, что при патриархатных доминирующих нормах женщина – прямой объект насилия, домогательств, кэтколлинга (грубое вербальное сексуальное домогательство), а еще и краж для того, чтобы она потом вышла замуж за похитителя.
Это история Кассандры (Кэccи), которая мстит за свою близкую подругу Нину. Это не просто про месть, которое, как блюдо, нужно подавать холодным. И не про торжество справедливости, хотя этого и добьется Кэсси. Это про то, как вообще легко и просто рождается ложь, клевета, обесценивание, оправдание насилия даже если вы становитесь его свидетелем_ницей, даже если вы работаете доктором и спасаете детей, поощряющими потом вас милыми и наивными рисунками.
Таким фильмам и место, и время. Нам нужны правдивые, яркие и провокационные киноработы в массовом прокате в Центральной Азии, в Казахстане о том, что происходит и о том, как бы мы могли это менять.
Режиссерка показывает нам, как Кэсси ведет свой специальный блокнот (почти ее выживания), в котором она зачеркивает, как нам сначала кажется дни, но это особые метки. Если героине удается не оправдать хищнические притязания мужчин, она зачеркивает палочку. Когда мы видим на экране первую I, мы принимаем это за главы, что почти верно. Кэсси встречается с бывшей подругой (I), с совершим насилие экс-одногруппником Александром Монро (II), адвокатом Александра (III), месть Кэсси (IIII) и свадьба (IIII и еще палочка по диагонали, которая перечеркивает остальные четыре). Вот когда мы видим символический номер четвертой главы, мы понимаем, что это план героини, который она с уверенностью осуществляет. Запись в дневнике продолжается. Причем, Кэсси готова была отказаться от мести, если бы не ее подруга в прошлом, что отдала ей сотовый телефон с видео изнасилования Нины. Кассандру уже не остановить ни уговором родственницы, ни переживаниями родителей, ни даже новой влюбленностью, которая, казалось бы, принесет героине небольшое облегчение, забвение. Самое шокирующее, что об изнасиловании знали все – бывшие подруги, бывшие сокурсники_цы и даже деканка Уолкер. Все тогда они не поверили, что такое могло произойти с таким хорошим студентом Александром Монро, ведь девушка была пьяна. И снова перед нами классическое непризнание вины или ответственности того, кто совершил насилие, потому что кто-то в этой ситуации признается в измененном состоянии и почему-то желающей насилие (удивительная логика!). Когда мы пьем алкогольные напитки, неважно крепкие или нет, вдрызг или культурно, не важно, с кем и в каком помещении или баре, неважно, что в это время на нас надето, это не приглашение к изнасилованиям и домогательствам. Если это все еще приходится объяснять, значит ситуация все еще критичная.
Я благодарна режиссерке, актрисе, авторке страшных историй для детей Эмеральд Феннел, известной еще по сериалам «Вызовите акушерку» или «Убивая Еву», за проговаривание темы насилия и обесценивания травмы, пережитого опыта пострадавшей. Пострадавшая – это иногда не просто один человек, но и ее семья, родственники, подруги, возлюбленный_ая, дети и другие близкие люди, это сложная, переплетенная, множественная сеть из эмоций, страданий, горя, скорби, поиска надежды.
Если вы столкнулись с насилием, обращайтесь по единому номеру полиции 102. Сотрудники_цы полиции Нур-Султана придумали кодовую фразу: «Поступили маски и антисептики?» Если вы позвоните на номер 102 с таким вопросом, диспетчер_ка поймет, что вам требуется помощь, и попросит продиктовать адрес. Также можно звонить на горячую линию Союза кризисных центров 150 и по телефонам в Нур-Султане и Алматы:
Кризисный центр "Үміт":
8 (7172) 49-64-58; 8 (7172) 49-78-89; 8 (701) 109-00-09
Кризисный центр "Қорғау-Астана":
8 (7172) 30-60-73; 8 (7172) 63-01-46; (8 702) 892-87-77.
Кризисный центр для жертв бытового насилия:
8 (7272) 43-22-21; 8 (777) 225-53-26
Кризисный центр “Аrasha”:
8 (7273)17-57-17; 8 (777) 359-02-77
Общественный фонд "Родник":
8 (727) 396-19-38; 8 (747) 111-23-60
“Дом для мамы”:
8 (777) 547-47-32
Кадры из фильма предоставлены кинопрокатной компанией «Вольга Казахстан»