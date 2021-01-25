Студия «Раушан»: рефлекс и рефлексия

Первый эпизод веб-сериала «Студия «Раушан» (продюсер О. Кисляков, режиссер А. Есипов, авторы сценария: О. Кисляков, А. Мусаев, Е. Мукаддас, А. Мусалимова, Д. Алибеков) задевает и материализует ряд проблем: взаимодействие традиций и тенденций; соотношение интимных тем, касающихся секса, полового воспитания и гендерных вопросов с их отображением в медиасфере; восприятие новых моделей человеческой самоидентификации (феминизм, ЛГБТК+) и моральных координат (концепция «Новая этика»). Всё это облачается в комедийную нарративную линию, повествующую о молодом казахстанском режиссере Дастане (Д. Алибеков), который хочет снимать «настоящее кино», в интерпретации самого персонажа – большие, драматические фильмы с серьезными темами, а не порнофильмы в студии «Раушан».

Желание уйти главного героя с поста постановщика съемок сталкивается с сопротивлением остальных героев: операторка Камшат (А. Мусалимова) – активная феминистка, борющаяся за личные возможности и права снимающихся в порнофильмах девушек; звукооператор Ислам (Т. Жанботаев), полностью погруженный в свои плотские утехи и постоянно занимающийся мастурбацией; менеджер студии Даниял (О. Шахабаев), педантично и тактично следящий за документами и законами; директор и продюсер студии Арман (Р. Дуйсембеков), пытающийся контролировать бизнес, – все они по разным причинам и мотивам решают вернуть Дастана, который и сам в конце эпизода – после неудачных встреч с продюсерами на киностудии «Казахфильм» – решает остаться.

Веб-сериал строится на рефлексии о рефлексе – на показе, обсуждении и задевании тем о неизменных желаниях человеческой природы, в потребности удовлетворения сексуальных стремлений, – факторы, которые в нынешнее время коммерциализировались и достигли пика потребления – порносайты стоят на первых позициях по посещаемости в интернете. Тема порно и вытекающих из него ответвлений (порностудия, порносайты и т. д.) нова для казахстанского сегмента медиа: сериал, целиком посвященный этой тематике, появляется впервые.Однако настоящие, профессиональные казахстанские порностудии, отмеченные в культурном контексте, не существуют в нашей стране, – хорошо это или плохо – вопрос риторический, обсуждение которого не имеет однозначного спектра.

То, что авторы идеи данного проекта — авторская группа «Друзья, расходимся!», взялись за реализацию снятого предмета (нераспространенного и непринятого для показа) является художественной смелостью и концептуальным нововведением – особенно в мире, где набирает обороты «правая», консервативная система моральных ценностей и в сегодняшнее время, когда любая табуируемая тема убирается с поля психологического самоопределения страны и трансформируется в общественные комплексы неполноценности — в виде самосаботажа, нахождения неугодных тем и крайних людей. Условные рефлексы порождают условные рефлексии: ведь проблемы, очерченные в острых тонах в настоящее время (ложь, отсутствие стремления к культуре, образованию, просвещению, двойные стандарты), не являются перманентными и изначально данными, – они являются именно условными, приобретенными в течение жизни страны, выработанными при нынешних условиях. И они до недавних времен создавали условные рефлексии, фиктивные размышления, ложные дискуссии многих общественных деятелей, мыслителей и республиканских интеллектуалов.

