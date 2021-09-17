«То, что не убивает»: разговор, который мы заслужили

И в этом, очевидно, состоит замысел режиссерки. В фильме нет ничего, кроме разных людей в разных интерьерах. Ни особой динамики, ни явного темпоритма. Просто неспешная мозаика историй и лиц. Операторская работа тоже скупа – камера статична и пристально смотрит в лица. Никаких лишних ухищрений. Но оторваться от просмотра сложно – и чем дальше, тем сложнее.

Изнасилование — и в первую очередь, сексуальное насилие, учиняемое мужчиной над женщиной, — всегда было популярным сюжетом в массовой культуре. Фильмы, книги, песни, живопись — в любом виде искусства это один из самых расхожих сюжетов. От древних мифов до самого злободневного contemporary art, истории про изнасилование рассказывались и рассказываются бесконечное количество раз. Что можно сказать еще? Что можно сказать нового?

Госпожа Пукин и не претендует. Текст, лежащий в основе фильма, довольно бесхитростен. Каждый и каждая, кто хоть сколько-нибудь интересовался этой темой, кто не сидел под камнем все то время, когда хэштеги #metoo, #янебоюсьсказать и #немолчи давали голос неисчислимым жертвам насилия, каждая, кто сталкивалась с этим в своей жизни лично или через своих близких – подруг, сестер, матерей, дочерей, - отметят универсальность этого опыта и этой травмы. Пукин делает ставку не на оригинальность идеи и не на драматизацию событий. Она доносит мысль простотой изложения и откровенностью повествования – изнасилование героини основного текста рассказано ею с пугающей прямотой. С деталями обыденными и страшными в своей физиологичности. А какофония голосов повествующих создает совершенно жуткую, — аморфную, колеблющуюся, нависающую как туча, — картину огромной общей травмы.

Общей для всех. Многие говорящие в кадре — бог весть, актеры ли это, или просто бельгийки и бельгийцы, посаженные режиссеркой перед камерой, - добавляют свой опыт к нарративу, и иногда речь идет о женщине, изнасилованной женщиной, или мужчина рассказывает о том, как его изнасиловал другой мужчина. Один мужчина пытается понять, было ли то, что он делал со своей бывшей девушкой, сексуальным насилием — и все не может найти ответа на свой вопрос. «То, что нас не убивает» делает именно эту полезную вещь – показывает сексуальное насилие как универсальную болезнь, поражающую все общество в целом.