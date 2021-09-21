Саломе Джаши, режиссерка: «У меня есть сильное убеждение, что желания одного человека не должны управлять всем остальным»

Мы видим людей, которые живут в небогатом регионе, содержат хозяйство. С одной стороны — дерево, с другой — обещания построить дорогу, заплатить деньги за дерево. И это сложный выбор, я видела на лицах некоторых героев внутреннюю борьбу.

Да, для них предложенные деньги были чем-то важным, решающим фактором. Не только потому что они хотели денег, но и потому что они живут бедно. И эти предложенные деньги могли пойти на ремонт дома, на образование их детям — на базовые потребности. Так что, да, это была такая «фаустовская сделка». Соглашаешься продать дерево, и это как бы грустно, но зато у тебя будут деньги, которые в некотором роде спасут твою жизнь. Для кого-то это было так, для кого-то это был только вопрос денег без эмоциональной привязанности к дереву.

Да, в фильме есть очень трогательные моменты расставания с деревом. Интересно, что Иванишвили не появляется в кадре, но постоянно присутствует в фильме. При этом его имя произносится всего раз или два. Почему?

Когда ты говоришь про деревья, достаточно сказать «он» и все поймут о ком речь. Он — единственная присутствующая фигура, чье имя иногда даже не обязательно упоминать.

Это создает впечатление, что он — «Тот, кого нельзя называть».

Да…(смеется) Я думаю, что иногда люди называли его имя, но мы часто знали к кому референс, поэтому не было нужды говорить. Я думаю, это свойственно нашей и вашей культуре — иметь сильного лидера, политика или богатого человека. Когда мы говорим о какой-либо теме, которая имеет к нему отношение, мы говорим «он» и все знают, кто — он. И в то же время он становится абстрактной фигурой — человек без имени, большим, чем само имя.

Это еще очень напоминает мифологию, мифологизацию. В фильме герои говорят о нем, о его первом появлении в деревне: он был с собакой, в окружении охранников, он вошел в этот дом и сказал хозяевам… В самих словах рабочих, инженеров, жителей деревень он становится мифом. Мне нравится это в фильме — грань между реальностью и сказкой становится тонкой. Еще в фильме говорят, что с каждым из этих деревьев Иванишвили будет жить дольше. Это какое-то известное в Грузии поверье или свежий фольклор?

Я не думаю, что это народное грузинское поверье. Думаю, это скорее всего связано с шумихой вокруг tree hugger (tree hugger — человек, который обнимает деревья для улучшения своего состояния — прим.). Как мы знаем, Иванишвили — известный tree hugger, он очень увлечен деревьями. Это все слухи — я не могу подтвердить их ничем. Идея того, что дерево может продлить жизнь — это тоже слухи.

Получается своеобразная форма фольклора: люди работают вместе, проводят много времени друг с другом, едут из одной деревни в другую. Так слухи становятся поверьями.

Да. Еще люди говорят, что он хочет излечить своих двоих сыновей, у которых альбинизм, таким образом, он хочет, чтобы они жили дольше. Это тоже такой фольклор. Хотя я уверена, он никогда не действовал из этих соображений.