Даже не получив к финальным титрам ощущения логического завершения, зрителю сложно будет найти поводы для недовольства. «Дюна» очень хорошо сделана во всех отношениях. Она совершенно великолепно снята – причем, здесь почти нет кадров из павильона с зеленым фоном, все сплошь натурные съемки, - это невероятно красивый и стильный визуально фильм. Интерьеры, экстерьеры и костюмы выглядят ошеломляюще, словно экспонаты из музея. И совершенно отдельное удовольствие доставляет звук в этой картине – как музыка Ханса Циммера, так и труды звукорежиссеров, которые создали чрезвычайно впечатляющее полотно из мелодий, могучих хоровых запевов, грохота взрывов, трубного воя двигателей, шороха песка. Кажется, что даже испепеляющее солнце Арракиса и порывы ветра над пустыней имеют собственный голос.

Ничуть не разочаровывает и актерский ансамбль ленты. Вильнев призвал к созданию картины один из самых впечатляющих кастов в современном кино, и никто из этих актеров не был потрачен впустую. Основная нагрузка здесь ложится на Ребекку Фергюсон, Джейсона Момоа, Оскара Айзека и Тимоти Шаламе, которым досталась большая часть экранного времени, но отдельного упоминания достойны задействованные в редких сценах Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Шарлотта Ремплинг (Преподобная мать ордена Бене Гессерит), которые излучают мрачное величие и угрозу.