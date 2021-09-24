Оригинальное название: Dune Part One
Год выпуска: 2021
Жанр: научная фантастика
Длительность: 155 минут
Режиссер: Дени Вильнев
Бюджет: $165 млн
В далеком будущем Галактика представляет собой феодальную империю, которую возглавляет Император-Падишах, а управляют ею Великие дома. От сугубо научно-технологического пути развития цивилизации человечество в силу ряда причин отказалось, овладев техниками развития в самом человеке различных потенций. Из Великих домов, правящих Галактикой, наиболее выдающими являются злобные Харконнены и благородные Атрейдесы, а самым важным миром среди множества является планета Арракис. Это планета-пустыня, едва населенная выживающими в песках людьми-аборигенами и процветающими в этих же песках колоссальных червях с полкилометра длиной. Важна она тем, что только здесь можно найти «спайс» (пряность, меланж), в людях раскрывающий чуть ли не сверхъестественные способности, - еще ценнее то, что без «спайса» невозможны межзвездные перелеты. Восемьдесят лет этим миром управляли по концессии бароны Харконнены, невероятно при этом обогащаясь, но в начале фильма Император решает сменить владельцев Арракиса (из-за своих песчаных ландшафтов называемого Дюной), передавая его в лен Атрейдесам. Все благородное семейство, состоящее из герцога Лето (Оскар Айзек), его наложницы леди Джессики (Ребекка Фергюсон) и их 15-летнего сына Пола (Тимоти Шаламе) вместе с двором, слугами, воинами перебирается на далекую Дюну, чтобы принять новое назначение.
Нынешняя экранизация «Дюны» писателя Фрэнка Герберта является для поклонников фантастики таким же эпохальным событием, как премьера «Властелина колец» двадцать лет назад. Роман Герберта, как и его многочисленные продолжения, в свое время стал вехой в истории литературы и по сей день не потерял в популярности. «Дюна» оказала огромное влияние на развитие массовой культуры, - кроме собственного культового статуса, она, к примеру, стала колыбелью «Звездных войн»: несомненно, что Джордж Лукас вдохновлялся «Дюной», создавая свою вселенную. Следы «Дюны» можно найти на всей научной фантастике с 1960-х годов, включая даже франшизу космических хорроров «Чужие».
Однако чтобы получить удовольствие от просмотра фильма Вильнева, совсем необязательно читать книги или даже быть знакомым с ними. Канадский режиссер, сам являющийся большим поклонником «Дюны», снял кино, которое должно удовлетворить и фанатов книжной серии, и не отпугнуть постороннего зрителя. Он не стал повторять ошибок легендарного Дэвида Линча («Твин Пикс», «Малхолланд Драйв»), который, снимая свою экранизацию в начале 80-х, попытался вместить в один фильм всю первую книгу эпопеи. У Вильнева получилось неторопливое, медитативное повествование, не жалеющее времени на то, чтобы ввести зрителя в курс дела, представить ему мир вселенной Херберта, познакомить с персонажами и реалиями этого мира. В фильме, который сейчас идет в прокате, представлена только половина книги, - единственным минусом такого подхода является неожиданный конец и незавершенность рассказа.
Даже не получив к финальным титрам ощущения логического завершения, зрителю сложно будет найти поводы для недовольства. «Дюна» очень хорошо сделана во всех отношениях. Она совершенно великолепно снята – причем, здесь почти нет кадров из павильона с зеленым фоном, все сплошь натурные съемки, - это невероятно красивый и стильный визуально фильм. Интерьеры, экстерьеры и костюмы выглядят ошеломляюще, словно экспонаты из музея. И совершенно отдельное удовольствие доставляет звук в этой картине – как музыка Ханса Циммера, так и труды звукорежиссеров, которые создали чрезвычайно впечатляющее полотно из мелодий, могучих хоровых запевов, грохота взрывов, трубного воя двигателей, шороха песка. Кажется, что даже испепеляющее солнце Арракиса и порывы ветра над пустыней имеют собственный голос.
Ничуть не разочаровывает и актерский ансамбль ленты. Вильнев призвал к созданию картины один из самых впечатляющих кастов в современном кино, и никто из этих актеров не был потрачен впустую. Основная нагрузка здесь ложится на Ребекку Фергюсон, Джейсона Момоа, Оскара Айзека и Тимоти Шаламе, которым досталась большая часть экранного времени, но отдельного упоминания достойны задействованные в редких сценах Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Шарлотта Ремплинг (Преподобная мать ордена Бене Гессерит), которые излучают мрачное величие и угрозу.
Киноиндустрия с трудом пытается восстановиться после самого серьезного испытания, с которым столкнулась за сто с лишним лет своей истории, - пандемии коронавируса. Кинотеатры все еще вызывают опаску у напуганного болезнью человечества, и разумно предположить, что не каждый зритель рискнет своим здоровьем ради преходящего минутного удовольствия кинопросмотра. Но если уж рисковать, так ради стоящего фильма – во всяком случае, автор этого отзыва руководствовался именно этими соображениями. И после просмотра «Дюны» ничуть не пожалел о том, что впервые с 2019 года сходил в кино.