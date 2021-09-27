Режиссер Канат Бейскеев снял фильм о молодежи Атырау, меняющей свой город

Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев и Binocle media сняли фильм «Dauys» о молодых жителях Атырау, которые решили остаться жить в городе, где все ориентировано на нефтяную отрасль, чтобы развиваться совершенно в других направлениях.
«Dauys» – это история о трех молодых жителях Атырау, которые решили остаться жить в городе и делать его лучше. «Их голос – это голос поколения, которое уже сейчас знает, каким хочет видеть будущее своего родного города», - описывают фильм его авторы.
«Фильм задумывался, как история о том, что есть город, в котором огромная часть людей уже с детства знает, что свяжет свою жизнь с нефтью. Мы хотели найти молодых ребят, которые хоть и работают в нефтегазовом секторе, сами что-то дают городу. Создают сообщества, влияют на других, заряжают энтузиазмом», - рассказывает режиссер.
«Так мы нашли трех героев, каждый из которых так или иначе связан с нефтью, но огромную часть своего свободного времени посвящают музыке, волонтерству и социальному предпринимательству. Если в городе есть такие люди, они будут его менять. В этом и был смысл фильма - показать, какую молодежь мы теряем, когда она не может найти себя и переезжает в большие города – Алматы или столицу – за поиском лучшей жизни. Наши герои очень амбициозны, не врут, что могли бы уехать, но что-то заставляет их выбрать дом в Атырау», - говорит Бейсекеев.
Фильм был снят при поддержке AYDI - Инициативы развития молодёжи Атырау (Atyrau Youth Development Initiative) - проекта, направленного на развитие города и его молодежь - от урбанистики до социального предпринимательства.
Инициатива AYDI разработана и управляется коалицией, состоящей из British Council, Impact Hub Almaty и Urban Forum Kazakhstan в партнерстве с акиматом Атырауской области, и полностью спонсируется корпорацией «Шеврон».
Премьера фильма состоялась на шестом бизнес-фестивале для молодежи «Самғау», прошедшем в онлайн-формате.
Атырау носит неофициальное звание нефтяной столицы Казахстана – город с населением около 300 тысяч человек – расположен вблизи крупнейших нефтяных месторождений страны. Многие его жители заняты в нефтегазовой отрасли и смежных секторах.