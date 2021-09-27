Режиссер Канат Бейскеев снял фильм о молодежи Атырау, меняющей свой город

«Dauys» – это история о трех молодых жителях Атырау, которые решили остаться жить в городе и делать его лучше. «Их голос – это голос поколения, которое уже сейчас знает, каким хочет видеть будущее своего родного города», - описывают фильм его авторы.

«Фильм задумывался, как история о том, что есть город, в котором огромная часть людей уже с детства знает, что свяжет свою жизнь с нефтью. Мы хотели найти молодых ребят, которые хоть и работают в нефтегазовом секторе, сами что-то дают городу. Создают сообщества, влияют на других, заряжают энтузиазмом», - рассказывает режиссер.

«Так мы нашли трех героев, каждый из которых так или иначе связан с нефтью, но огромную часть своего свободного времени посвящают музыке, волонтерству и социальному предпринимательству. Если в городе есть такие люди, они будут его менять. В этом и был смысл фильма - показать, какую молодежь мы теряем, когда она не может найти себя и переезжает в большие города – Алматы или столицу – за поиском лучшей жизни. Наши герои очень амбициозны, не врут, что могли бы уехать, но что-то заставляет их выбрать дом в Атырау», - говорит Бейсекеев.