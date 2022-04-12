«Всё везде и сразу»

Производство: США
Год выпуска: 2022
Длительность: 139 минут
Цена на билет: от 1000 до 5000 тенге
Режиссеры: Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван
В ролях: Мишель Йео, Джонатан Ке Кван, Джеймс Хун, Стефани Сюй, Джейми Ли Кертис
Эвелин за пятьдесят, на ее все еще красивом лице вечно недовольное выражение, она находится в вечном движении, даже когда сидит за заваленным чеками и финансовыми документами столом, и уж тем более, когда спускается из своей захламленной квартиры в принадлежащую ей прачечную. Только от этого движения толку вроде как нет – все кругом валится из рук, жизнерадостный недотепа-муж путается под ногами, недавно приехавший из Китая доживать последние годы у дочери сенильный отец громко жалуется на все, дочь пытается познакомить деда со своей девушкой, вызывая ужас у Эвелин, сплошная безрадостная суета. Да еще приходится идти в налоговую инспекцию и выкручиваться – Эвелин что-то напутала с налогами, и теперь стервозная инспекторша грозит всякими карами и разговаривает с невыносимым высокомерием. Вот там-то, в лифте налоговой преждевременно состарившейся китаянке вдруг придется узнать, что она должна спасать мир. Причем не только свой, но и бесчисленное множество параллельных вселенных. В каждой есть своя Эвелин, у каждой своя судьба, и всем им грозит опасность.
«Все везде и сразу» обещал незабываемое зрелище еще с первого трейлера. И обещание фильм держит. Эта трагикомедия выламывается из всех жанровых рамок, куда ее хочется пристроить. Черная комедия? Разумеется, и очень смешная при этом. Бытовая драма? Да! Хитросочиненная научная фантастика? И это тоже. Триллер с элементами хоррора? Есть и такое. Все везде и сразу. Это фильм одновременно настолько узконишевый, что даже не верится, что он попал в казахстанский кинопрокат, - и одновременно он настолько добротно и замысловато сделан, что имеет все шансы снискать просто всенародную любовь. Ведь в первую очередь это история про человеческие взаимоотношения.
Разворот условного Голливуда к репрезентации не просто женщин, а уже конкретных групп женщин является интересным и весьма полезным трендом. За последние несколько недель мы увидели диснеевский мультфильм «Я краснею», поднимавший тему родителей и детей в контексте американок азиатского происхождения, с их разницей в жизненных ценностях и подходах, как выходит «Все везде и сразу», главным конфликтом которого является та же коллизия: мать и дочь пытаются наладить диалог. Родители тут представляют собой то первое поколение мигрантов, которые попали в совершенно чуждый им мир, пахали как проклятые, чтобы выжить и обеспечить своим детям достойную жизнь, — и все равно остались чужими в новой земле. А их детям эта чужбина – уже родина, и хотят они уже совсем других вещей. Не работать в прачечной, например, и быть счастливыми в отношениях с партнером одного с ним пола. Договориться при таких различиях почти невозможно, - но придется. Даже если ценой мультиглобального апокалипсиса.
«Все везде и сразу» атакует зрителя по всем направлениям. Тут есть и множество киноманских отсылок (один «Енототуй» чего стоит!), и изобретательные боевые сцены в духе боевиков-уся, и головокружительное путешествие по разным вселенным, наполненных совершенно восхитительным абсурдом, и вообще, никто и нигде еще не использовал баранку-бейгл и анальные пробки с такой выдумкой и блеском! Но вся эта фантасмагория выруливает к финалу настолько умиротворяющему, что мало кто удержится от слез катарсиса.
Основной актерский ансамбль почти сплошь из артистов азиатского происхождения. Внимательный зритель порадуется, увидев Коротышку из «Индианы Джонса и Храма судьбы», вернувшегося в актерство после двадцатилетнего перерыва (Джонатан Ке Кван играет мужа Эвелин), прекрасна в роли противной бюрократки звезда хорроров и комедий Джейми Ли Кертис (единственная «белая» главная роль), но в целом эта картина – бенефис грандиозной Мишель Йео, одной из самых известных на планете актрис китайского происхождения. Стартовав еще в 90-х, Йео стала глобальной звездой благодаря фильму Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», и сейчас, на пороге 60-летия, переживает расцвет карьеры – она уже и к киновселенной «Марвел» приобщилась, и главную роль в суперхите «Безумно богатые азиаты» сыграла. Но «Все везде и сразу» явно станет большей вехой в ее судьбе и ничуть не удивительно будет, если в списке оскаровских номинантов 2023 года мы увидим ее имя в категории «Лучшая актриса». Йео мастерски создает образ сварливой приземленной тетки из китайской лавки в даунтауне любого американского городка, которая практически до последнего не верит, даже сражаясь с врагами по всем параллельным вселенным, что она особенная, а не та привычная неудачница, которой всю жизнь была. Ее Эвелин получилась раздражающей, бестолковой, трогательной, устрашающей и в конце – совершенно величественной.
Как способ отвлечься от унылых будней и пугающего потока новостей «Все везде и сразу» работает отлично. Но если вглядеться чуть глубже, станет понятно, что этот фильм работает и как способ исцеления. В наше жутковатое время очень важно смотреть кино про то, как люди проявляют свою лучшую природу и оказываются способны договориться друг с другом даже в самых кромешных обстоятельствах.