«Всё везде и сразу»

«Все везде и сразу» атакует зрителя по всем направлениям. Тут есть и множество киноманских отсылок (один «Енототуй» чего стоит!), и изобретательные боевые сцены в духе боевиков-уся, и головокружительное путешествие по разным вселенным, наполненных совершенно восхитительным абсурдом, и вообще, никто и нигде еще не использовал баранку-бейгл и анальные пробки с такой выдумкой и блеском! Но вся эта фантасмагория выруливает к финалу настолько умиротворяющему, что мало кто удержится от слез катарсиса.

Основной актерский ансамбль почти сплошь из артистов азиатского происхождения. Внимательный зритель порадуется, увидев Коротышку из «Индианы Джонса и Храма судьбы», вернувшегося в актерство после двадцатилетнего перерыва (Джонатан Ке Кван играет мужа Эвелин), прекрасна в роли противной бюрократки звезда хорроров и комедий Джейми Ли Кертис (единственная «белая» главная роль), но в целом эта картина – бенефис грандиозной Мишель Йео, одной из самых известных на планете актрис китайского происхождения. Стартовав еще в 90-х, Йео стала глобальной звездой благодаря фильму Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», и сейчас, на пороге 60-летия, переживает расцвет карьеры – она уже и к киновселенной «Марвел» приобщилась, и главную роль в суперхите «Безумно богатые азиаты» сыграла. Но «Все везде и сразу» явно станет большей вехой в ее судьбе и ничуть не удивительно будет, если в списке оскаровских номинантов 2023 года мы увидим ее имя в категории «Лучшая актриса». Йео мастерски создает образ сварливой приземленной тетки из китайской лавки в даунтауне любого американского городка, которая практически до последнего не верит, даже сражаясь с врагами по всем параллельным вселенным, что она особенная, а не та привычная неудачница, которой всю жизнь была. Ее Эвелин получилась раздражающей, бестолковой, трогательной, устрашающей и в конце – совершенно величественной.

Как способ отвлечься от унылых будней и пугающего потока новостей «Все везде и сразу» работает отлично. Но если вглядеться чуть глубже, станет понятно, что этот фильм работает и как способ исцеления. В наше жутковатое время очень важно смотреть кино про то, как люди проявляют свою лучшую природу и оказываются способны договориться друг с другом даже в самых кромешных обстоятельствах.