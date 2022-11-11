Безжизненность «Жизни» Эмира Байгазина

Арман устраивается в компанию по съемке и монтажу видеороликов. На новой работе не все гладко: директор недавно созданной компании не платит сотрудникам зарплату и оказывается под колпаком у некоего влиятельного человека по имени Кайрат, который, судя по всему, является истинным владельцем компании. Но Арман с первых дней показывает себя толковым сотрудником и уже надеется получить аванс. Вот только одна его ошибка перечеркивает всё: при переносе файлов на жесткий диск были утеряны видеоматериалы всех клиентов. Собственно с этого события и начинается череда его странных скитаний и встреч.

Начиналось все с довольно типичной истории о финансовом неблагополучии на грани с психическим расстройством, которые нарастают как снежный ком и разрушают другие сферы человеческой жизни, низводя особо неудачливых до статуса «бездомный». Это хорошо проторенная дорожка для многих кинематографистов: понятная мотивация для героев, мощный двигатель сюжета. Но во второй части фильма, когда главный герой оказывается на социальном дне фигурально и на дне мусорного бака буквально, сюжет начинает развиваться в фантасмагоричном направлении, обрастая все большей чернушностью и беспросветным тленом.

Спасший Армана мужчина — в прошлом, по его собственным словам, успешный бизнесмен, разочарованный в жизни и выбравший путь бродяги-проповедника, который ходит в церковь за горячими обедами. Красивая и богатая девушка, помогающая детям с инвалидностью, в прошлом была вовлечена в проституцию, а теперь сама стала сутенеркой. Странная семья, которая разводит автомобилистов на деньги, инсценируя ДТП с помощью трупов бездомных из морга. И снова проституция. Вот из чего состоит калейдоскоп «Жизни» Эмира Байгазина. Этакая солянка из знакомых образов: мачизма в черных кожаных куртках, слабых сломленных мужчин, дегуманизированных чудаков на обочине жизни и меркантильных женщин.