Безжизненность «Жизни» Эмира Байгазина

Новый фильм Эмира Байгазина «Жизнь» — это трехчасовая пытка притчами, заезженными рассуждениями о смысле жизни, любви, власти и достатке. Айсулу Тойшибекова делится впечатлениями о фильме, который Казахстан решил выдвинуть в лонг-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар» в этом году.
Жанр: драма
Хронометраж: 172 минуты
Выход в прокат: 10 ноября 2022 года
Режиссер: Эмир Байгазин
Актеры: Еркебулан Тасынов, Карина Хурамшина, Ержан Буркутбаев, Тамерлан Тулегенов, Булат Садыков
Цена билета: 3000 тенге
Фильм недели буквально (показы будут идти с 10 по 16 ноября) — «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина, которую оскаровский комитет Казахстана выбрал представлять нашу страну в борьбе за выход в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм. В этом проекте именитый казахстанский кинематографист выступил в качестве режиссера, оператора-постановщика и продюсера. Сценарий же был написан им совместно с Дамиром Танатовым. Идея фильма, как Байгазин позже рассказал прессе, пришла к нему почти десять лет назад.
Итак. История разворачивается вокруг молодого мужчины по имени Арман в исполнении актера Еркебулана Тасынова. Главный герой испытывает серьезные финансовые трудности, активно ищет работу и пытается заботиться о своей беременной подруге. Отношения в паре довольно натянутые из-за сомнений относительно их совместного будущего. Девушка не уверена в своих решениях относительно ребенка и отношений с Арманом, который ко всему прочему еще и имеет проблемы с алкоголем. Но Арман всякий раз убеждает ее, что все будет хорошо, он изменился, а значит, вскоре к лучшему изменится и их жизнь.
Арман устраивается в компанию по съемке и монтажу видеороликов. На новой работе не все гладко: директор недавно созданной компании не платит сотрудникам зарплату и оказывается под колпаком у некоего влиятельного человека по имени Кайрат, который, судя по всему, является истинным владельцем компании. Но Арман с первых дней показывает себя толковым сотрудником и уже надеется получить аванс. Вот только одна его ошибка перечеркивает всё: при переносе файлов на жесткий диск были утеряны видеоматериалы всех клиентов. Собственно с этого события и начинается череда его странных скитаний и встреч.
Начиналось все с довольно типичной истории о финансовом неблагополучии на грани с психическим расстройством, которые нарастают как снежный ком и разрушают другие сферы человеческой жизни, низводя особо неудачливых до статуса «бездомный». Это хорошо проторенная дорожка для многих кинематографистов: понятная мотивация для героев, мощный двигатель сюжета. Но во второй части фильма, когда главный герой оказывается на социальном дне фигурально и на дне мусорного бака буквально, сюжет начинает развиваться в фантасмагоричном направлении, обрастая все большей чернушностью и беспросветным тленом.
Спасший Армана мужчина — в прошлом, по его собственным словам, успешный бизнесмен, разочарованный в жизни и выбравший путь бродяги-проповедника, который ходит в церковь за горячими обедами. Красивая и богатая девушка, помогающая детям с инвалидностью, в прошлом была вовлечена в проституцию, а теперь сама стала сутенеркой. Странная семья, которая разводит автомобилистов на деньги, инсценируя ДТП с помощью трупов бездомных из морга. И снова проституция. Вот из чего состоит калейдоскоп «Жизни» Эмира Байгазина. Этакая солянка из знакомых образов: мачизма в черных кожаных куртках, слабых сломленных мужчин, дегуманизированных чудаков на обочине жизни и меркантильных женщин.
То, насколько мизогинно в «Жизни» изображены женщины особенно бросается в глаза. Начиная со стереотипных клиенток компании, которые просят увеличить им в кадре губы и грудь и думают о макияже во время родов, ведь процесс будет снят на камеру, заканчивая «отелем жизни», в котором главного героя во всех смыслах ублажают обнаженные молодые девушки — бывшие гимнастки, у которых больше нет иных перспектив кроме как стать секс-объектами для мужчин и они ими становятся. Обилие секс-сцен здесь возмущает не дерзостью брошенного консерватизму вызова, а именно что пошлой эксплуатацией женского тела — секс ради секса, обнаженка ради обнаженки. Вызывает вопросы и то, как фильме были показаны дети с инвалидностью, которые по сюжету живут в специальном центре и куда приезжает Арман со своей новой знакомой. Что-то вроде «посмотрите как они хотят жить» — у Армана даже наворачиваются слезы на глазах, когда он смотрит их выступление. И эти неловкие кривляния уже взрослых и здоровых героев на перебивках оставляют неприятное послевкусие.
Получился унылый фильм о ничтожности человеческой жизни с пафосными клишированными диалогами, сомнительной репрезентацией женщин и людей с инвалидностью. Нахождение «Жизни» в прокате всего семь дней в коммерческом кинотеатре ради соответствия заявки правилам Академии только убеждает в том, что зрители для этого фильма не так уж и важны. Такому провалу не спрятаться ни за фразами «это артхаус» и «поймут не все», ни даже за бронзовеющей фигурой художника.