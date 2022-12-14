В апреле этого года в «Экспресс К» занялись производством документального кино. На новый проект медиаресурса — oila.doc — в редакции возложили большие надежды. Во время запуска отдела креативный продюсер Сабина Сексембаева, извиняясь за пафос, обещала «менять нашу реальность к лучшему». И вот за 9 месяцев (символичный срок) отдел выпускает восьмой по счету фильм (американские профессионалы округлили бы глаза - там, в среднем, один докфильм снимают год, а то и несколько лет).
Темы разные: от политики — «Базар» про алматинский рынок Алтын Орда, до наркомании — докфильм «Соль». Последний, к слову, по количеству просмотров стоит особняком от всех остальных продуктов проекта: 2,3 млн просмотров. Это безусловное достижение не только на фоне остального контента канала (в среднем 70 тыс. просмотров), но и недосягаемая планка для многих казахстанских соседей по YouTube.
Но не будем мерить качество продукта только просмотрами (потрясающий фильм документалиста Кати Суворовой «Завтра море» широкому зрителю малоизвестен), а приглядимся к очередной премьере oila.doc «ҰЯТ ЕМЕС».
Фильм рассказывает о половом просвещении в Казахстане, точнее о его отсутствии, и приводит редкие кейсы родителей и волонтеров, которые предпочитают обсуждать щепетильную тему с подростками. Попутно авторы начиняют видео статистикой ранней беременности, нелегальных абортов и убийств уже родившихся младенцев.
Первое впечатление от просмотра — радость за молодежь и их родителей, которые буквально на глазах снимают табу с темы секса. К концу выпуска (хронометраж - без малого 50 мин.) успеваешь даже протестировать свою родительскую стратегию на тему полового воспитания. И в этом отношении выпуск получился: режиссер — блогер и PR-щик Ринат Балгабаев («Соль», «Не прикасайся», др.), мастер лаконичных политических шуток в Facebook, - явно пытался «раскачать» тему, показать, что половое воспитание не набивший оскомину «Ұят», а залог хорошего старта ребенка во взрослую жизнь.
Еще одно преимущество продукта — доступ к героям. В мировой док.индустрии это половина успеха проекта. Все-таки не каждый человек готов открыться перед камерой. В «ҰЯТ ЕМЕС» настоящий калейдоскоп новых лиц: здесь и волонтеры, которые работают над секспросветом; и отличные эксперты; и случай рождения в несовершеннолетнем возрасте из Дома Мамы; и даже история подпольного аборта от девушки Амины. К слову, лицо последней команде пришлось скрывать. Ребята вышли из ситуации элегантно: героиню усадили лицом к камере и через проектор направили на нее черный лист со сводками абортов у малолетних мам и убийств младенцев, напечатанных белыми и красными буквами, так что глаза героини зритель видит, но личность при этом не раскрыта.
С тем, что составляет первую половину успеха, разобрались. Остальное дело техники. И вот тут, к сожалению, начинаются проблемы.
Если заметили, я ни разу не назвала «ҰЯТ ЕМЕС» документальным фильмом. Потому что в определении жанра тут, да и в большинстве отечественного документального мейнстрима, затаилась подмена понятий. Фильм — это рассказанная история со своим началом, серединой и концом. Необязательно в таком порядке, но в успешном кейсе чаще всего все части присутствуют. Представьте, вы решили посмотреть фильм, неважно, документальный или художественный. Когда вам нужно отлучиться, вы, скорее всего, поставите его на паузу, чтобы не упустить нить сюжета. Так вот, если отойти от экрана и не прерывать «ҰЯТ ЕМЕС», то вернувшись, вы спокойно продолжите просмотр, и там до сих пор будут звучать примерно одни и те же идеи: про казахский «Ұят», про опыт молодежи, и т.д. Я ни в коем случае не обесцениваю его содержание, просто документальное кино — это другой уровень воздействия на зрителя. А этот формат, на мой взгляд, больше похож на гибридный жанр интервью и телевизионной программы.
Отсюда и проблемы с визуальным рядом: для документального кино он фрагментарен и не несет в себе дополнительного подтекста. Хотя какой потенциал в стиле Cinéma vérité упустила команда в случае с девушкой в Доме Мамы, в школе и, главное, в центре волонтеров! Весь интерактив активистов и школьников нужно было показывать, а не просто рассказывать о нем. В видео есть несколько разговорных фрагментов, но сценами их не назовешь, потому что в них нет эмоционального нарастания и развития событий. В итоге беседы выглядят плоско.
Отсутствие структуры в видео авторы решили компенсировать музыкой. Это единственная сила, которая толкает выпуск вперед и придает динамики. Правда, местами она громче спикеров, и чаще всего звучит неуместно. А хотелось бы просто послушать героинь, проникнуться их опытом, и чувствовать при этом не избыточный драматизм, навязанный музыкой, а их настоящий голос, голос молодого поколения казахстанцев.
Амбициям и размаху oila.doc можно аплодировать стоя. Но и не стоит забывать, что такая многослойная проблематика требует более тщательного и искусного подхода.
Остается надеяться, что команда проекта продолжит развиваться и как-то решит внезапно нависший вопрос с финансированием. Полмесяца назад стало известно, что владелец «Экспресс К» — компания ERG — уходит с медиа рынка.
Об авторе: Меруерт Жакиянова — журналист-телевизионщик. Завершает учебу в Школе журналистики UC Berkeley, California с фокусом на документальное кино. Надеется, что профессиональная обратная связь поможет отечественным режиссерам и продюсерам снимать не просто информационный контент (с ним справятся журналисты), но и настоящие истории, которые зритель захочет пережить, а значит, осмыслить и начать действовать.