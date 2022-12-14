С тем, что составляет первую половину успеха, разобрались. Остальное дело техники. И вот тут, к сожалению, начинаются проблемы.

Если заметили, я ни разу не назвала «ҰЯТ ЕМЕС» документальным фильмом. Потому что в определении жанра тут, да и в большинстве отечественного документального мейнстрима, затаилась подмена понятий. Фильм — это рассказанная история со своим началом, серединой и концом. Необязательно в таком порядке, но в успешном кейсе чаще всего все части присутствуют. Представьте, вы решили посмотреть фильм, неважно, документальный или художественный. Когда вам нужно отлучиться, вы, скорее всего, поставите его на паузу, чтобы не упустить нить сюжета. Так вот, если отойти от экрана и не прерывать «ҰЯТ ЕМЕС», то вернувшись, вы спокойно продолжите просмотр, и там до сих пор будут звучать примерно одни и те же идеи: про казахский «Ұят», про опыт молодежи, и т.д. Я ни в коем случае не обесцениваю его содержание, просто документальное кино — это другой уровень воздействия на зрителя. А этот формат, на мой взгляд, больше похож на гибридный жанр интервью и телевизионной программы.

Отсюда и проблемы с визуальным рядом: для документального кино он фрагментарен и не несет в себе дополнительного подтекста. Хотя какой потенциал в стиле Cinéma vérité упустила команда в случае с девушкой в Доме Мамы, в школе и, главное, в центре волонтеров! Весь интерактив активистов и школьников нужно было показывать, а не просто рассказывать о нем. В видео есть несколько разговорных фрагментов, но сценами их не назовешь, потому что в них нет эмоционального нарастания и развития событий. В итоге беседы выглядят плоско.