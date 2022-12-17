Кинофестиваль «Евразия»: семейное несчастье

Фильм же «От» (реж. А. Касымбек, 2020) – чистая земля, лишенная всяких прикрас и окраса торфяная почва, уходящая из-под ног главного героя (Т. Байсакалов), у которого все горит по всем фронтам и сплошное семейное несчастье – сложности на работе, деньги – дыра, жена – беременна, дочь – тоже. Жил певчий Толик, безумно крутившийся в колесе выживания и Восточной объездной в Алматы, – перепрыгивая с одной проблемы на другую. Так и не решая ни одну из них – вслед за фильмом: фокус с крупного плана жены и ее волнений смещается на средний план дочки и ее сомнения, далее – уже на общий план с другом Бауром и его помутнения. Драматические крючки, конфликты и линии появляются весь фильм, усиливаются, развиваются и приходят к конечным титрам фильма. Потому что это – жизнь. И в ней часто так и происходит – вместо счастливого конца, просто – The end. С нерешенными проблемами, неоплаченными долгами – лишь странными снами о душевных тревогах. Реалистичность картины обуславливает структуру и закономерный финал – чуда не будет, приходится жить дальше – как у Бродского: «Что сказать мне о жизни? / Что оказалась длинной». «От» – трагедия, прикидывающаяся комедией: веселая музыка и латиноамериканские танцы не могут скрыть хтоническую дыру, в которую падают персонажи. Вместе с ними низвергается и вся страна, не могущая сопротивляться в цепях кредитов, бедности, социального неравенства, неэффективного образования и т. д. От такого «Огня» становится холодно: зима тревоги нашей не близко, но уже здесь и ледяная стена перекрывает перспективы. Бытовой цугцванг Толика покажется многим знакомым и близким: куда ни вступи – пропасть. И еще вопрос – была ли эта партия проиграна изначально? В этой стране с партиями всегда сложно: путаются форма и формальность. Что ждет Толика и других героев в будущем? Эти язычки огня не показывают грядущее – все зависит от нас: не только от наших воображений, но и от действий в жизни.