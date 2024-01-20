«Мне тебя обещали»

Исключением здесь лишь может стать, пожалуй, главная актриса - Толганай Талгат и то по той причине, что она из самой редкой категории артистов, которых где ни снимай и как, все равно будут достойно выглядеть. В кадре Толганай все делает прекрасно: молчит, кричит, скачет на лошади, лежит лицом в землю, танцует перед дроном, плавает, готовит, слушает птиц и стук собственного сердца. Но если бы главной героиней была бы не ее успешная Таира, снимающаяся по сюжету в казахском эпике и имеющая такой плотный рабочий график, что за 5 лет ни разу не приехала домой, а какая-нибудь актриса с неудавшейся карьерой, которой в силу возраста предлагают лишь роли татешек или же, наоборот, совсем юная и неопытная девушка, которая не разбирается в мужчинах, то выглядело было все намного органичнее. Тогда было бы понятно, почему эта успешная по всем параметрам девушка вдруг ни с того ни с сего влюбилась в первого попавшегося мужчину (пусть и симпатичного), который к тому же странно и подозрительно себя ведет.

Невыразительный сценарий, пунктирная проработка персонажей

Чем в террористической группировке занимается Мариус и в чем его основная задача, честно говоря, не всем понятно. Большую часть времени он ездит в степь и переговаривается с остальными преступниками. Вроде бы он ищет уцелевших беглецов, которых должен переправить заграницу, но это неточно, ведь пытаясь уследить за тем, что происходит на его любовном фронте, зритель совершенно упускает его «профессиональную» деятельность. Да и ведет себя бандит совсем не как матерый убийца и преступник со стажем, он, конечно, может убить не моргнув глазом, но явно не практичен, например, понимая, что ему угрожает большая опасность и ему надо бежать, он зачем-то берет девушку с собой, хотя она для него по логике лишний груз, который делает его более уязвимым. Более того, он предлагает заехать за её вещами.

Образ старшего брата девушки тоже не может похвастать проработкой: казахский мужчина 45+ который живет на берегу моря один без семьи и детей, выглядит скорее странно, чем «как в жизни». Он отлучается куда-то далеко, оставив сестру одну, когда по всему району ищут беглых преступников и люди даже в сады боятся отправить детей, а потом, когда он приезжает из города, зритель понимает, что единственное, что реально изменилось это то, что домой он вернулся с фонариками. Про такие мелочи, как узнаваемый голос Еркена Губашева, который сначала озвучивает полицейского, потом браконьера, даже говорить не стоит.