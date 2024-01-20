Название новой казахстанской ленты, будто бы позаимствованное из женского романа, есть такой у Эльчина Сафарли, оправдывает себя полностью, ведь у авторов получился не столько экшн с любовной линией, сколько мелодрама, где в качестве завязки используется массовый побег членов радикальной исламской группировки из тюрьмы строгого режима. Сеттинг, мало подходящий для страстной истории любви. Что с лентой не так, а что у создателей все же получилось, читайте в материале Галии Байжановой.
Не восхищаться новым проектом Eurasia film production и, в частности, продюсера этой студии Гульнары Сарсеновой, участвовавшей в создании фильмов «Тюльпан» и «Айка» Сергея Дворцевого, а также «Монгол» Сергея Бодрова - довольно необычное ощущение. Ведь она всегда делает качественную работу, её съемки эпичны, сложны, истории по-настоящему экспортные и интересуют не только локальную аудиторию. Но лента «Мне тебя обещали» стала в этом ряду исключением. Одна отлично сделанная экшн-сцена, большую часть которой можно увидеть в трейлере, невероятные виды Мангыстау, всегда прекрасная Толганай Талгат и потрясающая музыка казахстанского рэппера Айдына Нуралина, выступающего под сценическим псевдонимом «Масло черного тмина» — вот, собственно, и все плюсы новой картины Ованеса Ованесяна.
О чем картина и почему пишут, что она «основана на реальных событиях»
Завязкой к истории здесь является резонансное уголовное дело 2010 года, когда из тюрьмы строгого режима в Мангистауской области сбежал 21 арестант. Их задержали и уничтожили, но все это произошло, как утверждают создатели новой ленты, на глазах съемочной группы фильма «В ожидании моря». Судя по всему, речь идет об одноименной картине Бахтиера Худойназарова, которая снималась в это время недалеко от Актау. Двое свидетелей тех событий вошли в команду экшн-драмы «Мне тебя обещали».
К слову, к этому дерзкому преступлению, перепугавшему весь запад Казахстана, отечественные кинематографисты уже обращались. В 2018 году на экраны вышел военный экшн Серикбола Утепбергенова «Шестой пост» с Сануржаном Сулейменом и Жасуланом Омирбеком в главных ролях. Только там история строилась вокруг подвига рядового срочной службы 19-летнего Ербола Оспанова, который в одиночку противостоял вооруженной банде. Пять лет назад эта картина была одной из самых первых смотрибельных экшн-лент. Здесь же сценаристы, а их аж пять человек: Сергей Калужанов, Ованес Ованесян, Гульнара Сарсенова Амир Каракулов и Зауре Сеитова, решили сконцентрировать внимание на другой стороне истории. На кинематографистах, увидевших своими глазами уничтожение террористов.
Итак, сюжет: одна из свидетельниц произошедшего - актриса Таира (Толганай Талгат) получает на площадке мощный стресс, лечить посттравматический синдром она уезжает к своему старшему брату (Куандык Кыстыкбаев) в Мангистаускую область. Там, на живописном берегу Каспийского моря, девушка знакомится с загадочным орнитологом Мариусом (Нериюс Манкус) и влюбляется в него, но как говорили великие - «совы не то, чем кажутся». Впрочем, не те, чем кажутся, и лебеди-кликуны, и рогатые жаворонки, и прочие перечисленные в фильме пернатые.
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Фильм начинается со знакомой нам всем обстановки: степь, юрты, лошади, девушка в казахском платье картинно обнимается со своим возлюбленным и пытается уехать с ним вдаль. Но не успеет строгий зритель посетовать, что кое-что в кадре выглядит нарочито театрально, как оказывается, что это на самом деле съемки исторического блокбастера «Меня тебе обещали». Почему название проекта, на съемках которого, по сюжету произошла ликвидация террористической группировки совпадает с названием ленты об этом инциденте, история умалчивает. Когда сценарий картины буксует, а режиссура начинает проваливаться, зритель надеется, что сейчас окажется, что это лишь фильм внутри фильма и наконец начнется настоящая история любви, которая захватит и не отпустит, но нет, больше этого трюка не повторяют.
Радикал модельной внешности
Первая проблема фильма - мискаст. К примеру, орнитолога, который на самом деле оказывается членом опасной террористической исламской группировки (и это даже не спойлер, такое описание картины на «Кинопоиске»), выбран европейский мужчина модельной внешности - российский актер литовского происхождения Нериюс Манкус.
Для орнитолога он слишком холеный, а для террориста чересчур аристократичный. Он похож скорее на заблудившегося в мангистауских песках актера, который снялся в дорогой рекламе какого-нибудь дезодоранта или автомобиля, но нерасторопная группа его забыла. В прессе Манкуса нередко называют «литовским Джеймсом Бондом», действительно, поверить даже в то, что он агент западной разведки и то легче, чем в то, что этот человек с литовским именем, кстати, хорошо говорящий по-русски - один из координаторов исламских радикалов. Фактура не та. То же самое касается и Куандыка Кыстыкбаева - статного мужчину с внешностью банкира здесь определили в провинциального простака, который сдает комнату на берегу моря.
Исключением здесь лишь может стать, пожалуй, главная актриса - Толганай Талгат и то по той причине, что она из самой редкой категории артистов, которых где ни снимай и как, все равно будут достойно выглядеть. В кадре Толганай все делает прекрасно: молчит, кричит, скачет на лошади, лежит лицом в землю, танцует перед дроном, плавает, готовит, слушает птиц и стук собственного сердца. Но если бы главной героиней была бы не ее успешная Таира, снимающаяся по сюжету в казахском эпике и имеющая такой плотный рабочий график, что за 5 лет ни разу не приехала домой, а какая-нибудь актриса с неудавшейся карьерой, которой в силу возраста предлагают лишь роли татешек или же, наоборот, совсем юная и неопытная девушка, которая не разбирается в мужчинах, то выглядело было все намного органичнее. Тогда было бы понятно, почему эта успешная по всем параметрам девушка вдруг ни с того ни с сего влюбилась в первого попавшегося мужчину (пусть и симпатичного), который к тому же странно и подозрительно себя ведет.
Невыразительный сценарий, пунктирная проработка персонажей
Чем в террористической группировке занимается Мариус и в чем его основная задача, честно говоря, не всем понятно. Большую часть времени он ездит в степь и переговаривается с остальными преступниками. Вроде бы он ищет уцелевших беглецов, которых должен переправить заграницу, но это неточно, ведь пытаясь уследить за тем, что происходит на его любовном фронте, зритель совершенно упускает его «профессиональную» деятельность. Да и ведет себя бандит совсем не как матерый убийца и преступник со стажем, он, конечно, может убить не моргнув глазом, но явно не практичен, например, понимая, что ему угрожает большая опасность и ему надо бежать, он зачем-то берет девушку с собой, хотя она для него по логике лишний груз, который делает его более уязвимым. Более того, он предлагает заехать за её вещами.
Образ старшего брата девушки тоже не может похвастать проработкой: казахский мужчина 45+ который живет на берегу моря один без семьи и детей, выглядит скорее странно, чем «как в жизни». Он отлучается куда-то далеко, оставив сестру одну, когда по всему району ищут беглых преступников и люди даже в сады боятся отправить детей, а потом, когда он приезжает из города, зритель понимает, что единственное, что реально изменилось это то, что домой он вернулся с фонариками. Про такие мелочи, как узнаваемый голос Еркена Губашева, который сначала озвучивает полицейского, потом браконьера, даже говорить не стоит.
Что с психологией?
Психологизм картины «Мне тебя обещали» страдает. К примеру, девушке, только что пережившей самый настоящий теракт с участием религиозных радикалов и бойней на открытой местности, где она лежит на земле, оглушенная стрельбой и взрывами, понадобится лишь день-два, чтобы прийти в себя. Но по фильму ей достаточно прокричаться разок у моря, погулять, погрустить, чтобы полностью излечить свое посттравматическое расстройство и без страха остаться наедине с незнакомцем в малолюдном месте, а потом ночью самой выехать в степь одной и искать там потерявшегося иностранца. Или: весь район оцеплен, ищут сбежавших террористов и их пособников, но перед блокпостом влюбленные резко сворачивают и проехав немного тут же начинают заниматься любовью. Между тем, у них в машине человек, имеющий к этому инциденту прямое отношение, у него с собой оружие и странные записи, их поведение уже вызывало подозрения. В чувства, которые так сильны, что игнорируют банальное чувство физической безопасности, не верится.
Между влюбленными в кадре почти нет никакой химии, одна физика и немного лирики. Зрителю непонятно, что общего у этой пары, кроме наушников, которые используют для записи птичьих трелей? Почему она в него влюбилась? Что ее привлекает в нем? Сила и опасность? Тогда надо было ввести хотя бы эпизоды, где она страдает от слабых мужчин вокруг, к примеру, чересчур ранимых и вечно уязвленных коллег по цеху. Или может ее влечет его умение созерцать внешний мир? Но для этого их разговоры кажутся довольно поверхностными и неинтересными. Или может Таира так одинока и несчастна, что готова влюбиться хоть в соляной столб, лишь бы он ей дал надежду на счастье? Все эти вопросы можно бы снять, если бы чуть тщательнее были прописаны персонажи, а самая история любви была бы детальнее.
Зато красиво. Слишком красиво
Фильм «Мне тебя обещали» красив и это одновременно его достоинство и недостаток. Начнем с деталей - художественный цех в этом фильме явно перестарался, ведь все в этой картине такое, будто бы снимается клип, а не кино. Если простой человек, то тут он не в своей привычной одежде, в которой ходит наш «карапайым халык», а обязательно в «униформе американского рабочего» - в джинсовом комбинезоне с белой майкой. Если ужин на берегу, то непременно с ветром, картинно раздувающем все, что в кадре. Неудобно, холодно, но красиво.
Когда смотришь на эти магические пейзажи Мангыстау, его пески и причудливые формы, оставшиеся еще со времен бушевавшего когда-то здесь древнего океана - Тетиса, хочется тут же сорваться и поехать в те края, чтобы своими глазами оценить эту красоту. С другой стороны, когда понимаешь, что промоушн этих локаций рано или поздно приведет не только к огромным съемочным командам с большим количеством людей и техники в этих местах, но и толпам туристов, становится немного грустно, ведь такие места, где по легенде ночевал сам великан Ерсары-батыр и откладывала свои яйца птица Самрук, достойны священного пиетета.
Подытоживая, хочется сказать, что «Мне тебя обещали» — это кино, которое обещает большую любовь, но в итоге, увы, дать ее не может. Зато любовь к грандиозному Мангыстау появится обязательно.
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