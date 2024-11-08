Асель Аушакимова, режиссерка: «"Велошах" – это высказывание про компромисс, с которым знакомы все в казахстанском обществе»

Кристина Михайлова, основательница инициативы Women make docs, беседует с режиссеркой Асель Аушакимовой и актрисой Салтанат Науруз о фильме «Велошах». Премьера фильма состоялась на Tribeca Film Festival в 2024 году, где «Велошах» удостоился Гран-при. Казахстанская премьера состоялась на Qyzqaras Film Festival в Алматы. Это второе интервью в серии «Казахстанское авторское кино — это женское кино».

Кристина Михайлова: Фильм «Велошах» выводит на экран редкую для казахстанского кино героиню – это молодая журналистка Дина, работающая на государственном телеканале. Каждый день Дина штампует однотипные ура-патриотические репортажи о стабильно процветающем «Жаңа Қазақстан». Журналистке не чужда саморефлексия, она проводит четкую границу между работой и собственным мнением. Когда её младшая сестра активистка попадает в отделение за несанкционированный митинг, Дина решает проблему при помощи профессиональных связей и саркастически объясняет себе произошедшее.

Быстрый, ни к чему не обязывающий секс с напарником-оператором, ироническая дистанция по отношению к работе, достаточный уровень заработка – всё это позволяет Дине оставаться пассивной зрительницей собственного существования до того момента, пока очередной митинг феминисток в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» не приводит к полицейскому произволу в виде убийства сестры Дины. Открытый финал говорит с нами на языке той самой иронии, присущей самой героине, и определяет пределы среднестатистического казахстанского конформизма, обусловленного определенным уровнем комфорта и абсурда. Асель, для кого твоё кино?

Асель Аушакимова: Локальные кинопрокатчики считают, что зрители в Казахстане могут воспринимать только тупые комедии, распиаренные блогерами. Люди ограничены в выборе, выбор за них совершили прокатчики. «Велошах» не вышел в широкий прокат, но я считаю его фильмом для широкого круга зрителей. Вопреки стереотипам об авторском кино как нишевом, я не снимаю фильмы для узкой аудитории. Для меня «Велошах» – это высказывание про компромисс, с которым знакомы все в казахстанском обществе. Но мне хотелось на тему компромисса поговорить в более лёгкой форме.

Салтанат Науруз: Я считаю, что Асель сама чуть-чуть не поняла и сделала гениальную вещь. (Смеется) История «Велошах» локальная, но понятная по всему миру. Когда я смотрела фильм на большом экране в Нью-Йорке, я вдруг осознала, как гениальные вещи происходят, а мы не придаем им значения. Казалось бы, маленькая селф-мейд женщина Асель сняла то, что она там себе придумала. Но в то же время «Велошах» – это огромная вещь. Фильм про то, что если вы не хотите в дерьме жить, не хотите мириться с ультраправыми, не хотите, чтобы на выборах победил Трамп, делайте что-то. Не будьте маленькими, хотя бы соберитесь такими же, как и вы, и покажите, что вы есть. А не просто такие, типа, «ой, как мир ужасен».

С этой стороны для меня, как для актрисы и главной героини фильма «Велошах», открылась совершенно неожиданная перспектива на значение продюсерской работы. Продюсерская работа состоит в том, чтобы людям рассказывать, объяснять, уметь правильно преподнести фильм. К сожалению, казахстанская продюсерка, работавшая с нами, не посчитала нужным даже присутствовать на премьере. Перед премьерой на Qyzqaras я проделала огромную работу со своей стороны, почти месяц писала в личку каждому человеку, которого хотела видеть на показе. Я объясняла, что это за фильм и почему я хочу, чтобы они пришли. У нас выстраивался диалог, это помогало зрителю составить предварительное мнение. В противном случае зритель будет навешивать на фильм лейблы, например, даже банальное: «Мы не поняли фильм, это какое-то женское кино».

Асель Аушакимова: Нас отождествляли также с фем-кино и квир-кино. Я согласна и рада, что это фем-кино. А тех, кто ожидает увидеть стандартное квир-кино, боюсь, фильм разочарует. Дина – не квирперсона. Когда у нас ЛГБТК-кинофестивали запрашивают скринеры, они, наверное, надеются, что главная героиня квир и будет много секса. Но, увы, это не так. (Смеется)

Салтанат Науруз: Моя героиня Дина, она чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Можно сказать либеральная, но не чересчур. В этом плане я была немного застывшая в начале работы над фильмом. Но когда я увидела свободу, которую мне демонстрирует моя партнерша по сцене, исполнившая роль сестры и как раз-таки квир-персоны, я, конечно, была вынуждена принимать что-то в себе и в ней. Было очень интересно себя исследовать. Дине хотелось не обидеть сестру какими-то странными вопросами или чрезмерным интересом к её жизни. Это всё никак не умещается в клише «квир-кино», всё гораздо сложнее.