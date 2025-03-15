«Қожа: Жаңа саяхат»: Унылая игра в классиков

Ремейки на ленты из золотого фонда - вещь неблагодарная и опасная, но наших кинематографистов это не пугает. Осенью прошлого года на кинофестивале «Евразия» показали ремейк знаменитого музыкального фильма Шакена Айманова «Наш милый доктор» — мюзикл «Нам нужен доктор» Равиля Трумова. Кино вышло непростительно плохим, с «Қожа: Жаңа саяхат» Куата Ибрагимова ситуация обстоит получше - смотреть это кино без гневной тирады в адрес создателей можно, только вот зачем - непонятно.

Ведь это даже не ремейк, а невыносимо скучная версия оригинального советского, не побоимся этого слова, шедевра. После выхода приключений Кожи на большой экран прошло больше 60 лет (картина Карсакбаева вышла в 1963 году), но ощущение, будто авторы об этом не знают. Для них время навсегда застыло. В новой работе нет не то что новой интерпретации и осмысления того времени из 2025 года, там нет ни одной новой мысли.

Разыгран практически тот же сюжет, но с новыми актерами, при этом сделано все так неумело, что становится обидно за классику и за наш кинематограф в целом. Словно с 60-х годов наше кино ни сдвинулось ни на йоту в сторону прогресса, а наоборот потихоньку теряло свои позиции каждый год. Кажется, что изменилась только отечественная музыка, ведь по итогу песни Галымжана Молданазара — это лучшее, что есть в этом кино. Давайте разберем подробнее.