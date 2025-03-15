«Қожа: Жаңа саяхат»: Унылая игра в классиков

В казахстанский прокат вышел ремейк одного из лучших фильмов в истории казахского кино — «Менің атым Қожа» Абдуллы Карсакбаева. После просмотра картины «Қожа: Жаңа саяхат» («Кожа: Новое путешествие») кинокритику Галие Байжановой тоже захотелось отправить создателей в путешествие. За пособием по сценарному и режиссерскому ремеслу.
Ремейки на ленты из золотого фонда - вещь неблагодарная и опасная, но наших кинематографистов это не пугает. Осенью прошлого года на кинофестивале «Евразия» показали ремейк знаменитого музыкального фильма Шакена Айманова «Наш милый доктор» — мюзикл «Нам нужен доктор» Равиля Трумова. Кино вышло непростительно плохим, с «Қожа: Жаңа саяхат» Куата Ибрагимова ситуация обстоит получше - смотреть это кино без гневной тирады в адрес создателей можно, только вот зачем - непонятно.
Ведь это даже не ремейк, а невыносимо скучная версия оригинального советского, не побоимся этого слова, шедевра. После выхода приключений Кожи на большой экран прошло больше 60 лет (картина Карсакбаева вышла в 1963 году), но ощущение, будто авторы об этом не знают. Для них время навсегда застыло. В новой работе нет не то что новой интерпретации и осмысления того времени из 2025 года, там нет ни одной новой мысли.
Разыгран практически тот же сюжет, но с новыми актерами, при этом сделано все так неумело, что становится обидно за классику и за наш кинематограф в целом. Словно с 60-х годов наше кино ни сдвинулось ни на йоту в сторону прогресса, а наоборот потихоньку теряло свои позиции каждый год. Кажется, что изменилась только отечественная музыка, ведь по итогу песни Галымжана Молданазара — это лучшее, что есть в этом кино. Давайте разберем подробнее.
О чем «Қожа: Жаңа саяхат»
Картина «Менің атым Қожа» («Меня зовут Кожа») была историей о обаятельном хулигане Кожабергене Кадырове, который хочет как лучше, но получается как всегда. Он без конца расстраивает свою маму и педагогов, но ничего поделать не может — проделки так и просятся в его хулиганское досье. А ведь парень он неплохой — веселый, добрый и мечтающий однажды исправиться.
«Қожа: Жаңа саяхат» застает мальчика повзрослевшим (Айкын Елубай). Его одноклассник Жантас (Ильяр Егинбай) уже вступает в комсомол. Самому Коже комсомол не светит - он по-прежнему умудряется попадать в нелепые ситуации, и краснеть за свои поступки перед всей школой. Кожа влюблен в одноклассницу Жанар (Айым Кулмесхан) и по-прежнему переживает, что его мама (Гульшарат Жубаева) решила устроить свою личную жизнь.
Интересно, что «друг» Султан, тот самый парень, который обокрал чабана в оригинальном фильме, ничуть не повзрослел, хотя с событий 1963 года должно было пройти, как минимум, 8 лет, а он по всем законам жанра должен был превратиться уже в молодого мужчину. Султан (Олжас Калгаппар), оставшийся практически в том же возрасте, что и в ленте 1963 года, теперь живет в лесу — он куда-то дел овцу из колхозного стада, из-за чего его выгнали из дома, и сейчас он вынужден обитать в шалаше и питаться дичью. А когда Кожа побывает у него в гостях, и случайно потеряет там блокнот со своими мыслями, кажется, что путешествие Кожи будет в места не столь отдаленные, но нет — его опять пораспекают на школьном собрании и отпустят. Ведь узнают, что он, оказывается, талантливый писатель и в общем-то неплохой парень.
Когда-то смотришь эту ученическую ленту, пожелавшую собрать на знаменитом бренде свои 5 минут славы, невольно думаешь совсем не об этом кино — оно утомительно. Ты думаешь о совершенно о посторонних вещах, например, о том, как зародилась у нас эта «культура» извинений — можно сделать и сказать практически что угодно, а потом выйти в прямой эфир со своими: дорогие казахстанцы, простите, не хотел, так получилось и инцидент практически исчерпан. Когда началась эта мода на публичное покаяние? И не с кино ли?
Или другой момент — авторы фильма отчаянно пытаются воссоздать советскую реальность, но выходит это у них как-то уж слишком современно - так, например, есть один эпизод, где только что зачисленного в комсомольцы Жантаса встречают в школе — для него постелена красная дорожка, встречают с фанфарами и чуть ли не оркестром. Честно говоря, больше похоже на встречу молодого казахского чиновника, перед которым выслуживаются местные власти.
Отдельный вопрос — зачем романтизировать советский быт, доставать из нафталиновых шкафов кино времен СССР и пытаться его повторить? Неужели так сильна ностальгия? Но и советское здесь тоже лишь на декоративном уровне — красные знамена, галстуки, значки и апашкин самовар. Все. Популярное советское кино было превосходным и, хотя идеологическая машина работала на полную катушку, это не мешало кинематографистам писать прекрасные сценарии и снимать фильмы, которое потом разбирали на цитаты. Но написать такое большинству сегодняшних киноделов, увы, не под силу. Да и повторить, как выясняется, тоже.
Слабый сценарий и неубедительная режиссура
Чтобы не быть голословными в своих выводах разберем немного материал. Лента начинается со сцены, где показан отец маленького Кожи, который уходит на фронт, появляется он флэшбеком и в финале картины. Если авторы хотели создать кино о мальчике, которому было трудно расти без отца и пытались снять фильм-ностальгию по своим безвременно ушедшим родителям, то это у них, увы, не вышло. У Кожи и его папы лишь пара общих сцен, и то дежурных. Папу Кожи играет талантливый Еркебулан Дайыров. Для него роль в «Қожа: Жаңа саяхат» — самая короткая, пожалуй, за всю его фильмографию — настоящую и будущую. Приглашать его лишь для того, чтобы он мелькнул в кадре на две минуты и не сделать даже попыток дать ему хоть какую-то роль, странно. Причем, создатели внедрили в свое кино и настоящего исполнителя роли Кожи - актера и сценариста Нурлана Сегизбаева (он же Нурлан Санжар). Эта история как бы «воспоминание писателя» о своем детстве.
Из оригинального кино создатели «сняли» только функционал героев, не потрудившись сделать эти образы мало-мальски достоверными. В новой ленте Кожа мечтает стать писателем, правда, ничего писательского кроме блокнота с рассказами сценаристы ему не придумали. В этом кино нет практически ни одной сцены, которая бы свидетельствовала об его ярком таланте и доказывала зрителям, что перед нами тонкий наблюдатель и знаток человеческой психологии. В работе Карсакбаева, который в общем-то был не о писательских стремлениях мальчика и то этого больше. Там хотя бы звучат строки из его сочинения. Здесь один раз зачитают фрагментик из его потерянной на месте преступления тетрадки и два раза — в начале и конца фильма, встроят пару заурядных мыслей. Вот и все писательство.
Как мы помним, Кожа любил выдумывать фантазийные ситуации, то он космонавт, который только что вернулся из путешествия и женится на своей невесте Жанар, то представляет как все его оплакивают и просят прощения. Хотя сам прием можно было разогнать до предела, сценаристы новой картины ограничиваются малым - сценой, где он писатель и подписывает всем автографы (очень скучно), а в другой - Жантас во фраке убивает его из ружья. Это похоже скорее на малобюджетный русский сериал-реконструкцию о дуэлях времен Пушкина.
Воссоздать пасторальную атмосферу карсакбаевского фильма и сделать так, чтобы зрители вспомнили свое детство с летней радугой, с рыбой в озерах, с погонями за телятами и собаками, и лягушками в сумках учительницы, не удалось ни в одной сцене. В итоге запоминаются какие-то случайные вещи — дедушка с самоваром во дворе школы, взорвавшийся мотоцикл и песни: две от Галымжана Молданазара и одна - «Той жыры» от «Дос-Мукасана».
По-хорошему «Қожа: Жаңа саяхат» должен был бы стать фильмом о взрослении Кожи, но, увы стал еще одним напоминанием уже тысячи раз повторенной мысли — ребята, не трогайте классику, если сказать вам нечего.
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