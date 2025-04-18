Документальный фильм Сагынбаевой — это ожившая журналистика с элементами креативной документалистики. Повествование авторки — наш якорь понимания действительности. Поскольку то, что движет фильм вперед, — это разоблачение клана Матраимовых, и фильм приобретает чувство срочности, совсем как политический триллер. Фильм практически полностью снят на ручную камеру и без диегетического звука, что придает ему репортажную, даже любительскую форму. Это несомненно идет картине на пользу. Лента хочет передать чувство саспенса и опасности, преследующей журналиста. В то же время, фильм Сагыбаевой — это и отражение реальности, которую она хочет сделать понятной миру, выбрав закадровый голос на английском языке. Создатели фильма уверенны, что, к сожалению, в своей стране он выйти не сможет.

«Давайте прислушаемся к голосам простого народа»

Эту фразу произносит Токтакунов в октябре 2020 года, во время переворота в Кыргызстане. Когда-то именно так и началась Октябрьская революция, с призывами свергнуть империалистическую верхушку и вернуть власть народу.

Сработают ли эти призывы сейчас, в капиталистическом и глобализированном мире? Это тоже вопрос, на который наводит «Тревожная кнопка». Хрупкость демократии в ее же силе — в постоянном вовлечении народа в политическую жизнь страны в виде выборов и референдумов. Что же требуется от государственных институтов — это прозрачность и ответственность перед гражданами.

Пересидев опасное время в Праге, во время переворота в Бишкеке в 2022 году, Токтакунов не мог больше находиться в окопах, он хочет на поле боя. Несмотря на угрозы своей жизни, он возвращается в Бишкек и основывает независимый проект MediaHub. И не только это — он баллотируется в президенты. Будь мы в голливудском фильме, Токтакунов бы выиграл. В реальности плохой парень Райымбек Матраимов, осужденный временным правительством за воровство, отделался штрафом и был выпущен из тюрьмы. Выборы были сфальсифицированы, Токтакунов проиграл.

Сагынбаева завершает фильм на позитивной ноте. Али получает награду по борьбе с коррупцией от посла США. Мужчины с улыбкой жмут друг другу руки, маленькая победа в руках журналиста. В свете недавних новостей о решении администрации Дональда Трампа о прекращении финансирования «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», несмотря на последующую отмену этого решения, последний кадр рукопожатия в «Тревожной кнопке» напоминает о тяжелом положении свободы слова не только в Центральной Азии, но и в Северной Америке — в странах, которые для многих независимых центрально-азиатских журналистов словно священный Грааль.

«Тревожная кнопка» — чешско-кыргызская ко-продукция. Фильм в скором времени будет доступен на телеканале «Настоящее Время» и на Чешском телевидении.