Фильм недели. «Игроманка»

В прокат вышел фильм «Игроманка» Алдияра Байракимова, посвященный проблеме лудомании. Кинокритик Галия Байжанова рассказывает о том, насколько удачным вышло это кино и есть ли в картине демонизация женского пола, как заявляют феминистки.
Молодой режиссер Алдияр Байракимов, похоже, определился со своей нишей — он снимает гуманистическое кино, рассчитанное на массового зрителя. Драма «Игроманка» стала для него второй полнометражной работой, посвященной людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Дебютная лента Байракимова «Паралимпиец» с Аскаром Ильясовым в главной роли, ставшая мини-хитом и получившая тысячи поддерживающих отзывов, рассказывала спортсмене, который лишился в результате аварии ноги, но не сдался и стал чемпионом в составе паралимпийской сборной.
В «Игроманке» его героиней стала женщина, страдающая от игровой и алкогольной зависимостей, но которой очень нужно c этим завязать.
Кому-то эта параллель покажется неуместной, ведь в первом случае речь о людях, которые пострадали от обстоятельств, независящих от них, но все равно нашедших в себе силы жить и бороться, а во втором — о тех, кто собственными руками и действиями вогнал свою жизнь в ад. Но факт остается фактом — и тем, и другим сложно. И если в «Паралимпийце» герой вызывает однозначную симпатию и поддержку, то в «Игроманке» героиня посложнее — она из тех людей, которых наше общество осуждает. Что это как не проверка на нашу толерантность и способность сочувствовать тем, кому сопереживать у нас не очень-то и принято? С задачей превратить героиню с отрицательным бэкграундом в положительного персонажа, Алдияр Байракимов вполне справляется. После сеанса зритель выходит с чувством, что все в жизни можно исправить.
О чем «Игроманка»
Главной героиней этой истории стала Жулдыз (Гузель Жан) — игроманка со стажем и мать подростка, которую лишают родительских прав. Чтобы реабилитироваться перед семьей и вернуть ребенка, ей приходится лечь в рехаб для зависимых людей и попытаться начать всё с чистого листа. Сначала женщина активно сопротивляется — ей всего лишь нужен сертификат трезвости, который дадут после того, как она проведет в лечебнице некоторое время. Но встретив там тренера Максата (Жалгас Жангазин), она понимает, что для нее еще не всё потеряно.
Фильм начинается с драматичной сцены — нетрезвая женщина (Гузель Жан) стоит на балконе, пьет из горла бутылки вино и смотрит вниз, еще немного и она сорвется, но тут ее обнимают чьи-то руки, которые не дают упасть. Это руки ребенка, спасающего свою маму. Именно сын (его сыграл Арлан Рауанулы) и станет для Жулдыз тем самым спасательным кругом, который поможет ей выбраться из всей этой трясины. Только после проигранного суда, по решению которого опека над ребенком перешла ее отцу (Бактияр Кожа), героиня впервые пытается взять жизнь под собственный контроль.
Как устроено это кино
Задача любого хорошего фильма — найти новое кинематографическое пространство, особенный мир там, где уже прошлись миллионы. О проблеме лудомании говорят много, но все достаточно стереотипно. Поэтому вводная часть «Игроманки» тоже не вызывает никаких сильных чувств, здесь все как обычно, есть разве что одна сцена, где наша эмпатия не может не отреагировать.
История очередной лудоманки кажется такой же, как и сотни других, да и рассказывают ее аккуратно и не сильно вдаваясь в детали, что порой даже начинает казаться, что в фильме не хватает боли и настоящего погружения в мир лудоманов. Почему люди играют? Как формируется зависимость и что становится стартовой точкой? В какой именно момент человека перещелкивает, и он больше может справиться с самим собой? Но режиссеру интереснее не погружаться в психологию зависимых, а следить за трансформацией героини. А она начинается с рехаба. Он и становится центральным местом картины.
Лечебница для зависимых предстает этаким детским лагерем для так и не повзрослевших людей, где добрые и заботливые воспитатели возятся с каждым как с ребенком — садят на детокс-диету, откатывают его тело к базовым настройкам, прививают здоровые привычки, а потом учат трудиться, брать ответственность и дружить.
Зачем понадобился такой идеализированный рехаб, в котором встречают добрые аташки, похожие на сказочных персонажей, а отчаявшихся женщин зрелого возраста под свое шефство берут парни, зритель понимает лишь когда начинается работа с Жулдыз. Оказывается, у нее проблемы с отцом, и она, по сути, все еще маленькая девочка, которой не хватало внимания папы. И у нее есть лишь один способ привлечь его внимание — создать ему проблемы. Для пущей убедительности автор делает невнимательного папашу депутатом. То есть, все зависимые — «дети». Объяснение хоть и не самое оригинальное, но зато рабочее и настоящее, ведь сценарий «Игроманки» писала как раз-таки женщина, сумевшая побороть пагубную зависимость.
Благодаря сценарию «Игроманка» получилась не столько историей душераздирающей борьбы не самой образцовой матери за своего ребенка, а скорее рассказом об одной запутавшейся в себе и своих детских комплексах женщине, которая пытается всё исправить.
Любопытна ее линия взаимоотношений со своим ментором Максатом (к слову, в «Паралимпийце» целеустремленного героя тоже звали Максат). Складывается ощущение, будто она не отработана до конца — было бы интереснее, если бы героиня перенесла на него фигуру отца или сына, или хотя бы любовника. Интересно, что у Максата (его сыграл талантливый, но будто бы недооцененный Жалгас Жангазин) и сценарно, и актерски хватает потенциала превратиться в самостоятельную фигуру, а не только в друга главной героини.
Большая часть «Игроманки» написана светлыми красками, и по структуре напоминает того же «Паралимпийца» — там тоже с трудностями помогает бороться мини-коллектив (особенно хороша Алтынай Ногербек). И в особенно трогательные моменты тут тоже звучат светлые песни Орынхана. Но если начало картины достаточно инертное, то к финалу все встанет на свои места и к титрам картина раскроется как надо. Кино получилось.
Почему лудоманку играет женщина
Никакой демонизации женщин, как пишут в тредсе фем-активистки, в фильме нет. Проблемы не имеют гендера, как и кино. И нельзя считать, что о насилии или лудомании может высказываться определенный пол, только потому что большая часть насильников и лудоманов по статистике мужчины. Тем более, что о лудомании в Казахстане уже не раз снимали и во всех этих картинах герои — мужчины. Это и сериал «Игрок», и обе части драмы Zero, и недавний «Азартник». Почему героиней, страдающей от игровой зависимости, не может быть женщина? Ведь лудоманок тоже немало.
Претензия была бы понятна, если бы Жулдыз оказалась бы лишь отрицательной героиней, ломающей жизни всем родным, но наоборот, это человек, нашедший в себе силы взять себя в руки. Ведь ей есть за кого бороться — за своего ребенка. В то же время, если бы героем был мужчина, над его мотивацией «завязать» пришлось бы хорошенько подумать, ведь не так уж много лудоманов-мужчин меняют свою жизнь ради детей. Для таких людей это не самая убедительная мотивация. К тому же это отличная роль, ворвавшейся в кино прекрасной Гузель Жан (впервые она появилась в фильмах Шарипы Уразбаевой). Она пополнила достаточно бедный калейдоскоп женских ролей в казахском кино. Да и команда «Игроманки» почти вся женская, так, продюсерками выступили Дана Мутурганова и Асель Саги.
В целом, «Игроманка» Байракимова — простое, не идеальное, но по итогу все же неплохое и достаточно редкое кино, которое пытается дать людям надежду. Особенно тем, которых все вычеркнули из жизни. «Сколько в нашей жизни попыток начать жизнь заново?», - спрашивает героиня и тут же отвечает: «Бесконечность!».
«Игроманка» уже в кино.
Поддержите журналистику, которой доверяют.