Фильм недели. «Игроманка»

Молодой режиссер Алдияр Байракимов, похоже, определился со своей нишей — он снимает гуманистическое кино, рассчитанное на массового зрителя. Драма «Игроманка» стала для него второй полнометражной работой, посвященной людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Дебютная лента Байракимова «Паралимпиец» с Аскаром Ильясовым в главной роли, ставшая мини-хитом и получившая тысячи поддерживающих отзывов, рассказывала спортсмене, который лишился в результате аварии ноги, но не сдался и стал чемпионом в составе паралимпийской сборной.

В «Игроманке» его героиней стала женщина, страдающая от игровой и алкогольной зависимостей, но которой очень нужно c этим завязать.

Кому-то эта параллель покажется неуместной, ведь в первом случае речь о людях, которые пострадали от обстоятельств, независящих от них, но все равно нашедших в себе силы жить и бороться, а во втором — о тех, кто собственными руками и действиями вогнал свою жизнь в ад. Но факт остается фактом — и тем, и другим сложно. И если в «Паралимпийце» герой вызывает однозначную симпатию и поддержку, то в «Игроманке» героиня посложнее — она из тех людей, которых наше общество осуждает. Что это как не проверка на нашу толерантность и способность сочувствовать тем, кому сопереживать у нас не очень-то и принято? С задачей превратить героиню с отрицательным бэкграундом в положительного персонажа, Алдияр Байракимов вполне справляется. После сеанса зритель выходит с чувством, что все в жизни можно исправить.