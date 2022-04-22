Производство: Казахстан
Год выпуска: 2022
Жанр: спортивная драма
Хронометраж: 120 минут
Режиссер: Алдияр Байракимов
Актеры: Аскар Ильясов, Жалгаз Жангазин, Еркен Губашев, Карина Кудекова
Стоимость билета: от 800 до 2200 тенге
«Паралимпиец» – картина, снятая режиссером Алдияром Байракимовым (при содействии Государственного центра поддержки национального кино), повествует о жизни лыжника Максата Куанышбаева (сыграл Аскар Ильясов), который из-за аварии лишается ноги. Преодолевая по законам жанра все препятствия, – физические, моральные и психологические – спортсмен становится чемпионом зимних Паралимпийских игр в городе Пхёнчхан (Южная Корея). Фильм создан по мотивам реальных событий – лыжник-паралимпиец Александр Колядин одержал победу в спринте на 1,5 км в южнокорейском городе в 2018 году – впервые в истории Казахстана.
Кинематограф – динамический калейдоскоп, изменяющийся от различных подходов и точек использования, – готовый стать и шайтан-машиной, и божественной игрой в бисер, и воскрешающим камнем, разбивающим бисера. Кино стремится к сложности жизни, – но любое целеустремленное применение упрощает его изначальную характеристику и многогранность.
Частый способ использования кинематографической клавиатуры – утилитарный: напечатать в сознаниях зрителей определенную мысль или идею: что дважды два – четыре (иногда, что ответ – не четыре, но – пять). «Паралимпиец» – из этой категории. На защиту выносится односоставный постулат: надо уважать людей с особыми потребностями. Идея окрашена в милосердные тона. Но, как известно, благими намерениями вымощена красная дорожка в места не столь отдаленные. И фильм плывет меж двух этих огней, иногда скатываясь то в очистительное пламя, то – в уничтожающее. И все дело в интонации: как говорил Бродский – одной из главных проблем поэзии становится просодия.
Имя Максат на казахском означает «цель», – и путешествие одноликого героя к своей заветной цели становится путеводной нитью, на которой держится сюжетная линия фильма. Главный персонаж – летящая стрела, встречающая людей с разными судьбами. Сомнения, страхи, тревоги – лишь приливы и отливы, не меняющие общий контур океана души. Его внутренние поиски, происходящие одновременно с внешними перипетиями, ведут Максата к самому себе, к своему настоящему «я», ведь конечная цель – он сам: обновленный, расставивший ценностные координаты на карте жизни. Природа и натура фильма исчерпываются жанром. Спортивная драма предопределяет судьбу Максата: семейные проблемы в прошлом, травма и борьба в настоящем, победы и прозрения в будущем – как в профессиональной среде, так и в отношениях с окружающими людьми. «Что» в случае «Паралимпийца» – не вопрос.
Восклицательный знак картины – «как». Если бы фильм назывался «Олимпиец» и повествовал бы о неудачах и успехах спортсмена-олимпийца – история имела бы окончательные и обтекаемые контуры. Но тема людей с особыми потребностями меняет тень фильма. Пытаясь уважительно относиться к таким людям, лента, наоборот, акцентирует внимание только на их ограниченных возможностях. Есть слова Годара: «Не делать политическое кино, но делать политические фильмы политически». Можно снимать серьезные и сложные фильмы о детях, но можно снимать кино по-детски, – относясь к детям и миру несерьезно и пренебрежительно. Превратить содержание в форму. Больше уважения и позитивного отношения к людям с особыми потребностями было бы, если такой человек решал прочие жизненные цели, не связанные с его особыми потребностями – стать миллиардером, выдающимся ученым, ловить рыбу, написать роман или сочинить симфонию. Сотрудник общественной организации людей с особыми потребностями «Перспектива» Ольга Котова в одном из своих интервью говорит: «Я не хочу, чтобы мои возможности кто-то ограничивал, несмотря на мою инвалидность. Да, у меня отсутствуют ребра, да, я передвигаюсь с помощью трости, но возможности у меня так же безграничны, как и у всех остальных, и я не хочу, чтобы меня выделяли из-за моей особенности». В фильме с данным аспектом двоякая ситуация – герой и его друзья преодолевают свои физические особенности (взбираясь на крутые склоны, беря новые спортивные высоты), но вся парадигма фильма кружит только вокруг этого. К «дважды два» прибавляется еще и единица авторского отношения – не равное, серьезное и деловое, но засахаренное умиление взгляда сверху вниз – как жалостливость «нормального» богача, бросающего милостыню просящему человеку. И эта разменная монета – показанная на экране история. Рецептуру фильма можно было бы разбавить горькой амбивалентностью – ввести в сюжет и отрицательных, негативных людей с особыми потребностями. Но детское кино не терпит взрослой сложности жизни: все положительные персонажи фильма – люди с особенностями, все отрицательные – физически развитые. Колониальное мышление в человеческой плоскости. Получается кино с ограниченными возможностями. Паракино: в кинематографическом, жанровом, содержательном и формальном плане.
В сказочных историях свет и тьма непременно вступают в вполне реальную, не сказочную борьбу. Стабильный акцент на особенностях людей поляризует всех персонажей на разные страты. Баррикадами становятся гены, молекулы и атомы. Лейтмотивом фильма высвечивается двойная сплошная линия на автодороге: пытаясь через односоставный символ показать разделенные жизни героя и его трагически погибшего из-за аварии друга, авторы – на самом деле – спускаются на более глубокие уровни противостояния. Пустота между двумя сплошными – особенность для одних, инвалидность – для других. И обособляются уже сами люди с особыми потребностями. Так рождается ресентимент. Распространенная теория про центрального персонажа «Шинели» Гоголя – если бы дали полную волю Акакию Акакиевичу, то он бы замучил и убил всех остальных людей. Во избежание этих дихотомических процессов можно также не обобщать людей по определенным признакам, но исследовать каждого – со всеми минусами и плюсами. Чтобы не получилось ложное уравнение: дважды два – пять. Ведь в более сложной геометрии параллельные линии могут пересекаться.