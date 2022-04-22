Кинематограф – динамический калейдоскоп, изменяющийся от различных подходов и точек использования, – готовый стать и шайтан-машиной, и божественной игрой в бисер, и воскрешающим камнем, разбивающим бисера. Кино стремится к сложности жизни, – но любое целеустремленное применение упрощает его изначальную характеристику и многогранность.

Частый способ использования кинематографической клавиатуры – утилитарный: напечатать в сознаниях зрителей определенную мысль или идею: что дважды два – четыре (иногда, что ответ – не четыре, но – пять). «Паралимпиец» – из этой категории. На защиту выносится односоставный постулат: надо уважать людей с особыми потребностями. Идея окрашена в милосердные тона. Но, как известно, благими намерениями вымощена красная дорожка в места не столь отдаленные. И фильм плывет меж двух этих огней, иногда скатываясь то в очистительное пламя, то – в уничтожающее. И все дело в интонации: как говорил Бродский – одной из главных проблем поэзии становится просодия.

Имя Максат на казахском означает «цель», – и путешествие одноликого героя к своей заветной цели становится путеводной нитью, на которой держится сюжетная линия фильма. Главный персонаж – летящая стрела, встречающая людей с разными судьбами. Сомнения, страхи, тревоги – лишь приливы и отливы, не меняющие общий контур океана души. Его внутренние поиски, происходящие одновременно с внешними перипетиями, ведут Максата к самому себе, к своему настоящему «я», ведь конечная цель – он сам: обновленный, расставивший ценностные координаты на карте жизни. Природа и натура фильма исчерпываются жанром. Спортивная драма предопределяет судьбу Максата: семейные проблемы в прошлом, травма и борьба в настоящем, победы и прозрения в будущем – как в профессиональной среде, так и в отношениях с окружающими людьми. «Что» в случае «Паралимпийца» – не вопрос.

