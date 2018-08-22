Курица и травы: как перестать ликвидировать аварии и начать жарить курицу

Абдулла Амин родился в Лондоне, учился во французской школе, а когда стал взрослым, то проводил много времени в путешествиях, связанных с работой – будучи экологом, он устранял последствия от разлива нефти. «Я постоянно открывал для себя новые культуры, людей, и, конечно же, мы обучали друг друга разным трюкам в приготовлении еды. С того времени у меня развилась еще большая страсть к готовке», - вспоминает Амин.

В 2016 году, во время кризиса, Амин потерял работу и решил вернуться в Лондон, чтобы «следовать за своей страстью в приготовлении еды». Абдулла вместе с другом открыл бар, где главным блюдом стала жареная курица, которая пользовалась успехом у гостей, и даже удостоилась номинации Best Fried Chicken по версии Time Out London.