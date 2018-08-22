Курица и травы: как перестать ликвидировать аварии и начать жарить курицу

Этим летом в Алматы открылось кафе СOCO в формате Gourmet Street Food, что в дословном переводе означает «уличная еда для гурманов». Сооснователи СOCO — ресторанная компания abr, Наталья Тян и бренд-шеф Абдулла Амин.
Абдулла Амин родился в Лондоне, учился во французской школе, а когда стал взрослым, то проводил много времени в путешествиях, связанных с работой – будучи экологом, он устранял последствия от разлива нефти. «Я постоянно открывал для себя новые культуры, людей, и, конечно же, мы обучали друг друга разным трюкам в приготовлении еды. С того времени у меня развилась еще большая страсть к готовке», - вспоминает Амин.
В 2016 году, во время кризиса, Амин потерял работу и решил вернуться в Лондон, чтобы «следовать за своей страстью в приготовлении еды». Абдулла вместе с другом открыл бар, где главным блюдом стала жареная курица, которая пользовалась успехом у гостей, и даже удостоилась номинации Best Fried Chicken по версии Time Out London.
«Мой друг должен быть уехать в Нью-Йорк – он получил хорошее предложение по работе, от которого не мог отказаться. Я же решил жениться, моя супруга родом из Актау, поэтому мы остались в Казахстане. Однажды я был в баре у Аскара Байтасова, и он узнал, что я готовлю отличную курицу», — вспоминает Абдулла.
Позже все встретились в одном из ресторанов abr, где Абдулла продемонстрировал свои навыки в приготовлении отличной курицы. «В тот момент стало ясно, что это по-настоящему хороший продукт. Как следствие, пришла идея открыть партнерский ресторан, который мы воплотили уже через год», - вспоминает Наталья Тян.
Абдулла Амин составил авторское меню для СOCO, его особенность в комбинациях ближневосточных специй, которые он изобретал долгие годы и, конечно, курица: «Мои куриные стрипсы — один из топ-продуктов, при его приготовлении используется 22 специи.
Все это время я шел к тому, чтобы она была идеальна: начиная от хрустящей, ароматной корочки и заканчивая сочной, нежной мякотью. Со временем появился идеальный вкус».
В СOCO есть собственная система гидропоники, благодаря которой выращиваются травы для приготовления блюд: Абдулла Амин испытывает страсть к садоводству: «Десять лет назад я начал выращивать фрукты и овощи в моем саду в Лондоне. Я обожаю этим заниматься. К тому моменту, когда мы договорились открыть свой ресторан в Алматы, было также решено создать гидропонную систему, в которой можно выращивать свои собственные травы для блюд».
Кроме того, заведение следует идее осознанного потребления: практически вся одноразовая посуда в нем сделана из крафта.
СOCO — это не просто про курицу, а про изысканно приготовленную курицу. Амин рассказывает почему: «Если вы думаете о курице, то согласитесь, вы в первую очередь вспоминаете KFC. Я хочу попытаться изменить представление людей о курице быстрого приготовления. Я хочу, чтобы люди осознали разницу между стритфудом и фастфудом».
Одна из любимых специй Абдуллы – кардамон, который в COCO представлен даже в сочетании с мороженым.
«Те вкусы мороженого, которые есть в меню, готовятся только у нас, например, сливочное с кардамоном. Плюс, у нас есть мороженое со вкусом хлопьев», - говорит Наталья.
Банановый брауни, куриные бургеры, фалафель со свеклой, соусы, представленные в меню – это также наилучшие сочетания множества рецептур, к которым Амин пришел самостоятельно.
Меню заведения будет регулярно пополняться, чтобы каждый посетитель смог найти блюдо по вкусу. Так, недавно в СОСО появился салат «Цезарь» и суп в авторской интерпретации для тех, кто не ест жареной пищи.
«У нас есть уже миллион новых позиций, однако мы посчитали правильным минимизировать меню до основных блюд, чтобы отработать качество до идеала. Плюс мы хотим, чтобы наши блюда сначала распробовали. Меню будет расширяться, чтобы никому не стало скучно. Естественно, основной продукт — курица, но она будет не только жареная, но и запеченная, на гриле, она будет разная», - дополняет бренд-шеф.
Еще до открытия СОСО, Абдулла сделал большое исследование местного продуктового рынка, особенно по тем товарам, которые трудно отыскать в стандартных магазинах. Закуп свежих продуктов в СOCO производится ежедневно.
В сентябре в СОСО воплотится в жизнь идея Абдуллы о проведении Sunday Roast Dinner – воскресного ужина в добрых традициях Лондона, за которым смогут собираться семьи и близкие люди. Каждое воскресенье гости заведения смогут попробовать ароматное большое блюдо из запеченной в духовке курицы с овощами и травами. В скором времени в СОСО откроется доставка, которая будет работать с 11 утра до 12 ночи.