Черный уксус, джусай и ашлянфу: Как в Центральной Азии сохранилась дунганская кухня

В следующее столетие дунгане мигрировали волнами через горы Тянь-Шаня, которые обозначают границу Китая и Центральной Азии. Сегодня в Центральной Азии проживает около 100 тыс. дунган (хуэй), из них около 60 тыс. — в Кыргызстане, 30 тыс. — в Казахстане и 10 тыс. — в Узбекистане. В 1877 году многие дунгане поселились в восточных городах Кыргызстана, таких как Каракол и Ырдык.

Это стало отправной точкой для формирования дунганской общины, внесшей вклад в общество и культуру восточного Кыргызстана. Дунгане также поселились в небольших городах недалеко от Бишкека, таких как Токмок, Милянфан, Ивановка и Александровка.

Вместе с собой дунгане привезли и свои кулинарные традиции. С тех пор дунганская кухня стала популярной как в Китае, так и в Центральной Азии, она впитала в себя элементы китайской кухни и стран Центральной Азии, при этом сохранив свою аутентичность.

Мы поговорили с Мадиной Балахишевой, эксперткой по дунганской кухне, которая предлагает туры и кулинарные курсы в Караколе, небольшом городке на востоке Кыргызстана с населением около 90 тыс. человек.

Еда и путешествие на тысячи миль

Способ приготовления дунганской еды в Центральной Азии напоминает то, как ее готовили в Китае, рассказывает Балахишева.

«Блюдо lanzhou niu rou mian (что означает «суп с говядиной и лапшой») стало очень популярным во всем мире. Здесь, как и в Китае, мы нарезаем все ингредиенты на мелкие кусочки и обжариваем их на большом огне», — объясняет она.

Как мусульманский народ дунгане имеют определенные правила: мясо должно быть халяльным.