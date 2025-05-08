«Тебе не нужно ни с кем общаться, что и любит сейчас молодежь»

Концепция заведения адаптируется под предпочтения людей: например, добавляют мясо, сыр, яйца — чтобы порция была более сытной и привычной. Меню в заведении есть, но оно небольшое, так как гости часто сами решают, что добавлять себе в рамен. В меню вошли самые популярные сочетания — с говядиной, курицей, колбасками. Также был создан «алматинский рамен» с казы и баурсаками.

Рамён — адаптация японского рамэна. В Корею он пришёл в 1960-х годах, и получил массовое распространение во время экономического кризиса и бедности, то есть в период после Корейской войны (1950–1953), когда страна находилась в тяжёлом положении. Первый корейский рамён был произведен в 1963 году компанией Samyang Foods. В это время правительство искало дешёвые способы накормить население, и рамён стал очень удобным вариантом: дешёвый, сытный, долго хранится.

Среди рамёнов есть варианты с морепродуктами. Например, рамен Neoguri — это морской коктейль. Champong — знаменитое корейское блюдо, корейский суп с морепродуктами. В нём используются каракатица и кальмар.

Shin рамен считается классическим. Красный Shin — самый популярный в Южной Корее.

Следующий бренд — Ottogi, под которым выпускается Jin рамен. Он бывает как в неостром, так и в остром варианте.

Ansung tangmyun — блюдо с мисо супом. В процессе приготовления в нём расправляются сухие листья мисо, а сам бульон получается приятно острым.

Chapagetti — это рамен без бульона. Сначала готовится лапша, потом сливается бульон, добавляются специи. В составе — чёрная паста из чёрных соевых бобов.

Затем нам показывают «троицу самых острых» Buldak. Денис уточняет, что они очень острые, а 3Х вообще считался одним из самых острых раменов в мире — по крайней мере, раньше.