В поисках кукси

Евгений Югай: В Узбекистане мури делают сладким, в нем больше сахара, чем обычно. В мури добавляют уксус, соевый соус, сахар. И для меня это самый лучший кукси. В Ташкенте в самые жаркие дни в кукси добавляют лед и этот мури безумно вкусный.

В 18 лет Евгений уехал из Узбекистана и потом жил и работал в России. Он признается, что жизнь там изменила его вкусовые предпочтения - он стал есть меньше острого. По его словам, корейцы в России готовят не так часто национальные блюда, как в Казахстане и Узбекистане.

Лариса Пак: И как в России готовят кукси? Никак?

Евгений: Никак, да. Я здесь полгода, был в корейских ресторанах в Алматы, у меня здесь есть один фаворит - это ресторан «Аннен», в который мы сегодня не пойдем.

Позже выяснилось, что «Аннен» - это еще одно заведение Lee House.

Светлана: Я читала, что наш местный кукси является советским корейским.

Лариса: Коресарамским.

Корё-сарам — потомки корейцев, проживавших или переселившихся во второй половине XIX века на российский Дальний Восток. Коре-сарам переводится как корейские люди. В сентябре 1937 года 173 тысяч корейцев из Дальнего Востока были депортированы в Казахстан и другие республики Центральной Азии. В Казахстане большую часть корейцев перевезли в Кызылординскую область.

К 1983 году больше всего корейцев проживало в Узбекистане - 350 тысяч человек. В 1989 году в Казахстане было 103 315 человек. По данным на 2021 год в стране 118 450 корейцев, прирост произошел благодаря тому, что люди перебираются сюда из Узбекистана и Таджикистана.