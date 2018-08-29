Легко ли обойтись без полиэтиленовых пакетов в Алматы?

Наверняка у вас дома есть пакет, в котором хранятся все одноразовые пакеты - мы используем их почти каждый день. Общеизвестно, что полиэтиленовые пакеты долгое время не разлагаются, а значит, наносят устойчивое загрязнение экологии. Во всем мире возрастает тенденция осознанного потребления. Так, одноразовые пакеты окажутся под запретом в Новой Зеландии уже в следующем году, в России появляются магазины, где нет пакетов и одноразовых контейнеров — туда нужно приходить только со своей посудой. Елизавета Цой и Алпамыс Уалбеков взяли в редакции свою тару: стеклянный и пластиковый контейнеры, холщовую сумку и отправились по магазинам.
Сначала мы посетили магазин «Юбилейный»: подошли к отделу, где продается готовая пища на развес и еда, расфасованная по пластиковым контейнерам. Я обратилась к кассиру с просьбой налить суп в мой контейнер. «Какой именно суп вы хотите? Я спущусь, посмотрю, есть ли он. Если да, то мы его нальем. Но это будет стандартно — порционно», - сказала женщина.
Через несколько минут нам вынесли окрошку в стеклянной посуде, завернули тару в полиэтиленовый пакет (!) и наклеили ценник. На мой вопрос о том, часто ли в магазин приходят со своей посудой, продавщица ответила, что в основном так поступают бабушки. На кассе никаких вопросов из-за необычной посуды не возникло.
«Мы «зеленые», не используем пластиковые пакеты. Можно ли будет положить корм в наш контейнер?», - обратилась я к продавщице зоомагазина. Женщина согласилась, взвесила корм в полиэтиленовом пакете, пересыпала в контейнер, а пакет оставила у себя. «Никогда раньше не покупала корм в своем контейнере», - сказала я. «Все бывает в первый раз», - сказала продавщица, улыбаясь.
В «Магнуме» мы подошли к электронным весам, нажали кнопку «тара», далее насыпали овсяную крупу и взвесили ее с учетом использования емкости. Кассир равнодушно пробила покупку. «К вам часто приходят со своей посудой?», - спросила я. «Нет. Для нас главное, чтобы был стикер», - ответила женщина.
Жареная картошка казалась самой привлекательной в маленьком магазинчике на первом этаже жилого дома. Продавщица без лишних вопросов сначала взвесила наш контейнер, а потом положила туда картошку. Правда позже, уже в офисе оказалось, что картошка испортилась. Но это никак не было связано с тарой.
В отделе восточной кухни «Зеленого базара» мы попросили положить в наш контейнер морковку по-корейски, добавив, что «пакеты вредны для экологии и мы их не используем». Продавщица с пониманием кивнула, положила салат в одноразовый пакет, взвесила его, после чего переместила морковку в наш контейнер, а грязный пакет оставила у себя. «Вы потом его выбросите?», - спросили мы. Ответ был утвердительным. Женщина положила контейнер в новый одноразовый пакет и с добродушным выражением лица протянула его к нам. Мы помахали головой, она тут же улыбнулась и вынула контейнер из пакета. Продавщица сказала, что обычно к ней приходят со своей посудой, когда покупают салаты в больших количествах.
В небольшой овощной лавке, пристроенной к жилому дому, мы попросили взвесить килограмм баклажанов в нашей авоське. Ничего не говоря, молодой продавец взвесил овощи. «А к вам часто со своими сумками приходят?», - спросила я. Парень пожал плечами.
В заключение нашего эксперимента можно сказать, что в целом нет особых проблем с тем, чтобы ходить по магазинам со своей тарой: мы ни разу не натолкнулись на отказ насыпать/налить продукт в свой контейнер. Однако вместе с тем, часто в процессе этого продавцы на автомате взвешивают еду с помощью полиэтиленовых пакетов, которые в итоге оказываются в мусорке и делают бесполезными наши попытки осознанного потребления.