Легко ли обойтись без полиэтиленовых пакетов в Алматы?

Сначала мы посетили магазин «Юбилейный»: подошли к отделу, где продается готовая пища на развес и еда, расфасованная по пластиковым контейнерам. Я обратилась к кассиру с просьбой налить суп в мой контейнер. «Какой именно суп вы хотите? Я спущусь, посмотрю, есть ли он. Если да, то мы его нальем. Но это будет стандартно — порционно», - сказала женщина.

Через несколько минут нам вынесли окрошку в стеклянной посуде, завернули тару в полиэтиленовый пакет (!) и наклеили ценник. На мой вопрос о том, часто ли в магазин приходят со своей посудой, продавщица ответила, что в основном так поступают бабушки. На кассе никаких вопросов из-за необычной посуды не возникло.

