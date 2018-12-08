Иримшик с горчицей и зеленью

Зеленые и желтые вывески, висящие на базаре уже несколько десятилетий, призваны проиллюстрировать, на какое мясо вы смотрите, так что далее пройдите от выцарапанных на вывесках овец и коров до лошади: в секции находится самое знаменитое казахское мясо – конина. Хотя и без вывесок сразу станет понятно, что вы нашли секцию конины, ведь вы увидите длинные ребра лошади, «кабырга», на крючках. Мясо и жир с этих ребер на ваших глазах могут вырезать и превратить в колбасу из конины, известную как казы. Казы делаются быстро, потому что, в отличие от большинства других колбас, мясо не измельчается, а просто растирается с приправой из измельченного чеснока, соли и перца, и укладывается в лошадиный кишечник, служащий натуральной колбасной оболочкой. Изготовители колбасы, почти поголовно казахские женщины, обычно кричат: «Казы! Казы!» проходящим мимо туристам, которые нервно улыбаются, ведь они и понятия не имеют, что делать с сырым лошадиным мясом на общих кухнях своих хостелов.

Если хотите попробовать уже готовые казы, то обратите внимание на продавцов через проход, которые будут рады поделиться с вами также кусочками вяленой конины.

В казахском молочном отделе гости могут найти блюда, которые можно сразу попробовать, но сначала нужно понять, что есть что.

Курт – любимая закуска, приготовленная из соленого густой молочной массы, скатанная в шарики и высушенная на солнце, но его меловая текстура не всем по вкусу, многие даже не осознают, что это съедобно: известно, что казахи бросали шарики курта заключенным за стенами ГУЛАГа, и охранники предполагали, что это просто камни. Сырный творог иримшик больше соответствует вкусам гостей. Вы также увидите большие коричневые шары, называемые балкаймак, или «медовый крем» – это иримшик, смешанный с медом. Это отличное место, чтобы захватить закуску в дорогу, ведь молочные продукты кочевников были рассчитаны на долгий срок хранения. Поток свежего молока, полученный от скота весной, мог быстро испортиться, поэтому молоко сушили, обрабатывали и ферментировали, создавая продукты, которые можно было употреблять в пищу неделями позже. Купите на Зеленом базаре немного вяленой конины и курта, и вам будет чем поживиться в течение всей вашей поездки.