В поисках окрошки

На этот раз мы пробуем самый летний суп - окрошку. С началом лета она появляется во многих ресторанах, - даже в тех, что никакого отношения не имеют к русской или советской кухне. Осенью окрошка уступает свои позиции борщу и солянке, чтобы в конце весны снова вернуться в меню.

Изначально окрошка была едой бедных: в квас добавляли все, что нашлось дома, но постепенно блюдо вошло в жизнь всех слоев общества. И, как показал наш тестинг, окрошку в Алматы можно найти не только на любой вкус, но и на любой кошелек.

Сейчас главный вопрос, вызывающий споры в рунете относительно рецепта окрошки: готовить её на квасе или на кефире? В Алматы его, похоже, уже решили. Но не будем забегать вперед.

Действующие лица:

Б., - личный повар, в процессе съемок у нас возникло недопонимание, поэтому мы решили убрать его имя.

Жанар Нурлыбек - гастроэнтузиаст

Светлана Ромашкина - редактор Власти

Basilic

Стоимость - 765 тенге

Окрошка сделана на кефире и минеральной воде, в составе кроме овощей отварная телятина.