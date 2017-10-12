Здания, о которых вы забыли

Давид Камински, специально для Vласти Фотографии из Центрального государственного архива кинофотодокументов и Жанары Каримовой За два десятилетия реконструкция зданий, построенных в прошлом веке, стала привычным делом. Были переоблицованы или перестроены многие сооружения, в особенности те, что относятся к советскому модернизму. Сегодня мы вспоминаем как изначально выглядели 15 алматинских зданий эпохи советского модернизма. Невозможно точно объяснить причины таких перемен, возможно, дело в неприятии этого направления архитектуры. В одних случаях новый собственник зданий стремится подстроить свою новую собственность под личные вкусы и предпочтения. Здесь строгость и лаконичность модернизма становится поводом для попыток «развеселить» его новыми элементами, в том числе и чуждыми этой архитектуре классическими приемами — колоннами и капителями. В других случаях живо убеждение о том, модернизм морально устарел и не отражает духа времени, что ему нужно уступить место новому. Тогда бетон и штукатурка сменяются керамогранитом или алюкобондом, а остекление приобретает сочные, а иногда и ядовитые оттенки, соответствующие новой эстетике. Но причины могут быть и менее философскими. Коммерциализация и стремление к извлечению максимальной выгоды подвигают собственников к максимальному освоению или расширению имеющихся площадей, зачастую с минимальной увязкой с оригинальным проектом.

1. Казсельхозтехника — БЦ «Кен Дала» Это здание построено в 1972 году проектным институтом Казгорстройпроект. Оно являлось одним из образующих элементов проспекта Ленина (Достык) наряду с жилыми домами «Три богатыря»(Достык-Джамбула) и «Два богатыря» (Достык-Толе би). Внушительная пластина возвышалась над небольшой площадью с восточной стороны от проспекта Ленина. Покрывающие весь фасад ряды солнцезащитных решёток защищали сокрытое за сплошными витражами внутреннее пространство от солнечного зноя. Первоначально входную группу оформлял козырёк, вынесенный за фасад, обрушившийся через несколько лет после постройки.

В 2005-2006 году здание полностью реконструировали. Солнцезащиту демонтировали. Фасад согласно новым трендам оказался отделан голубым стеклом, разбитым вертикальными полосами серого алюкобонда. На верхних этажах плоскость алюкобонда прорезали парные квадратные окошки. Пространство под козырьком застеклили, превратив в тамбур.

2. Гостиница «Алтын Дан» — Atakent Park Hotel Находящаяся непосредственно у главного входа на Выставку Достижений Народного Хозяйства гостиница была построена в 1975-1977 годах. Помимо гостиницы здесь находился офис администрации выставочного комплекса. Главной выразительной деталью здания были опоясывающее его балконы и их ограждения. Вертикальные панели проходили по всей высоте фасада, отклоняясь затем к верхушке здания. Цоколь и первый этаж, отделанные рваным красным гранитом, придавали вес и тяжесть композиции.

Первое изменение произошло в 90-е, когда фасад гостиницы оказался отделан алюкобондом, а главной его деталью стали полуколонны фиолетового оттенка. При этом сохранились балконы. В 2012-2013 годах отель значительно расширился, и оригинальный корпус снова преобразился. Исчезла всякая рельефность фасада. Здание стало ровным параллелепипедом, отделанным искусственным травертином — более тёмным у цоколя и светлым в верхней части фасада. Выразительность теперь придают орнаментированные медальоны и опоясывающие вертикальные ряды окон полосы. Но само здание оказалось потеряно на фоне нового корпуса, в разы превосходящего его размерами, создавая впечатление, что это оно пристройка, а не оригинал.

3. Вокзал Алматы I Новый терминал вокзала построили в 1974 году на месте старого здания, существовавшего со времён постройки Турксиба (1928 год). Строгое в своей архитектуре, сооружение выходило на привокзальную площадь протяженной, отделанной мрамором колоннадой. За ней находился просторный зал ожиданий, где с потолка, украшенного декоративными алюминиевыми чешуйками, свисали хрустальные канделябры. С одной стороны зала этажи вокзала соединяла изящно изогнутая лестница.

Передний фасад здания после реконструкции 2006-2007 года изменился только в отделке, теперь его покрывает алюкобонд, а в витражах стоит ярко-зелёное стекло. Крупнейшие перемены произошли с вокзалом со стороны путей. Тут к нему оказались пристроены разные башенки с куполами, ризалиты, не оставившие и на намёка на прежний облик. Изменился и интерьер, где теперь доминирует внушительный миндалевидный канделябр. Фото Петра Смирнова:

4. Кафе «Карлыгаш» — ресторан Persona Grata Во второй половине прошлого века в скверах центральной части города было построено несколько небольших кафе. Единственным сохранившимся до наших дней является кафе «Карлыгаш», находящееся в сквере на улице Фурманова, ниже ул. Джамбула. Легкая постройка состояла из нескольких рядов тонких круглых колонн и покоящихся на них горизонтальных плоскостей. На фасаде красовалась мозаика известного художника Молдахмета Кенбаева, изображающая ласточек, а ограда и стены верхнего этажа были выполнены из сложенных друг на друга квадратных бетонных элементов.

В конце 90-ых облик здания резко свернул от модернизма к псевдо-классицизму. На углу кафе была пристроена восьмигранная башня, увенчанная куполом. Открытые площадки скрылись за сплошными стенами травертина с прорезанными в них арочными окнами.

5. Овощной магазин – «Планета Электроники» Овощной магазин был построен по проекту Сергея Мартемьянова в конце 80-х годов на пересечении улиц Толе би и Ауэзова в рамках комплексной реконструкции проспекта (Толе би). Небольшое одноэтажное здание опоясывали широкие витражи, разделенные наклонными пилонами. Сооружение венчал отделанный ребристыми панелями парапет, а над главным входом располагалась неоновая вывеска «ЖЕМIC», удерживаемая декоративным трапециевидным элементом. Главной деталью интерьера магазина была «бархатная» стена, отделанная красной штукатуркой.

В начале нулевых годов овощи уступили место бытовой технике. Фасад здания был переделан с использованием новых материалов — ярко-синего стекла и алюкобонда. Полностью изменился облик входной группы, накрытой сегодня треугольным козырьком.

6. Универсам «Орбита» — супермеркет «Реалист» Ядром микрорайона Орбита был универсам, построенный по проекту Калдыбая Монтахаева в конце 80-х годов. Архитектура отделанного розовым ракушечником здания строилась вокруг мотива мощных прямоугольных пилонов, вынесенных на фасад. Здесь же появился первоначально далёкий модернизму мотив полукруглых арок. Просторный торговый зал венчал широкий световой фонарь, широкие окна которого наполняли пространство светом.

С начала нулевых здание постепенно теряло облик, обрастая множеством хаотичных пристроек, в итоге превративших универсам в беспорядочный базар. В 2014 году здание переоблицевали с использованием современных материалов, в особенности алюкобонда, а верхнюю половину фасада скрыл внушительный баннер с логотипом магазина.

7. Ресторан «Алма-Ата» — ресторан «Алтын Алма» Это здание появилось как замена сгоревшему в середине 50-х конструктивистскому ресторану №1. В построенном на его месте в 1964-ом году новом здании архитекторы О. Шорин, А. Петров использовали свойственный архитектуре того времени «интернациональный» модернизм, отрицавший всякую декоративность и строивший свою эстетику на строгих формах, современных материалах, обилии света и пространства. Главный зал воплотил в себе эти идеи. Снаружи он был облицован сплошной высокой полосой стекла, а его внутреннее пространство на втором этаже было полностью лишено колонн. Рядом с основным залом находилась шестиэтажная башня, на четвёртом этаже которой располагался популярный в то время бар. Её архитектура продолжала строгую логику ресторана.

В начале нулевых ресторан подвергся реконструкции — к нему пристроили террасы, а северо-восточный угол увенчал декоративный элемент в форме веретена. В дальнейшем здание ресторана поделили между собой множество владельцев и оно обросло бесконечным множеством хаотичных пристроек, случайных в своём облике. Постоянно появляющиеся летники превращались в зимники, пристраивались новые лестницы, лифты. Внутренняя планировка оказалась полностью уничтожена.

8. Дом быта «Асем» — Торговый центр «Мегатау» Крупнейшее предприятие бытового обслуживания в республике — дом быта «Асем» было построено в 1976 году архитекторами Владимиром Алле и Спиридоном Космириди. Предоставляющий доступ к трём сотням разнообразных услуг — от парикмахерских и пошива платьев до банкетных залов, дом быта растянулся по западной границе Центрального рынка. Его архитектура учитывала и особенности участка, используя сильный перепад рельефа для создания палубы с северной стороны, так и местные традиции — на фасаде был стилизованный геометрический орнамент солнцезащитных панелей. В центре композиции здания находится вертикальный элемент, разбивающий её монотонность, а также скрывающий лестнично-лифтовой узел. Его вершина была выполнена в форме двух обращённых к небу ладоней, позаимствованных из построек французского архитектора Ле Корбюзье в индийском городе Чандигархе.

Но в 2007 году облик здания подвергся полной трансформации. Архитектор А. Терехов при участии автора оригинального проекта С. Космириди разработал новый вариант здания, соответствующий современным трендам. От прежней архитектуры не осталось ни следа. Теперь дом быта покрывает серый алюкобонд, пробитый рядами частых небольших вертикальных окон. Вертикальный элемент лишился «ладоней» и теперь выступает из надвигающейся из-за него волны ярко-синего стекла. Бесчисленные пристройки разрушили строгую форму здания и его палубы. Следом за архитектурой изменилась и специфика предприятия. Теперь его этажи заполнены разнообразными мелкими бутиками одежды, косметики, телефонов и всего прочего.

9. Кинотеатр «Родина» — «Динопарк» В 1937 году в парке культуры и отдыха появилась летняя киноплощадка. В 1956 году ее реконструировали под широкоэкранный крытый кинотеатр, Зрительный зал был на 712 мест. При строительстве использовали типовой проект культурного сооружения. Здание, построенное в момент стилистического перелома, оказалось одновременно классическим в своей композиции, с треугольным фронтоном, но практически лишено декора, признанного тогда излишеством.

Впервые его перестроили в начале нулевых, ориентировав главный фасад в сторону от центральной оси парка и облицевав серым и коричневыми панелями. В 2014-ом кинотеатр перестал функционировать и ему на смену пришёл динопарк. Для создания антуража и максимального погружения посетителей в сюжет, здание превратилось в доисторическую пещеру, над входом в которую лежит внушительная фигура клыкастого динозавра.

10. Минмонтажспецстрой — Бизнес-центр AF Одно из первых высотных зданий в городе — Минмонтажспецстрой было построено в 1972 году на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова. Выдающуюся для того времени высоту здания подчёркивали ряды вертикальных полос на южном и северном фасаде. Со сплошным остеклением этих фасадов контрастировали глухие торцевые стенки, разделенные заглубленной между ними полосой стекла. Входную группу формировало заглубление стен первого этажа, обнажающее несколько колонн и «струящийся» от фасада изогнутый бетонный козырёк, перекликающийся с формой кровли Дворца Ленина.

В начале нулевых годов облик здания был обновлён с использованием современного тонированного стекла синего цвета и алюкобондовых панелей. От лоджии входной группы остались только срезанные углы первого этажа, обнажающие по одной колонне с севера и юга.

11. Управление железных дорог — Казахстан Темiр Жолы Здание появилось в 1973 году как расширение построенного 1932 году Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милиносом Управления Турксиба. Сооружение создали архитекторы Казжелдорпроекта. Протянувшись вдоль улицы Фурманова, оно значительно превзошло по высоте постройку Гинзбурга. По отделанному бетонными панелями фасаду протянулись сплошные ленты стекла, защищённые от палящего солнца металлическими рёбрами солнцезащиты. На первом этаже здания за широкими витражами также находился книжный магазин.

Но в 2005-2006 годах году солнцезащиту сняли, а ленты стекла разделились на множество отдельных полосок. Бетон на фасаде заменила коричневая и серая плитка, которую вскоре изрыли беспорядочно разбросанные кондиционеры.

12. Центральный переговорный пункт Он состоял из двух высотных жилых домов на улице Горького (проспект Жибек Жолы). Его строгий фасад, строившийся на ритме прямоугольных сводов кессонов, приобретал особую монументальность за счёт расположения на возвышенности. Её поддерживал и натуральный камень, использованный в отделке фасада — ракушечник и рваный гранит. Мельчайшая деталь его облика — восьмигранные окошки в дверях главного входа перекликались с формой самого здания, также являющегося восьмигранником, но обрезанным наполовину.

В нулевых фасад преобразился. Входная группа была расширена за счёт пристройки тамбура, а весь фасад оказался скрыт за алюкобондом. В ходе недавней реконструкции Арбата переговорный пункт изменился ещё раз. Ракушечник был освобождён из под покрова алюкобонда, но только для того, чтобы оказаться оштукатуренным и покрытым красной и жёлтой гранитной крошкой. Тамбур вокруг входной группы сохранился, но оделся в гранит.

13. Кинотеатр «Сары Арка» Построенный в 1966 году крупный кинотеатр «Сары Арка» на 820 мест является частью общественного центра микрорайонов, растянутого вдоль улицы Алтынсарина (Правды). В оригинальном виде в композиции здания доминировала коробка зрительного зала, отделанная со стороны улицы Алтынсарина бетонными панелями, формирующими на ней ритм вертикальных рёбер. Служебные помещения, кассы, кафетерий опоясывали его, открываясь на восток сплошным витражом. Пространство перед входом закрывало от солнца и осадков покоящийся на ригелях козырёк. В девяностые и нулевые облик кинотеатра постепенно деградировал. Витражи постоянно заклеивались рекламными плакатами, а панели оказались покрашены в коричнево-жёлтую полоску.

В 2009 году кинотеатр был реконструирован, полностью изменился облик и планировка. Кинотеатр значительно увеличился в размерах, полностью потеряв оригинальную композицию. Коробка зала утонула в раздувшемся объёме здания, теперь облицованного алюминием серого, желтого и акцентирующего красного цвета. Светлое просторное фойе оказалось поглощено пристроенными объёмами и превратилось в систему тёмных коридоров.

14. ЦУМ Другим примером интернационального стиля можно считать расширение ЦУМа, бывшего в тот момент крупнейшим торговым домом города. Сооружение было пристроено к первому зданию на углу Абылай хана и Жибек Жолы в 1968 году. Лишённый украшений фасад складывала композиция горизонтальных полос. Сплошное остекление этажей позволяло ему по ночам светиться изнутри. И в этом же здании были установлены одни из первых в городе эскалаторов.

Реконструкция 2014 года сохранила стекло на фасаде, но теперь это непрозрачные мелкие панели, чей цвет меняется от ярко-бирюзового к темно-синему. Здесь же огромные экраны для рекламы, которые вскоре перестали работать, а сейчас демонтированы. Первый этаж здания украсили полуколонны имеющие не классическое, но своеобразное геометрическое завершение. В 2017 году вместе с крупной переменой арендаторов началось возведение пристройки к восточному фасаду. Выполненная со скатной кровлей из простейших металлических конструкций, она полностью выбивается из композиции и окончательно разрушает облик здания.

15. НИИ автоматизации процессов планирования — Бизнес-Центр Бывшее здание НИИ автоматизации процессов планирования и совершенствования структур управления и вычислительного центра доминирует над перекрестком проспекта Абая и улицы Муканова. Построенная в 1974 году восьмиэтажная бетонная пластина первоначально была покрыта рядами узких окон. С восточной стороны некоторую выразительность фасаду придавали вертикальные рёбра солнцезащиты. На крыше здания была установлена одна из первых в городе «цифровых газет», транслировавшая заголовки советской прессы.

В 2007 году облик здания был обновлён. Была демонтирована солнцезащита, электронная газета, полностью изменился вид и материалы фасада. Теперь фасад формируют сплошные плоскости стекла, клинкерного кирпича и алюбоконда.