«Ощущение троллейбуса». Алматинцы рассказывают о своих гибридных автомобилях

«Это было совсем out of the budget, нам чуть-чуть помогли родители. Из-за срочности мы получили скидку в 3 тысячи долларов и купили автомобиль за $17 000. Мы, правда, в этом плане чокнутые были, потому что за 3 месяца столько машин проверили! Их надо везти к специалисту, который подключается к компьютеру внутри машины. Он начинает тестировать ее на ошибки, ее гибридную систему. Обычную машину можно просто забрать на СТО, посмотреть двигатель, ходовую систему и сказать, стоит ли ее брать. А мы проверяли гибридную систему и батарею. Но дело в том, что Toyota сделала это всё так классно, что ни в одной машине, которую мы проверили, проблем с гибридной частью не было, ни у кого не было проблем с батареей. Toyota Prius — второе поколение таких машин, и на протяжении 5 или 6 лет бессменно оставалась лидером по надежности в американских и европейских рейтингах. Эти рейтинги редко между собой совпадают, а это был тот кейс, когда машина держала пальму лидерства и не падала, — продолжает Нурсултан. — По системе гибридного привода машины делятся. Например, у Honda тоже есть формально батарейка, тоже есть электродвигатель, но он просто приводит эту машину в движение, он является помощником бензиновому двигателю в разгоне, но на чистой электротяге, условно говоря, двигаться не получится. Prius позволяет вам ехать до 2 км, это мало, это смешно, но 2 км вы проезжаете на батарейке. Если едете вниз, можете ехать вообще бесконечно, она просто по пути ещё заряжается, заряжается и заряжается. Вот это ощущение, что едешь на чём-то электрическом, оно есть. У них с 1997 года двигатель полностью затихает, когда останавливаешься, например, на светофоре. У BMW это всё появилось только в году в 2011-2012. Есть ощущение троллейбуса, ощущение того, что ты полностью на электричестве – это классно».

Нурсултан и Жамиля также присматривались к Chevrolet Volt, но тогда было непонятно, как ее обслуживать в Казахстане.