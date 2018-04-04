«Ощущение троллейбуса». Алматинцы рассказывают о своих гибридных автомобилях

Самый тихий автоклуб появился в Казахстане несколько лет назад. Администраторы Hybrid club Айгерим и Тимур решили создать его, чтобы объединить владельцев гибридных автомобилей и мотивировать остальных автолюбителей покупать их. Сейчас в автоклубе более 100 человек со всего Казахстана, в основном это люди из Алматы и Астаны и по 2-3 человека из разных регионов страны. Каждый четверг в Алматы различные автоклубы проводят встречи, летом — на парковках города, зимой — на парковках ТРЦ. Мы встретились с Hybrid club на парковке ТРЦ Dostyk plaza, где также собрался автоклуб водителей Geländewagen. Забавно, что в одном месте собрались самые громкие и самые бесшумные машины. Администратор Hybrid club, юрист Тимур Имашев, на первую гибридную машину перешел с Range Rover и сразу же ощутил колоссальную разницу в затратах на бензин: «Это моя пятая гибридная машина и четвертый Prius. Если раньше на Range Rover заправлялся в неделю на 7 тысяч тенге, то сейчас на Prius — на 3 тысячи. Автомобиль не нужно заряжать, он все делает сам. Если говорить о разнице в вождении между бензиновыми и гибридными, то гибрид на старте мощнее». По словам Тимура, люди опасаются переходить на гибриды, хотя бояться нечего, за все время езды его машина ни разу не ломалась. В ней он немного поменял внешний вид, сделал тюнинг, чтобы выделиться. Раньше на форумах обсуждались такие проблемы, как сложность нахождения запчастей и хорошего мастера, который сможет взяться за работу. Тимур подтвердил, что сейчас не каждое СТО возьмется за ремонт гибрида, но запчасти уже имеются. Также их можно легко заказать, но нужды в этом пока не было.

«У нас есть три СТО, которым мы доверяем, не считая официальных, таких как «Жетысу» или «Астана Моторс». Они и продают, и чинят, и дилерское оборудование у них есть. Но чинить тут ничего и не нужно, свечи, масло меняешь, как на любой машине, — рассказывает Тимур. — У меня Toyota Prius 2010 года, новее в Казахстан не привозят. Кто будет покупать Prius за 12 млн. тенге? Люди у нас покупают Camry, а новый Prius дороже новой Camry. Поэтому у нас так мало людей покупают гибриды, у нас же государство их не поддерживает. Оно говорит об экологии, но по факту никак не помогает. Электрокары недоступны для человека со средним достатком. Мы предлагаем государству убрать утильсбор и первичную регистрацию на гибридные машины». Второй администратор клуба Айгерим Мухтаркызы работает в банке. Prius – ее первая машина, и это был осознанный выбор. «Мой отец ездит на гибриде, у него один из первых Prius — 11-й кузов 2002 года. Он привез его лет 10 назад. Тогда все шарахались, спрашивали: как вообще на этом ездить? Но он любит все новое, ему было интересно. Тогда в Казахстане таких машин было всего одна-две. На вид 11-й Prius немного страшненький, нам он тогда казался странным, но потом мы привыкли и полюбили его. Когда пришло время покупать автомобиль, я знала, что возьму Prius. Папина машина до сих пор катается на своей батарейке — это ответ для тех, кто интересуется тем, как часто нужно менять батарею. Многие думают, что все гибриды — это машины для спокойной езды, для пенсионеров. Да, на таком автомобиле не разгонишься, но для наших пробок это идеальный вариант. Расход в городе на 100 км около 5 литров, зимой повышается из-за печки до 7 литров. В прогреве машины не нуждаются. Они как электричка — быстро трогаются с места. Гибриды — это не только Prius, это и Highlander, и Lexus RX. Они тоже состоят в нашем клубе, но сегодня не смогли приехать».

Все пользователи гибридов мечтают о Tesla, считает член автоклуба, бизнесмен Галымжан Абаилдаев. Сам он не так давно осуществил мечту — приобрел Tesla Model S, до этого он ездил на Prius Plug-In, который тоже имеет возможность подзарядки от внешней электросети. «Я понял, что электромобиль намного лучше, чем бензиновый, он неприхотливый и практичный. Я на Tesla езжу сравнительно недавно, буквально месяц. Но к этому автомобилю присматривался, наверное, уже года 2-3, когда они только начали появляться, — рассказывает Галымжан. — Обычной домашней зарядки ей хватает. На ночь поставил, там уже более 50% заряда, это свыше 200 км. Полной зарядки зимой хватает на 300 с чем-то километров, а летом на 400-500 км. Сейчас в некоторых ТРЦ установили специальные парковочные места для электромобилей, можно заряжать спокойно. Это парковочное место постоянно свободно, потому что у нас мало электромобилей».Я родился в Алматы, живу тут. Считаю, что для электромобилей нужно открыть доступ везде, и закрыть для бензиновых. Тогда бы люди были мотивированы брать экологичные машины. В город очень много старых машин приезжает с областей, даже новые машины загрязняют воздух — у нас бензин никудышный, выхлопные газы нас душат». «Я живу в Алматы и у меня нет машины» «Я живу в Алматы и у меня нет машины»

«На коротких дистанциях гибридный автомобиль — самый идеальный вариант, потому что он с места, сразу набирает скорость. Машина очень маневренная, электроника работает отменно. У меня были и Highlander гибридный, и Lexus, и Camry Hybrid. Я не рекламирую, но для нашего города Prius оптимальный вариант. Сейчас мы приехали с племянником на двадцатом Prius . Он хотел купить Mercedes, старенький, дешевый, но я его отговорил. И сейчас он радуется, что ездит на Prius , а не на старом «Мерсе». Он бы на него в течение двух-трёх лет потратил бы на ремонт столько денег, сколько стоит нормальный Prius в 20-м кузове, — рассказывает бизнесмен. — Сейчас мир движется к тому, что люди начинают экономить и понимать, что за электромобилями и гибридными автомобилями будущее. Но, у нас, к сожалению, мало кто это осознает. Люди думают, что гибридный автомобиль как-то понизит их статус, рейтинг в обществе. Казахи, сами знаете, любят понтоваться».

В этот момент на парковке раздался шум от проезжающего Гелендвагена. Галымжан Абаилдаев и сам когда-то был водителем Mercedes G500. 8 лет назад он интереса ради взял старый Prius, понял принцип работы автомобиля и перешел на гибридные машины. По мнению Абаилдаева, электромобили могут получить широкое распространение в стране. Иного мнения придерживаются защитники Кок-Жайляу, продакт-менеджер Нурсултан Белходжаев и его супруга user experience исследователь Жамиля Жукенова, поскольку источником энергии в Казахстане в любом случае является уголь. Они считают возможным использование электромашин, но в стране, где на каждом шагу есть зарядка, а электричество добывается не на угле. «В Казахстане к электромобилям много вопросов. Понятно, почему у нас люди берут Тesla — если ездить на чем-то попроще, то там маленький вход зарядки. Это значит, летом ее хватает на 160 км, зимой зарядка падает до 100 км. Во время морозов люди проезжают на электромобиле в день 50-60 км и постоянно со страхом, что сейчас зарядка сядет. Тот же Nissan Leaf, например, у них у первого поколения ограниченный вход зарядки. Есть блогер AcademeG из Санкт-Петербурга, он хорошо показал реальность электромобилей на постсоветском пространстве. Там мало приятного, постоянный страх. Это как иметь старую модель Iphone 4S и ходить без пауэрбанка. Поэтому Nissan Leaf не хочется, а хочется что-то, что сможет хотя бы километров 300 проехать на подзарядке. Ну, по крайней мере, в условиях Казахстана, находясь вне Казахстана можно спокойно и Leaf брать», — рассказывает Нурсултан. У Жамили и Нурсултана Prius был первой и единственной гибридной машиной. Подходящий автомобиль они искали около 2-3 месяцев и за это время посмотрели более 20 вариантов. Когда уже отчаялись, им повезло. Они нашли женщину, которая уезжала в Россию, и ей нужно было срочно продать свой автомобиль.



«Это было совсем out of the budget, нам чуть-чуть помогли родители. Из-за срочности мы получили скидку в 3 тысячи долларов и купили автомобиль за $17 000. Мы, правда, в этом плане чокнутые были, потому что за 3 месяца столько машин проверили! Их надо везти к специалисту, который подключается к компьютеру внутри машины. Он начинает тестировать ее на ошибки, ее гибридную систему. Обычную машину можно просто забрать на СТО, посмотреть двигатель, ходовую систему и сказать, стоит ли ее брать. А мы проверяли гибридную систему и батарею. Но дело в том, что Toyota сделала это всё так классно, что ни в одной машине, которую мы проверили, проблем с гибридной частью не было, ни у кого не было проблем с батареей. Toyota Prius — второе поколение таких машин, и на протяжении 5 или 6 лет бессменно оставалась лидером по надежности в американских и европейских рейтингах. Эти рейтинги редко между собой совпадают, а это был тот кейс, когда машина держала пальму лидерства и не падала, — продолжает Нурсултан. — По системе гибридного привода машины делятся. Например, у Honda тоже есть формально батарейка, тоже есть электродвигатель, но он просто приводит эту машину в движение, он является помощником бензиновому двигателю в разгоне, но на чистой электротяге, условно говоря, двигаться не получится. Prius позволяет вам ехать до 2 км, это мало, это смешно, но 2 км вы проезжаете на батарейке. Если едете вниз, можете ехать вообще бесконечно, она просто по пути ещё заряжается, заряжается и заряжается. Вот это ощущение, что едешь на чём-то электрическом, оно есть. У них с 1997 года двигатель полностью затихает, когда останавливаешься, например, на светофоре. У BMW это всё появилось только в году в 2011-2012. Есть ощущение троллейбуса, ощущение того, что ты полностью на электричестве – это классно». Нурсултан и Жамиля также присматривались к Chevrolet Volt, но тогда было непонятно, как ее обслуживать в Казахстане.

«У Prius очень своеобразный дизайн, который многим не нравится. При этом у него маленький объем двигателя, за счет этого они убрали форму носа, поэтому она имеет очень крутой аэродинамических коэффициент, как у многих спорткаров. Для них (разработчиков -V) было важно понизить объём потребляемого топлива за счет уменьшенного сопротивления воздуха», — делится Нурсултан. Vласть Talks. Воздух в Алматы: Дышите! Не дышите! Vласть Talks. Воздух в Алматы: Дышите! Не дышите! Самым идеальным вариантом Нурсултан считает электромобиль от возобновляемых источников энергии. Но в казахстанских реалиях это сложно представить. Пара пыталась агитировать друзей и родителей поменять машины на гибриды, но не вышло. Нурсултану и Жамиле пришлось продать свой Prius, чтобы оплатить учебу. Как отметила Жамиля, на казахстанском рынке машина оказалось неликвидной: «С ходовыми автомобилями, такими, как Toyota Camry все иначе, например, купил, потом продал дороже. А еще через года 3-4 продал еще дороже из-за доллара. Такой парадокс. С Prius это не работает. Нам просто очень-очень повезло. Приехал человек, который целенаправленно искал Prius в хорошем состоянии. Это был наш единственный покупатель, и он приехал с Костаная. У нас от этой продажи зависело, уедем мы на учебу или нет».