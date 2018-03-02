Почему все снова заговорили о Кок-Жайляу?
Маргарита Бочарова, Vласть
Из отчетной встречи акима Алматы Бауыржана Байбека горожане узнали, что уже в июне 2018 года акимат вынесет на всеобщее обсуждение обновленный проект круглогодичного курорта, который расположится в заповедном урочище Кок-Жайляу. На следующий день после отчета градоначальника известный кинорежиссер и публицист Ермек Турсунов критически высказался о противниках проекта.
Зачем понадобилось разрабатывать новое технико-экономическое обоснование курорта Кок-Жайляу, если на ТЭО и ПСД ранее уже было потрачено порядка 2,7 млрд тенге?
Первоначальная документация по проекту обладала двумя существенными недостатками: во-первых, строительство курорта для республиканского бюджета выходило чрезвычайно затратным ($450 млн) и, во-вторых, разработчики столкнулись с сильной негативной реакцией общественности. В результате, проект строительства не получил средств ни из городского, ни из республиканского бюджетов. В октябре 2015 года городской маслихат инициировал оптимизацию бюджета Алматы на 30,4 млрд тенге, бюджетная заявка на выделение средств из госказны на 2016 год также не была поддержана. Между тем Байбек на прошедшей отчетной встрече заявил, что в свое время проект был приостановлен, прежде всего, из-за отсутствия общественного консенсуса. Разработка нового ТЭО для Кок-Жайляу обошлась городскому бюджету в 200 млн тенге.
Чем конкретно была недовольна общественность?
Во-первых, нарушением природоохранного законодательства, согласно которому, на территориях национальных парков (Кок-Жайляу расположен в Иле-Алатауском нацпарке) всякое строительство запрещено. Во-вторых, строительство курорта способно нанести ущерб почвенному, растительному покрову, животному миру урочища. Его сооружение создаст опасность схода лавин, селей и оползней. В-третьих, застройка предгорий неблагоприятным образом скажется на состоянии и так загрязненной атмосферы города. В-четвертых, опыт реализации аналогичных проектов в Казахстане - негативный, они создают значительные коррупционные риски. В-пятых, строительство курорта лишит Иле-Алатауской нацпарк шансов на попадание в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО (парк включен в предварительный список с 2002 года). С декабря 2011 года открытое письмо с перечислением всех аргументов против строительства курорта подписало уже 16,5 тыс человек. Подписная кампания продолжается до сих пор.
Если это не законно, то почему власти решительно настроены на продолжение проекта?
С некоторых пор строительство узаконено. Дело в том, что еще в 2008 году парламент и президент одобрили поправки, согласно которым, у правительства появились полномочия по переводу земель особо охраняемых природных территорий в земли других категорий. Этими полномочиями кабинет министров Карима Масимова и воспользовался в декабре 2014 года, когда перевел 1002,0 гектара земель Иле-Алатауского нацпарка в категорию земель запаса Медеуского района для строительства и функционирования здесь горнолыжного курорта «Кок Жайляу».
А как чиновники в принципе объясняют необходимость строительства курорта?
Во-первых, туризм официально объявлен одним из основных драйверов роста экономики Алматы, а горнолыжные трассы как ничто другое способны привлечь в мегаполис иностранных туристов (ожидается рост до 1 млн туристов в год). Основные преимущества алматинских горнолыжных курортов: относительная дешевизна, близость к активно растущим рынкам, высокая продолжительность сезона катаний (7 месяцев). Президент Нурсултан Назарбаев даже приводил данные, что турист, привлекаемый на горнолыжный курорт, приносит в 6 раз больше, чем турист, посещающий теплые страны. Во-вторых, предполагается, что проект создаст значительное число рабочих мест: 7 тыс во время строительства, 100 тыс при эксплуатации.
Что собираются предпринимать городские власти в ответ на претензии экологических активистов?
Подробности будут известны лишь после публикации обновленного ТЭО, однако уже сейчас активистам сообщили, что отныне курорт будет позиционироваться как «социальный» проект: трассы будут рассчитаны на начинающих лыжников, в первую очередь, из числа горожан (4, а не 10 тыс посетителей в день). Разработчики обещают уменьшить количество подъемников в 2 раза, втрое сократить протяженность трасс, в 11 раз уменьшить площадь коммерческой застройки, сократить количество водоемов для оснежения с трех до одного, рассмотреть «альтернативные» варианты дороги. Аким Алматы на отчетной встрече также подчеркнул, что строительство частных коттеджей на территории Кок-Жайляу не предусмотрено.
То есть пока на территории урочища строительство не ведется?
Строительство вопреки неоднозначности проекта ведется еще с весны 2007 года. Именно тогда распоряжением акима Имангали Тасмагамбетова была создана рабочая группа для выработки предложений по строительству курортно-горнолыжной базы Кокжайлау (в предложение была внесена правка, в первой версии было неверно указано, что акимом в то время был Ахметжан Есимов - V). Экологи настаивают, что в это же время началось строительство дороги в урочище, однако министерство сельского хозяйства уверяло, что речь идет лишь о «ремонтных работах дороги противопожарного и лесохозяйственного назначения». Как бы то ни было, в октябре 2017 года замакима Алматы Алмас Мадиев подтвердил, что на территории урочища проводятся работы по подведению инфраструктуры. Речь, в частности, идет о строительстве канализационного коллектора и электрической подстанции. К слову, в январе 2018 года стало известно, что городским департаментом внутреннего госаудита в управлении энергетики и коммунального хозяйства проводится проверка доводов о нарушениях при реализации проектов по электроснабжению объектов «Кок-Жайлау».
Это единственное нарушение, допущенное властями во время разработки проекта курорта?
Нет. В 2017 году международный комитет по вопросам соблюдения Орхусской конвенции заявил о несоблюдении целого ряда требований данного документа при принятии решений по проекту строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау». Эта конвенция защищает право граждан на доступ к информации, участие в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Кроме этого, экологическое общество «Зеленое спасение» в 2015-2016 годах инициировало целый ряд судебных процессов, чтобы признать незаконными и отменить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в части краснокнижных растений, заключение госэкспертизы по материалам ОВОС и материалы лесопатологического обследования. Журналисты также выяснили, что тендер на разработку нового ТЭО курорта проведен с нарушениями законодательства.
Почему в качестве места расположения горнолыжного курорта было выбрано именно урочище Кок-Жайляу?
Разработчики первого ТЭО проекта изучили 42 тыс гектаров земель в южной части Алматы. Горные склоны изучались с точки зрения экспозиции, солнечной активности, солнечного затенения, перепада высот и опасных природных явлений. После завершения детального исследования всей территории были отобраны в общей сложности 9 перспективных участков для проведения дальнейшей оценки, однако в итоге была разработана курортная концепция по четырем потенциальным участкам, которые имеют «наибольшую перспективу развития»: Кокжайлау-Кумбель (10 150 лыжников в день), Большое Алматинское Озеро (9 250 лыжников в день), Шымбулак (5 500 лыжников в день) и Бутаковка (2 000 лыжников в день). Вероятно, наибольшая вместимость склонов и обусловила начало работ именно на Кой-Жайляу. Кроме этого, с базовой станции Медео до курорта можно будет добраться всего за 15 минут, утверждали разработчики.
Кто заинтересован в возобновлении проекта по строительству курорта на Кок-Жайляу кроме властей?
Изначально инициатором развития курорта в заповедном урочище выступила компания Capital Partners во главе с казахстанским бизнесменом Сержаном Жумашовым. Capital Partners владеет и управляет горнолыжным курортом Шымбулак, и в 2007 году именно эта компания занималась реконструкцией Медеу и Шымбулака (эксперты утверждали, что при определенных условиях можно осуществить слияние Кок-Жайляу и Шымбулака). Жумашов входит в число 50 богатейших бизнесменов Казахстана и является членом градостроительного совета Алматы.