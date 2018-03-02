Почему все снова заговорили о Кок-Жайляу?

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То есть пока на территории урочища строительство не ведется?

Строительство вопреки неоднозначности проекта ведется еще с весны 2007 года. Именно тогда распоряжением акима Имангали Тасмагамбетова была создана рабочая группа для выработки предложений по строительству курортно-горнолыжной базы Кокжайлау (в предложение была внесена правка, в первой версии было неверно указано, что акимом в то время был Ахметжан Есимов - V). Экологи настаивают, что в это же время началось строительство дороги в урочище, однако министерство сельского хозяйства уверяло, что речь идет лишь о «ремонтных работах дороги противопожарного и лесохозяйственного назначения». Как бы то ни было, в октябре 2017 года замакима Алматы Алмас Мадиев подтвердил, что на территории урочища проводятся работы по подведению инфраструктуры. Речь, в частности, идет о строительстве канализационного коллектора и электрической подстанции. К слову, в январе 2018 года стало известно, что городским департаментом внутреннего госаудита в управлении энергетики и коммунального хозяйства проводится проверка доводов о нарушениях при реализации проектов по электроснабжению объектов «Кок-Жайлау».