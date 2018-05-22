Дьёрдь Алмаши и Поль Гурдэ

Неля Букетова, краевед, специально для Vласти
Краевед Неля Букетова рассказывает о путешествии венгерского этнолога в Азию, его знакомстве с верненским архитектором Полем Гурдэ и обнаружении ранее неизвестной фотографии зодчего.
Свои воспоминания о Верном оставили многие путешественники и ученые, чья деятельность так или иначе была связана с укреплением, а впоследствии и с городом. Это астроном и геодезист Александр Голубев, географ Михаил Венюков, этнограф Николай Абрамов. И, конечно же, Николай Пржевальский, Петр Семенов Тян-Шанский и ряд других.
Среди них выделяется венгерский ученый-путешественник, натуралист Дьёрдь Алмаши (1867-1933), опубликовавший фундаментальные труды.
В марте-декабре 1900 года он был в Средней Азии, главным образом в Жетысу, где провел широкие изыскания природно-географических условий. Результаты экспедиции были опубликованы в 1901 году под названием «Путешествия в русский Туркестан» и в 1903 году под названием «Путешествие в сердце Азии».
Сейчас мне нужно вернуться на много лет назад. Одно из моих первых исследований касалось купеческого магазина Исхака Габдулвалиева (ныне магазин «Кызыл тан»), который якобы был построен в 1912 году Андреем Зенковым. В процессе тщательного изучения всех обстоятельств постройки магазина я пришла к выводу, что, во-первых, магазин был построен в 1896 году - это неоспоримый факт; во-вторых, его построил архитектор Павел Гурдэ. Это было очень запутанное дело, но когда я сопоставила все даты и факты, то все замечательно сошлось. Все, кто отстаивает другую точку зрения, не могут предоставить ни одного факта, ни одного документа. Даже то, что не сходятся даты приезда Зенкова в Верный (1898г.) и дата постройки магазина (1896г.) - их не смущает.
И случилось то, что должно было случиться рано или поздно, когда что-то настойчиво ищешь. В интернете мне попалась фотография магазина И.Габдулвалиева, датированная 1900-м годом, и ссылка на книгу Д.Алмаши «Путешествие в сердце Азии». Эта находка позволила мне поставить окончательную точку в своем исследовании.
В свое время Исхак Габдулвалиев добивался от Гурдэ перестройки магазина, мотивируя тем, что потолки низкие, но отношения у них к этому времени настолько были испорчены, что Гурдэ наотрез отказался: «…и за тысячу рублей не возьмусь!»
После отъезда Павла Гурдэ из Верного в 1910 году, сыновья Габдулвалиева обратились с аналогичной просьбой к Андрею Зенкову. Магазин он, конечно, не перестроил, но добавил архитектурные изыски: кружевные деревянные карнизы и фигурные столбики на фронтонах, чешуйчатое покрытие шатрового купола, который венчает небольшой шпиль, что совершенно изменило первоначальный вид магазина.
Потому-то годом постройки ошибочно называют 1912 год, а это год реставрации магазина, которую сделал Зенков.
Я попыталась найти книгу Алмаши, но не смогла. Написала в Санкт-Петербург своей знакомой Наталии, праправнучке Михаила Ефремовича Ионова, губернатора города Верного. Она не раз меня выручала, помогла и в этот раз. Вот, что она мне написала: «…Поняв, что книгу Алмаши надо искать на венгерском языке, я ее поискала… в собственном архиве - и нашла. С дарственной надписью Алмаши М.Е.Ионову. Причем в футляр было вложено письмо к Ионову, в котором Алмаши просит помощи у Ионова в предстоящей экспедиции на Тянь-Шань».
Но на этом сюрпризы от Натальи не закончились. На стр. 585 она нашла портрет Гурдэ в мундире статского советника, который переслала мне. Невозможно передать мои ощущения при виде 54-летнего Павла Васильевича, которого я привыкла видеть на одной имеющейся у нас фотографии — молодого и красивого.
Прежде это была единственная известная нам фотография Гурдэ
Судьба свела меня еще с одним замечательным человеком. Это - Бабакумар Хинаят, который также обладает этой замечательной книгой Алмаши. Он перевел мне те главы из книги, где Алмаши описывает свое пребывание в городе Верном и его знакомство с Павлом Гурдэ. Эти его воспоминания для меня просто бесценны.
«…В Ташкенте по очень полезному совету д-ра Павлова реальную помощь мне может оказать некто Баум, по национальности немец, работающий лесоводом, и инженер Гурде, которых я и разыскал.
…Я попросил извозчика отвезти меня в дом господина Гурдэ. Следуя вдоль обширного сада, подошли к дому Гурдэ. Когда я заговорил на французском языке с домработницей, к нам навстречу вышла госпожа Гурдэ. …Узнав, что генерал-губернатор Ионов в ближайшие дни устраивает прием, решил срочно с ним встретиться. На пути в дом губернатора я встретил господина Гурдэ. Мы познакомились, он высказал свое желание представить меня генералу. Так началось мое знакомство с Верным.
…За короткое время пребывания в Верном ни дня не проходило, чтобы я оставался в одиночестве. Особенно следует отметить приглашение генерала Ионова 27 апреля. Одна из его двух дочерей Наталия хорошо владеет французским и в разговоре с ее отцом была собеседницей. Пользующийся особым уважением господин генерал проявил большую заинтересованность к моей экспедиции и оказал мне всяческую поддержку.
Гурдэ, раньше живший в Ташкенте, теперь работал в Верном инженером по государственному строительству и строительству дорог. Под его руководством был построен мост через реку Или. А после землетрясения приводил в порядок разрушенный город. Владел несколькими языками: испанским, итальянским, а также казахским (киргизским), языков сартов.
…С присущим истинному французу обаянием и как человек, который долго работает в Азии, он не жалел своих сил и знаний для людей, которые прибывали в Верный и просили у него помощи. Наверное, поэтому путешественники, посещавшие Верный, всегда тепло отзывались о нем в своих путевых заметках».
P.S.15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски по увековечению памяти выдающегося венгерского востоковеда Алмаши на здании музея города Алматы.