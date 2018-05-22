Дьёрдь Алмаши и Поль Гурдэ

Неля Букетова, краевед, специально для Vласти Краевед Неля Букетова рассказывает о путешествии венгерского этнолога в Азию, его знакомстве с верненским архитектором Полем Гурдэ и обнаружении ранее неизвестной фотографии зодчего. Свои воспоминания о Верном оставили многие путешественники и ученые, чья деятельность так или иначе была связана с укреплением, а впоследствии и с городом. Это астроном и геодезист Александр Голубев, географ Михаил Венюков, этнограф Николай Абрамов. И, конечно же, Николай Пржевальский, Петр Семенов Тян-Шанский и ряд других. Среди них выделяется венгерский ученый-путешественник, натуралист Дьёрдь Алмаши (1867-1933), опубликовавший фундаментальные труды. В марте-декабре 1900 года он был в Средней Азии, главным образом в Жетысу, где провел широкие изыскания природно-географических условий. Результаты экспедиции были опубликованы в 1901 году под названием «Путешествия в русский Туркестан» и в 1903 году под названием «Путешествие в сердце Азии».

Сейчас мне нужно вернуться на много лет назад. Одно из моих первых исследований касалось купеческого магазина Исхака Габдулвалиева (ныне магазин «Кызыл тан»), который якобы был построен в 1912 году Андреем Зенковым. В процессе тщательного изучения всех обстоятельств постройки магазина я пришла к выводу, что, во-первых, магазин был построен в 1896 году - это неоспоримый факт; во-вторых, его построил архитектор Павел Гурдэ. Это было очень запутанное дело, но когда я сопоставила все даты и факты, то все замечательно сошлось. Все, кто отстаивает другую точку зрения, не могут предоставить ни одного факта, ни одного документа. Даже то, что не сходятся даты приезда Зенкова в Верный (1898г.) и дата постройки магазина (1896г.) - их не смущает. Поль Гурдэ - архитектор города Верного Поль Гурдэ - архитектор города Верного

И случилось то, что должно было случиться рано или поздно, когда что-то настойчиво ищешь. В интернете мне попалась фотография магазина И.Габдулвалиева, датированная 1900-м годом, и ссылка на книгу Д.Алмаши «Путешествие в сердце Азии». Эта находка позволила мне поставить окончательную точку в своем исследовании.

В свое время Исхак Габдулвалиев добивался от Гурдэ перестройки магазина, мотивируя тем, что потолки низкие, но отношения у них к этому времени настолько были испорчены, что Гурдэ наотрез отказался: «…и за тысячу рублей не возьмусь!» После отъезда Павла Гурдэ из Верного в 1910 году, сыновья Габдулвалиева обратились с аналогичной просьбой к Андрею Зенкову. Магазин он, конечно, не перестроил, но добавил архитектурные изыски: кружевные деревянные карнизы и фигурные столбики на фронтонах, чешуйчатое покрытие шатрового купола, который венчает небольшой шпиль, что совершенно изменило первоначальный вид магазина. Потому-то годом постройки ошибочно называют 1912 год, а это год реставрации магазина, которую сделал Зенков. Я попыталась найти книгу Алмаши, но не смогла. Написала в Санкт-Петербург своей знакомой Наталии, праправнучке Михаила Ефремовича Ионова, губернатора города Верного. Она не раз меня выручала, помогла и в этот раз. Вот, что она мне написала: «…Поняв, что книгу Алмаши надо искать на венгерском языке, я ее поискала… в собственном архиве - и нашла. С дарственной надписью Алмаши М.Е.Ионову. Причем в футляр было вложено письмо к Ионову, в котором Алмаши просит помощи у Ионова в предстоящей экспедиции на Тянь-Шань». Но на этом сюрпризы от Натальи не закончились. На стр. 585 она нашла портрет Гурдэ в мундире статского советника, который переслала мне. Невозможно передать мои ощущения при виде 54-летнего Павла Васильевича, которого я привыкла видеть на одной имеющейся у нас фотографии — молодого и красивого.