Как меняется климат Астаны

Жанат Тукпиев, Астана, заглавное фото Бейімбета Молдағали

Исследования показывают, что из-за глобального потепления зимы в столице становятся мягче, а лето – жарче. Более того, на этот процесс влияют активная застройка и урбанизация города.

Эти изменения затрагивают не только повседневную жизнь горожан, но и требуют разработки новых подходов к планированию городской среды, а также адаптации к изменяющимся условиям.

Как менялся климат в Астане, каким образом он влияет на здоровье людей и на что стоит обратить внимание для смягчения последствий климатических изменений – в материале «Власти».