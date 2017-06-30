Пешеходные улицы в Алматы. Как это будет

Улица Панфилова
Площадь реконструкции: 6,4 га
Площадь твёрдых покрытий: 54 780, 0 кв. м
Площадь озеленения: 8 670, 0 5 кв. м
Количество высаживаемых древесных насаждений: хвойных, лиственных — 200 штук, кустарников — 500 штук.
Предварительная стоимость строительства — 1,74 млрд. тенге
На улице расположено 52 социально-бытовых объекта.
— На Панфилова будет одна автомобильная полоса, движение по которой будет односторонним, — пояснил Vласти исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов. — Парковки там не будет, сделаем только несколько парковочных карманов для загрузки и выгрузки товаров из автомобилей. Сейчас на улице Панфилова начались подготовительные работы, демонтирован верхний слой асфальта и идет укладка «нижней одежды». Перед тем, как положить мощение, необходимо подготовить «дно».
Когда убрали асфальт, там обнаружили булыжную мостовую 30-х годов XX века. По словам историка архитектуры Алмаса Ордабаева, находка является частью площади, которая находилась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом 1928-1931 годах. Сейчас архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции ул. Панфилова, для того, чтобы использовать эту неожиданную находку. Акимат Алматы собирается сохранить фрагменты старой брусчатки при реконструкции улицы Панфилова.
Площадь «Астана» (Старая площадь)
Площадь участка реконструкции: 1,6 га
Площадь покрытий: 11 200 кв. м
Площадь озеленения: 2 400 кв.м
Количество высаживаемых древесных насаждений: 70 штук, кустарников — 150
Предварительная стоимость строительства: 1,2 млрд. тенге
Автомобильное движение по площади «Астана» перекрываться не будет. Общественное пространство создадут на пустующей территории перед фасадом КБТУ и за заданием университета, там, где раньше была парковка. Вместо машин здесь будут фонтаны, малые архитектурные формы, скамейки, зеленые насаждения, бетонные скамьи и мобильная мебель.
— Благоустройство территории будет сделано вкруговую, — рассказывает Алмасхан Ахметжанов. — Площадь постоянно нагревается, и новые фонтаны будут ее остужать. Первоначально мы хотели сделать под площадью паркинг, но бюджет одного паркинга — это бюджет всех пешеходных зон, которые мы создаем в этом году. При этом окупаемость подземного парка — лет тридцать. Пока мы отказались от этой идеи.
Жибек жолы - алматинский Арбат
Протяженность улицы Жибек Жолы от Кунаева до ул. Желтоксан – 900 метров, ширина в пределах красных линий составляет 40 м.
Площадь реконструируемого участка: 8,5 га.
Площадь твердых покрытий — 22 825, 0 кв. м
Площадь облицовки фасадов: 325, 0 кв. м
Площадь озеленения: 4 676, 0 кв.м
Количество древесных высаживаемых насаждений: хвойных – 205 штук, лиственных – 165 штук, кустарников — 350 шт.
Предварительная стоимость строительства: 1,7 млрд. тенге
На улице расположено 62 социальных объекта.
— По плану Арбат теперь будет доходить до проспекта Желтоксан, а позже до улицы Наурызбай батыра. Пешеходы смогут переходить Абылай хана напрямую, без необходимости спускаться в подземный переход. Там будет широкая пешеходная полоса и ограничение скорости в 40 км в час, если оставить 60 км, то завтра здесь кого-нибудь задавят. Если будет много пешеходов, может быть, нам придется ставить светофор. Мы перепрофилируем подземный переход рядом с ЦУМом. По рекомендациям датского архитектора и консультанта Яна Гейла, человек не должен видеть перед собой препятствий. Он сказал нам так: когда мы спускаемся в переход, мы свои права пешеходов отдаем автомобилям.
— Ходили слухи, что на Арбате снесут Пассаж?
— Знаете, это все-таки частная собственность. Сейчас готовят проект по его реконструкции. Боковые фасады будут зеркальными.
— Какое будет покрытие у пешеходных зон?
—Мы проанализовали материал, который сейчас лежит — Арбат два или три раза перекладывали. Мы решили использовать натуральный камень — гранит, чтобы он выдерживал все нагрузки, толщина камня будет 6-8 сантиметров.
— Фасады зданий на Арбате будут как-то меняться?
— Роман Шнайдерман разработал не только зону Арбата, но еще и фасады зданий, которые здесь находятся. Проекты их реконструкции мы сейчас раздаем КСК, чтобы они могли просчитать стоимость работ и приступить к ремонту. Может быть, будем просить наших меценатов, чтобы они помогли. Мы не можем заложить средства на ремонт фасадов в бюджет города, потому что это частная собственность.
— Почему в проекте реконструкции Арбата возле ЦУМа появились верблюды вместо фонтанов?
—Фонтаны остались. Там были три чаши, теперь мы их вытянем и удлиним. Прежние, круглые фонтаны в очень плохом состоянии и дешевле построить новые, чем их отремонтировать. Малые архитектурные формы, которые украшали старые фонтаны, отдадут в Наурызбайский район.
— В проекте фонтана возле переговорного пункта и дома купца Сейдалина исчезли фигуры детей.
— Нет, они там останутся. Этот фонтан в хорошем состоянии, мы его просто отремонтируем.
— Когда я смотрю на проект реконструкции Арбата, то вижу отсутствие какой-то преемственности. В этом проекте нет ничего связанного с предыдущими поколениями людей. Нет связи с 80-ми-90-ми годами. К тому же фонари срубили, видимо, по ошибке, а они были красивыми.
— Их срубили потому что там стали размещать рекламные конструкции. Надо было избавляться от визуального мусора. Я помню Арбат не просто как пешеходную улицу, а как улицу, по которой ходил 32-ой автобус. Если посмотреть по тому, что там было в 80-х, она была не очень комфортной улицей. Арбат был лысый, высокие деревья там не сажали, мы же сделаем аллею, озеленим территорию.
— Что будет сделано в районе аэровокзала?
— Мы договариваемся с инвестором, который будет строить 12-этажное здание на углу улиц Наурызбай батыра-Жибек-Жолы, напротив аэровокзала. Инвестор прошел градсовет, и одно из условий было — чтобы он сделал пешеходную зону. Может быть, в перспективе и территорию аэровокзала он сможет облагородить.
— Здание аэровокзала не будут сносить?
— Нет. Одна ошибка уже была сделана с «Саяхатом», это здание нельзя было трогать, пока не был готов новый проект. Его снесли, потом начался кризис и ничего не смогли построить взамен. Хотя снесенное здание не было старым.
Полупешеходная зона по ул. Гоголя
Эта пешеходная зона займет территорию от улицы Калдаякова до проспекта Желтоксан.
Когда в сети появились первые рендеры реконструкции улицы Гоголя, то многие горожане стали возмущаться тем, что на картинках деревья выглядят маленькими. Алмас Ахметжанов заверил нас в том, что деревья никто сносить не будет, и высота их останется прежней.
В парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев будут снимать часть чугунных ограждений, их заменят на кустарники.
— В Европе есть такая терминология — «парк атакует», то есть на сегодняшний день мы парки словно зажали заборами, а в Европе заборы убирают, чтобы люди могли зайти в парк, для этого делают специальные дорожки.
По Гоголя автомобильное движение сохранится, правда, появится выделенная полоса для троллейбусов.
Полупешеходная зона по ул. Кабанбай батыра
Будет реконструирована и улица Кабанбай батыра — от ул. Фурманова до кинотеатра Целинный. По Кабанбай батыра остаются все полосы для движения автотранспорта транспорта, только та территория вдоль улицы, где люди оставляют машины, будет отдана под пешеходную зону.
— Будут ли дальше делать кармашки для парковки? Из-за них было вырублено много деревьев.
— Аким сейчас поднял этот вопрос, поставили его на контроль, чтобы такой вакханалии больше не было. Мы будем составлять дендроплан территории города — где какие деревья растут и его мониторить. То есть мы возьмем деревья на учет.
— Кто проектировал пешеходные улицы?
— Разрабатывал проекты всех пешеходных и полупешеходных улиц ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман. Его компания выиграла конкурс на создание ПСД, это 107 млн тенге. Они сделали демпинг, снизили максимально стоимость. Тендер проводился в прошлом году, участвовало в нем около пяти компаний.
— Странно, что ПСД на все улицы получила одна компания.
— Тендер шел под одним лотом. Мы не могли дать разработку разным компаниям, потому что все пешеходные улицы должны быть взаимосвязаны между собой. Создавал проект не только Роман Шнайдерман, там еще были несколько проектных компаний, которые участвовали в разработках. То есть это труд не одного человека, там не меньше 150 человек работали.
— Главный критерий заключался в стоимости проекта?
— Да.
— То есть он может быть плохим, некачественным, но главное он дешевый?
— Нет, я об этом не говорю. Он не должен быть плохим. Он просто должен быть качественным. Вопрос стоит в том, что цена определяет только право на разработку данного проекта. Основные требования по качеству, по эстетике, по другим критериям — остаются.