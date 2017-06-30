Пешеходные улицы в Алматы. Как это будет

Этим летом акимат Алматы начал большой проект по созданию пешеходных улиц. По плану полнопешеходными будут: Арбат (Жибек Жолы от ул. Кунаева до ул. Желтоксан), улица Панфилова (от ул. Кабанбай батыра до Жибек Жолы) и площадь «Астана». Улицы Гоголя и Кабанбай батыра станут полупешеходными. Все работы планируется завершить к сентябрю 2017 года.

Улица Панфилова Площадь реконструкции: 6,4 га Площадь твёрдых покрытий: 54 780, 0 кв. м Площадь озеленения: 8 670, 0 5 кв. м Количество высаживаемых древесных насаждений: хвойных, лиственных — 200 штук, кустарников — 500 штук. Предварительная стоимость строительства — 1,74 млрд. тенге На улице расположено 52 социально-бытовых объекта. — На Панфилова будет одна автомобильная полоса, движение по которой будет односторонним, — пояснил Vласти исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов. — Парковки там не будет, сделаем только несколько парковочных карманов для загрузки и выгрузки товаров из автомобилей. Сейчас на улице Панфилова начались подготовительные работы, демонтирован верхний слой асфальта и идет укладка «нижней одежды». Перед тем, как положить мощение, необходимо подготовить «дно». Когда убрали асфальт, там обнаружили булыжную мостовую 30-х годов XX века. По словам историка архитектуры Алмаса Ордабаева, находка является частью площади, которая находилась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом 1928-1931 годах. Сейчас архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции ул. Панфилова, для того, чтобы использовать эту неожиданную находку. Акимат Алматы собирается сохранить фрагменты старой брусчатки при реконструкции улицы Панфилова.

Площадь «Астана» (Старая площадь) Площадь участка реконструкции: 1,6 га Площадь покрытий: 11 200 кв. м Площадь озеленения: 2 400 кв.м Количество высаживаемых древесных насаждений: 70 штук, кустарников — 150 Предварительная стоимость строительства: 1,2 млрд. тенге Автомобильное движение по площади «Астана» перекрываться не будет. Общественное пространство создадут на пустующей территории перед фасадом КБТУ и за заданием университета, там, где раньше была парковка. Вместо машин здесь будут фонтаны, малые архитектурные формы, скамейки, зеленые насаждения, бетонные скамьи и мобильная мебель. — Благоустройство территории будет сделано вкруговую, — рассказывает Алмасхан Ахметжанов. — Площадь постоянно нагревается, и новые фонтаны будут ее остужать. Первоначально мы хотели сделать под площадью паркинг, но бюджет одного паркинга — это бюджет всех пешеходных зон, которые мы создаем в этом году. При этом окупаемость подземного парка — лет тридцать. Пока мы отказались от этой идеи.

Жибек жолы - алматинский Арбат Протяженность улицы Жибек Жолы от Кунаева до ул. Желтоксан – 900 метров, ширина в пределах красных линий составляет 40 м. Площадь реконструируемого участка: 8,5 га. Площадь твердых покрытий — 22 825, 0 кв. м Площадь облицовки фасадов: 325, 0 кв. м Площадь озеленения: 4 676, 0 кв.м Количество древесных высаживаемых насаждений: хвойных – 205 штук, лиственных – 165 штук, кустарников — 350 шт. Предварительная стоимость строительства: 1,7 млрд. тенге На улице расположено 62 социальных объекта. — По плану Арбат теперь будет доходить до проспекта Желтоксан, а позже до улицы Наурызбай батыра. Пешеходы смогут переходить Абылай хана напрямую, без необходимости спускаться в подземный переход. Там будет широкая пешеходная полоса и ограничение скорости в 40 км в час, если оставить 60 км, то завтра здесь кого-нибудь задавят. Если будет много пешеходов, может быть, нам придется ставить светофор. Мы перепрофилируем подземный переход рядом с ЦУМом. По рекомендациям датского архитектора и консультанта Яна Гейла, человек не должен видеть перед собой препятствий. Он сказал нам так: когда мы спускаемся в переход, мы свои права пешеходов отдаем автомобилям.

— Ходили слухи, что на Арбате снесут Пассаж? — Знаете, это все-таки частная собственность. Сейчас готовят проект по его реконструкции. Боковые фасады будут зеркальными. — Какое будет покрытие у пешеходных зон? —Мы проанализовали материал, который сейчас лежит — Арбат два или три раза перекладывали. Мы решили использовать натуральный камень — гранит, чтобы он выдерживал все нагрузки, толщина камня будет 6-8 сантиметров. — Фасады зданий на Арбате будут как-то меняться? — Роман Шнайдерман разработал не только зону Арбата, но еще и фасады зданий, которые здесь находятся. Проекты их реконструкции мы сейчас раздаем КСК, чтобы они могли просчитать стоимость работ и приступить к ремонту. Может быть, будем просить наших меценатов, чтобы они помогли. Мы не можем заложить средства на ремонт фасадов в бюджет города, потому что это частная собственность. — Почему в проекте реконструкции Арбата возле ЦУМа появились верблюды вместо фонтанов? —Фонтаны остались. Там были три чаши, теперь мы их вытянем и удлиним. Прежние, круглые фонтаны в очень плохом состоянии и дешевле построить новые, чем их отремонтировать. Малые архитектурные формы, которые украшали старые фонтаны, отдадут в Наурызбайский район. — В проекте фонтана возле переговорного пункта и дома купца Сейдалина исчезли фигуры детей. — Нет, они там останутся. Этот фонтан в хорошем состоянии, мы его просто отремонтируем. — Когда я смотрю на проект реконструкции Арбата, то вижу отсутствие какой-то преемственности. В этом проекте нет ничего связанного с предыдущими поколениями людей. Нет связи с 80-ми-90-ми годами. К тому же фонари срубили, видимо, по ошибке, а они были красивыми. — Их срубили потому что там стали размещать рекламные конструкции. Надо было избавляться от визуального мусора. Я помню Арбат не просто как пешеходную улицу, а как улицу, по которой ходил 32-ой автобус. Если посмотреть по тому, что там было в 80-х, она была не очень комфортной улицей. Арбат был лысый, высокие деревья там не сажали, мы же сделаем аллею, озеленим территорию. — Что будет сделано в районе аэровокзала? — Мы договариваемся с инвестором, который будет строить 12-этажное здание на углу улиц Наурызбай батыра-Жибек-Жолы, напротив аэровокзала. Инвестор прошел градсовет, и одно из условий было — чтобы он сделал пешеходную зону. Может быть, в перспективе и территорию аэровокзала он сможет облагородить. — Здание аэровокзала не будут сносить? — Нет. Одна ошибка уже была сделана с «Саяхатом», это здание нельзя было трогать, пока не был готов новый проект. Его снесли, потом начался кризис и ничего не смогли построить взамен. Хотя снесенное здание не было старым.

Полупешеходная зона по ул. Гоголя Эта пешеходная зона займет территорию от улицы Калдаякова до проспекта Желтоксан. Когда в сети появились первые рендеры реконструкции улицы Гоголя, то многие горожане стали возмущаться тем, что на картинках деревья выглядят маленькими. Алмас Ахметжанов заверил нас в том, что деревья никто сносить не будет, и высота их останется прежней. В парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев будут снимать часть чугунных ограждений, их заменят на кустарники. — В Европе есть такая терминология — «парк атакует», то есть на сегодняшний день мы парки словно зажали заборами, а в Европе заборы убирают, чтобы люди могли зайти в парк, для этого делают специальные дорожки. По Гоголя автомобильное движение сохранится, правда, появится выделенная полоса для троллейбусов.

Полупешеходная зона по ул. Кабанбай батыра Будет реконструирована и улица Кабанбай батыра — от ул. Фурманова до кинотеатра Целинный. По Кабанбай батыра остаются все полосы для движения автотранспорта транспорта, только та территория вдоль улицы, где люди оставляют машины, будет отдана под пешеходную зону.