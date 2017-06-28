В Алматы на улице Панфилова найдена брусчатка 30-х годов XX века

Фотография Жанары Каримовой

Неделю назад на улице Панфилова начали снимать асфальт для того, чтобы сделать улицу пешеходной согласно плану, разработанному ландшафтным архитектором Романом Шнайдерманом. Улицу собираются сделать пешеходной от пересечения с Кабанбай батыра до Жибек Жолы. Работы должны завершить осенью этого года. Под несколькими слоями асфальта обнаружилась старая брусчатка.

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Дата публикации: 28 июня, 15:35
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Мы связались с архитектором, историком архитектуры Алмасом Ордабаевым, который рассказал, что находка является частью Красной площади, которая находилась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом 1928-1931 годах при участии И. Миллиниса. Сейчас здесь находится академия искусств имени Жургенова.

— Эта площадь так и называлась — Красная, причем там брусчатка такая же, как на Красной площади в Москве. Строение Гинзбурга было первым домом правительства КазССР в Алма-Ате. Сначала мощение сделали только перед домом правительства, потом, когда закончили строительство здания Турксиба, в 1932, году Красная площадь была продолжена по ул. Кирова до ул. Фурманова. 

По словам Алмаса Ордабаева, этот кусочек улицы просуществовал до 60-х годов, потом его залили асфальтом. 

— Эта брусчатка представляет собой не только историческую ценность, любопытно, что покрытие из настоящей брусчатки долговечнее и дороже чем другие, — рассказывает Ордабаев. —  Проблема в том, что отметка этой брусчатки на сантиметров 60 ниже современной. Там сейчас вместе с инженерами-дорожниками должны работать хорошие архитекторы. Надо вносить коррективы в уже существующий план реконструкции улицы. Да, это не будет просто, но может быть очень интересно. Это будет первый в Алматы археологический срез. 

Проект реконструкции улицы Панфилова, разработанный Романом Шнайдерманом. Возможно, теперь, с учетом этой интересной находки, его придется пересмотреть. 