В Алматы на улице Панфилова найдена брусчатка 30-х годов XX века

Мы связались с архитектором, историком архитектуры Алмасом Ордабаевым, который рассказал, что находка является частью Красной площади, которая находилась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом 1928-1931 годах при участии И. Миллиниса. Сейчас здесь находится академия искусств имени Жургенова.

— Эта площадь так и называлась — Красная, причем там брусчатка такая же, как на Красной площади в Москве. Строение Гинзбурга было первым домом правительства КазССР в Алма-Ате. Сначала мощение сделали только перед домом правительства, потом, когда закончили строительство здания Турксиба, в 1932, году Красная площадь была продолжена по ул. Кирова до ул. Фурманова.