В Алматы на улице Панфилова найдена брусчатка 30-х годов XX века

Мы связались с архитектором, историком архитектуры Алмасом Ордабаевым, который рассказал, что находка является частью Красной площади, которая находилась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом 1928-1931 годах при участии И. Миллиниса. Сейчас здесь находится академия искусств имени Жургенова.
— Эта площадь так и называлась — Красная, причем там брусчатка такая же, как на Красной площади в Москве. Строение Гинзбурга было первым домом правительства КазССР в Алма-Ате. Сначала мощение сделали только перед домом правительства, потом, когда закончили строительство здания Турксиба, в 1932, году Красная площадь была продолжена по ул. Кирова до ул. Фурманова.
По словам Алмаса Ордабаева, этот кусочек улицы просуществовал до 60-х годов, потом его залили асфальтом.
— Эта брусчатка представляет собой не только историческую ценность, любопытно, что покрытие из настоящей брусчатки долговечнее и дороже чем другие, — рассказывает Ордабаев. — Проблема в том, что отметка этой брусчатки на сантиметров 60 ниже современной. Там сейчас вместе с инженерами-дорожниками должны работать хорошие архитекторы. Надо вносить коррективы в уже существующий план реконструкции улицы. Да, это не будет просто, но может быть очень интересно. Это будет первый в Алматы археологический срез.
Проект реконструкции улицы Панфилова, разработанный Романом Шнайдерманом. Возможно, теперь, с учетом этой интересной находки, его придется пересмотреть.