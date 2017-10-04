«Мы не можем создавать центры там, где хотим»

Маргарита Бочарова, Vласть С 2015 года - когда акимат Алматы начал широкомасштабное обсуждение программы развития города до 2020 года - термин «полицентричность» стал достоянием общественности. И пока рядовые горожане спорят о том, есть ли будущее у Наурызбайского района Алматы, экспертное сообщество пытается определить, о какой полицентричности стоит вообще вести речь. Руководитель РГП «Госградкадастр» Турлыбек Мусабаев считает целесообразным воспринимать «полицентричность» исключительно с точки зрения развития Алматы как агломерации. Благодаря его выступлению на круглом столе, организованном Urban Forum Almaty, все присутствующие узнали, что еще в 2012 году правительство утвердило межрегиональный план формирования алматинской (а заодно и астанинской) агломерации. Тогда же, к слову, была образована комиссия, в которую вошли как представители центральных исполнительных органов, так и акиматов Алматы и Алматинской области. Новое образование было призвано дважды в год решать вопросы, связанные с развитием агломерации. «С 2012 года ни разу заседаний не было. Ни город, ни область ни один вопрос туда не вынесли», - невесело констатировал Мусабаев. Позднее выяснилось, что проблема алматинской агломерации лежит не только в коммуникативной плоскости. В 2016 году министерство национальной экономики разработало долгосрочный план развития обеих агломераций, который волею случая не утвержден до сих пор. Глава государства, как сообщил Мусабаев, наложил мораторий на финансирование этого плана ввиду проведения ЭКСПО в Астане и Универсиады в Алматы. Теперь в РГП «Госградкадастр» ожидают, что план будет утвержден в первой половине 2018 года. Пока в акиматах Алматы и области ищут пути диалога и средства для развития алматинской агломерации, специалисты «Госградкадастра» разработали межрегиональную схему территориального развития алматинской агломерации - ей повезло больше, чем долгосрочному плану, и она была утверждена правительством в 2016 году. Согласно этому документу, Алматы, как ядро агломерации, с трех сторон окружат «контрмагнитами» (Капчагай, Узынагаш, п. Шелек) и шестью «спутниками» (Каскелен, Талгар, Есик, с. Отеген Батыр, с. Тургень, с. Жетыген).

Перед тем, как приступать к разработке схемы агломерации, в «Госградкадастре» вспомнили об уже существующем проекте развития Алматы - G4 Сity. Аманжол Чиканаев, советник РГП «Госградкадастр», доходчиво объяснил участникам круглого стола, что у этого проекта, как минимум, три серьезных недостатка. Во-первых, если он будет реализован, из оборота выйдут более 5 тыс га пригодных для сельского хозяйства земель, во-вторых, планируемые к строительству города-спутники станут препятствием для транспортных потоков из Алматы в Капчагай, в-третьих, в проекте никак не прояснен вопрос обеспечения занятости населения будущих городов. Между тем, 38 млрд тенге уже вложены в строительство Gate City - это означает, вынужденно признал Чиканаев, необходимость его увязки с генпланом Алматы. Эксперт доложил, что в разработанной «Госградкадастром» схеме алматинской агломерации специалисты были нацелены на то, чтобы Алматы (по указанию президента) превратился в «зону опережающего развития». Углубившись в статистические сборники за 2015 год, планировщики были несколько ошеломлены: «В Алматы более 50% высших учебных заведений, более 50% научно-исследовательских учреждений, а индустриально-инновационного эффекта мы не видим. 70% - торговля, коммерция, обслуживание», - рассказал Чиканаев. В результате, «ядром индустриально-инновационного развития» алматинской агломерации было решено сделать Капчагай. По словам Чиканаева, именно здесь технические вузы города откроют свои филиалы, население пригородного населенного пункта достигнет полумиллиона, и он будет способен «перехватывать внешние миграционные потоки». В институте «Алматыгипрогор-1» к индустриально-инновационному будущему Алматы относятся скептически. Алтай Сатыбалдиев, начальник отдела генплана института, считает, что такая характеристика к мегаполису «не совсем подходит, потому что город ориентирован на развитие сервисной экономики». Он подчеркивает, что «приоритетного вектора развития у такого крупного города не может быть». Вместе с тем, Сатыбалдиев заявил, что основные ресурсы города - как финансовые, так и интеллектуальные - сейчас брошены на то, чтобы нецентральные районы Алматы «приобрели те же стандарты развития, что и центральная часть». В идеале южная столица должна стать «городом коротких связей», где каждому из районов будут переданы некоторые «общегородские функции». Реализации этой задачи во многом посвящен и новый генеральный план Алматы, разработанный «Алматыгипрогор-1». «Общегородской центр прорастает на периферийные территории - это основная идея», - пояснил Сатыбалдиев.

Представитель проектного института сообщил, что генплан Алматы прошел все стадии согласования и госэкспертизу, и «сейчас находится в акимате для рассмотрения и дальнейшего направления на утверждение». Сатыбалдиев настоял на том, что общественные слушания по документу проводились, однако в ответ на претензию от других участников мероприятия вынужден был признать: «В том плане, как программа развития Алматы-2020, такого обсуждения, да, действительно не было». Как живут «нью-алматинцы» девять лет спустя Как живут «нью-алматинцы» девять лет спустя

Сатыбалдиев подчеркивает, что другой важной идеей, положенной в основу генплана, стало «развитие улицы как продолжение квартиры, дома». В 2015 году по заказу «Алматыгипрогор-1» было проведено социологическое исследование центральной среды города. Его итоги стали для планировщиков «неожиданными» - выяснилось, что «возникновение таких крупных ТРЦ (как Mega Center Alma-Ata - V.) сыграло свою роль в, скажем так, убийстве нашего центра». Ничего неожиданного в том, что алматинцы предпочитают пешеходным прогулкам поездки в торговые центры, не нашла Гульшат Сариева, руководитель офиса Cushman & Wakefield в Казахстане. Эксперт, специализирующийся на консультировании девелоперов, объяснила, что все дело в структуре доходов населения: «Основная часть потребления - это продукты питания, одежда и т.д. К сожалению, структура расходов показывает, что доля на рекреацию, культурную часть очень мала». С тем, что культура «требует большего внимания», глава отдела генплана «Алматыгипрогор-1» безоговорочно согласился.

Несмотря на это Сатыбалдиев косвенно дал понять, что культурные ценности едва ли сравнятся по своей значимости с перспективами развития Алматы как транзитного центра. Он уверил собравшихся, что если не «переломить» ситуацию с насыщенными транспортными потоками в центре Алматы, город превратится в «непригодный для проживания». «В город въезжает порядка 250-270 тыс машин ежедневно вдобавок к тем 540, которые здесь курсируют», - проинформировал Сатыбалдиев. Решением проблемы станет, по его словам, создание трех транспортно-пересадочных узлов на въездах в город по принципу «Park and Drive», а развитие скоростных видов общественного транспорта завершит борьбу с транспортным коллапсом Алматы. Пока система городского транспорта представителя проектного института не радует: «В этом плане есть, конечно, отставание». Примечательно, что местные специалисты по планированию воспринимают полицентричность как панацею от накопившихся транспортных проблем Алматы - такой подход не верен, считает Елена Чернышева, международный консультант Dornier Consulting. Она согласна, что создание нескольких зон притяжения в городе «дает возможность снизить нагрузку на сеть», но этим преобразования не должны исчерпываться. «Полицентричность должна неразрывно идти с интегрированным планированием и смешанным землепользованием», - Чернышева акцентирует внимание на необходимости создавать центры более мелкого порядка. В противном случае, говорит она, построенный на окраине города масштабный спортивный комплекс «будет привлекать к себе не только население близлежащих районов, но и активность со всего города». По словам эксперта это означает лишь одно: «вместо того, чтобы разгрузить город, вы загрузили его еще больше, потому что вы создали активность, которой не было до создания этого центра».

Солидарность с мнением украинского консультанта выразил Ерканат Заитов, старший аналитик центра урбанистики АО «Центр развития города Алматы». «Мы не можем создавать центры там, где хотим. У нас само собой образовались уже какие-то центры - Тастак, Car City, Зеленый базар. Город имеет свою идентичность, и каждый район имеет свой центр. Задача города - подчеркнуть эту идентичность и придать ей больше значимости, и тогда у нас появится полицентр», - сказал он.

К слову, именно такого подхода придерживаются власти столицы Польши, рассказала участникам круглого стола главный архитектор Варшавы Марлена Хаппач. В городе осуществляется масштабная программа по созданию «локальных центров», однако даже определение этого понятия специалисты обсуждали не с архитекторами или планировщиками, а с обычными горожанами. После многочисленных бесед с местными жителями власти выделили критерии идеального локального центра: 15-минутная доступность, полифункциональность и наличие «локальной идентичности». Хаппач особо подчеркнула, что локальный центр - это не церковь, не набережная, не торгово-развлекательный центр. По ее словам, даже близость крупной станции метро попросту уничтожит локальный центр. «Локальный центр - это как кафе, где можно оставить ключ и не беспокоиться за него», - объяснила она. В Алматы примеров такой работы с тканью города пока мало - на круглом столе лишь Владислав Филатов, архитектор Basire Design Group, поделился результатами своего проекта в Тастаке. Команда архитекторов провела впечатляющую работу с жителями микрорайона - их задачей было понять, где находится его «локальный центр», и какими функциями его нужно наполнить, чтобы людям не нужно было выезжать в центр по любому поводу. В итоге, в Тастаке полным ходом идет строительство «Аллеи 10 парков». Городские активисты, таким образом, воспринимают полицентричность как способ «наполнить сценариями» те места, которые и так уже полюбились горожанам.