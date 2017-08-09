Стать алматинцем за три года

Наурызбайский район стал частью Алматы три года назад, но только в прошлом месяце небольшой коллектив аппарата акима переехал в новое административное здание. Хочется думать, что теперь районные власти с новой силой возьмутся за решение проблем местных жителей, лишь треть из которых имеет возможность соприкасаться с цивилизацией, а именно - пользоваться централизованным водоснабжением.

Три года назад - 2 июля 2014 года - в юго-западной части города появился новый восьмой по счету район. Наурызбайский район был выделен из части земель Ауэзовского и Бостандыкского районов после присоединения к городу 11 сел Алматинской области. Своим названием район обязан герою войны против джунгар - Наурызбай батыру. На сайте районного акимата даже можно найти биографическую заметку о полководце, чьи потомки якобы по сей день проживают в Алматинской области. Между тем, недавняя история тоже любопытна: бывший градоначальник Ахметжан Есимов возлагал на новый район большие надежды. По его мнению, он должен был решить имеющиеся в городе социально-экономические проблемы и создать «новые возможности». Такая оптимистичная риторика, к слову, звучит и по сей день. Аким района Сайран Сайфеденов, например, не забывает напоминать: Наурызбайский район - это «западные ворота нашего города». И если город собирается расширяться на запад, район должен стать одним из самых развитых и современных, убеждены чиновники. С приходом на пост акима города Бауыржана Байбека официальная риторика изменилась. Новый градоначальник, осознавая, что имеет дело с проблемным районом поселкового типа (где более 15,5 тыс частных и 8 тыс дачных домиков), понял и другое: для создания в нем инфраструктуры необходимы колоссальные денежные вливания. За три года Наурызбайский район получил от города 42 млрд тенге, из республиканского бюджета - еще 24,5 млрд тенге. При любом удобном случае Байбек теперь напоминает, что чуть ли не 70% городского бюджета уходит на нужды новообразованного района. Градоначальник раздосадован, кстати, не столько объемами расходов, сколько тем, что именно жители Наурызбайского района чаще всего выражают недовольство условиями своей жизни. И у них, надо сказать, есть на это множество причин.

Главная из них - водоснабжение. Жители района вынуждены использовать для собственных нужд сырую воду двух малых рек - Каргалы и Аксай - и 54 неглубоких скважины с грунтовой водой. Все это в совокупности может обеспечить район 35 тыс кубометров воды в сутки при имеющейся потребности в 55 тыс кубометров. Износ водопроводных сетей превышает 80%, и коммунальщики просто не могут подавать воду в разлагающиеся трубы под нормальным давлением - в таком случае прорывы неизбежны. В период обильных дождей подача воды из рек и вовсе прекращается: очистные сооружения не справляются. Да и в засушливый период вода из кранов жителей Наурызбайского района течет с песком и глиной. В лучшем случае. Лето для жителей района - маленькое бедствие. В разгар поливочного сезона вода или течет 3-4 часа в сутки, или ее вовсе нет. Оправдание районного акимата многие жители уже знают наизусть: «Перебой в водоснабжении поселка обусловлен повышением разбора воды на нужды поселков и садоводческих обществ, по территории которых проложены водопроводные сети. Вследствие малой пропускной способности трубопровода и большого количества потребителей с началом поливочного сезона в летнее время понижается давление в сети». О горячей воде на сайте акимата вообще мало кто заикается: летом в Наурызбайском районе отпуск горячей воды осуществляется по одному тупиковому трубопроводу, где циркуляция отсутствует. «Температура теплоносителя напрямую зависит от удаленности объекта от источника теплоснабжения и степени разбора воды потребителями», - учат жителей основам физики в акимате. Как живут «нью-алматинцы» девять лет спустя Как живут «нью-алматинцы» девять лет спустя СМИ. И пока люди мечутся в поисках водовозов, в правительстве лежат документы на строительство в Наурызбайском районе Алматы двух крупных очистных сооружений, которые планируется установить на реках Аксай и Каргалы. О выделении денежных средств речи пока и не идет. Между тем, в районе завершается реализация проекта по водообеспечению и водоотведению жителей микрорайонов Калкаман-1, 2, 3 и Алты алаш. Подрядчики восстанавливают асфальтовое покрытие на 72 улицах района. В некоторых местах «восстанавливают» так, что лучше бы оставили как было: «По улице Елибаева строители положили асфальт кое-как, местами сузили дорогу до одной полосы. Сейчас вся дорога в ямах, машины не могут разъехаться», - пишут жители района.

К асфальтированию дорог у главы района отношение простое: «Зачем делать асфальт, если в следующем году его будут копать?», - говорил Сайфеденов в прошлогоднем интервью Vласти, имея в виду грядущее строительство водопровода и канализации. Слова в данном случае с делом действительно не расходятся: за три года в районе заасфальтировали всего чуть больше 72 километров дорог, что не превысило и 20% от общей протяженности дорог в районе. В мае дорожное строительство началось на 33 улицах микрорайона Калкаман, идет пробивка проспекта Абая, ведется реконструкция автомобильного переезда через Каргалы по улице Кунаева. В акимате обещают: по завершению ремонтных работ в 2017 году 48% дорог района будут заасфальтированы. В связи с этим у жителей зреет надежда и на тротуары, потому что пока ситуация неутешительная: «В процентном соотношении район обеспечен пешеходными тротуарами на 10,1%», - докладывал Сайфеденов на праздновании трехлетия района. Куда большую радость жителям доставят не просто тротуары, а освещенные тротуары, но и тут аким не порадовал: уличное освещение имеется лишь на 14,9% улиц Наурызбайского района. В этом году, как ожидается, будут «освещены» еще восемь улиц. Наконец, возведение дорог в широком смысле этого слова предполагает и строительство арыков. Арычными сетями в Наурызбайском районе обеспечены 8,7% улиц. Еще четыре улицы ждут своей счастливой участи в 2017 году. В это же время районный акимат ждет ответа от городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования - туда направлена заявка на строительство еще 19 км арыков. Арыки с недавних пор городские власти позиционируют как панацею от ежегодных сезонных подтоплений. Для Наурызбайского района этот вопрос стоит особенно остро: «Разница высот между верхней и нижней границей нашего района составляет 400 метров, что способствует скоплению ливневых масс. Кроме того, большинство центральных улиц расположено перпендикулярно горам, поэтому происходит частое подтопление домов», - рассказывал журналистам глава района в преддверии трехлетия. Он же годом ранее утверждал Vласти, что «причиной многих подтоплений у нас являются наши люди: некоторые жители в свое время недобросовестно перекрыли естественные русла рек».

Кто бы ни был виноват, в июле 2015 года в Наурызбайском районе случилось то, что случилось - повышение уровня воды в реке Каргалы вызвало сель. Более 300 человек было эвакуировано, 1600 человек были брошены на ликвидацию последствий, из района вывезено более 83 тыс кубометров грязеселевой массы. Городские власти выделили 2,3 млрд тенге, чтобы привести русло реки в надлежащий вид (забетонировать) - сейчас работы на 94% завершены. Любопытно, что городской акимат решил посредством этого дорогостоящего проекта «убить сразу двух зайцев» - ликвидировать последствия ЧС и облагородить территорию возле реки «по Яну Гейлу». «Сделают красиво: беседки, площадки, брусчатку, освещение - здесь, в принципе, досуга нет возле речки, чтобы можно было гулять, проводить время», - говорил Байбек премьер-министру во время его визита в проблемный район в 2016 году. Кроме как у реки местные жители имеют возможность отдыхать в парке микрорайона Тастыбулак, еще один спортивно-развлекательный парк по улице Шаймерденова также готовится принять у себя горожан. «Гвоздем» культурной программы района является «передвижной летний кинотеатр» для детей. На этом спектр реальных развлечений иссякает, и начинаются обещания: «У нас в будущем будут свои кинотеатры и торговые дома, чтобы жители нашего района не устремлялись в центр. Все услуги материального и духовного характера можно будет получить здесь – в нашем районе», - уверял аким района журналиста Vласти еще в прошлом году. К самым амбициозным планам нынешнего главы района отнесем, пожалуй, строительство «музейного демонстрационно-развлекательного комплекса «Планетарий Алматы» и аквапарка, появление которого жители района (испытывающие нехватку воды) обязательно оценят по достоинству. Еще один парк появится на территории административного центра Наурызбайского района, под строительство которого выделили аж 153 га. Здесь будет все: аппарат акима, районное управление внутренних дел, центр обслуживания населения, суд, прокуратура, бизнес-центр, стадион, «спортивно-зрелищный зал», 9-этажный паркинг, детские сады, школы, поликлиника, многоквартирные жилые дома, банки, торговые центры, гипермаркеты, культовые сооружения и даже четыре фонтана. Здесь же планируется строительство агропромышленной зоны, где, по задумке инициаторов, будут обрабатывать все овощи и фрукты, поступающие в город. Однако пока не нашлось инвестора, который выразил бы заинтересованность в строительстве такого по сути логистического центра. В целом, промышленное производство в районе не достигло сколько-нибудь заметных масштабов: на месте функционирует лишь одно среднее промышленное предприятие, которое производит продукты питания («БротМастер»).

Развитие производства также неизменно упирается в проблемы с инфраструктурой. Износ трансформаторных подстанций составляет более 70%, износ сетей электроснабжения превышает 63%. Ветряная погода неизменно становится причиной отключения света, его наличие - тоже не всегда повод для радости: «Напряжение в сети очень низкое, сгорают электроприборы, энергосберегающие лампы не загораются, и за это мы платим по завышенным тарифам, без дифференциации», - пишут жители района Сайрану Сайфеденову. Электрическая инфраструктура района в большинстве своем принадлежит частным лицам. В ноябре прошлого года стали очевидны и проблемы района с газоснабжением. Десятки домов Наурызбайского района остались без газа из-за пресловутого понижения давления в газопроводах в «максимальные часы потребления». Дачные массивы местами и вовсе не газифицированы. Акимат, к слову, беспрестанно борется за чистоту и порядок в садоводческих товариществах района, где проживают больше 31 тыс человек. За полгода 2017 года коммунальщиками ликвидировано уже 9 стихийных свалок на их территориях. Дачники не желают составлять договора с мусоровывозящими компаниями и нести мусор лишние 100 метров до ближайшей контейнерной площадки (если такая вообще есть), утверждают в акимате. Кроме этого, в 2017 году природоохранная полиция выявила 15 фактов слива канализационных отходов в открытые источники водоемов. Инфраструктура подразумевает и развитый общественный транспорт. На территории Наурызбайского района работают 3 муниципальных маршрута, 9 частных и 4 областных. Нареканий на работу автобусов у местных жителей (как в целом у алматинцев) более чем достаточно. Одна из проблем заключается в том, что в новенький административный центр района общественный транспорт почти не ходит - с 1 августа этого года городскому акимату даже пришлось вернуть 44-й маршрут, который ранее был отменен «в связи с низким пассажиропотоком». Введению новых маршрутов препятствует кроме низкого спроса еще и узость улиц, на которых подчас даже развернуться невозможно. Между тем, жителям остается надеяться на легкорельсовый транспорт и троллейбусы, которые якобы намереваются пустить по улице Толе би (когда будет осуществлена ее пробивка), и на метро. В 2017 году властями города начато проектирование станции «Калкаман». При наличии финансирования, говорят в акимате, ее строительство начнется уже в 2018 году. На очереди - станция «Автовокзал Западный», которая должна стать конечной станцией первой линии метрополитена. Кроме метро в этом транспортном узле въезжающим в город можно будет пересесть на скоростные автобусы или воспользоваться легкорельсовым транспортом.